上班族「拒生」也「懼生」 76%擔心薪水只能養活自己

去年台灣新生兒人數13.5萬，續創史上新低。在兒童節與清明節前夕，yes123求職網3日發布「龍年上班族婚育計畫調查」，在年滿20歲以上的成年上班族當中，有57.7%目前沒有小孩，而且若以人生規劃來看，這當中又有57.8%沒有計畫生小孩。

若進一步交叉分析觀察，在「未婚、無子女」上班族之中，「有」生育計畫的比例為37.5%，「沒有」的佔62.5%，只是若目前沒有小孩的話，仍有82.1%透露，未來會擔心無人「清明祭祖」。

探究上班族不想生小孩的原因，在可複選情況下，主要依序有：「怕賺的錢不夠養小孩」(76%)、「覺得買不起房子，沒法給小孩一個家」(60.5%)、「工作忙，怕沒有時間照顧小孩」(41.5%)，以及「覺得生小孩之後不自由」(29.4%)、「覺得令人安心的保母或托育機構難尋」(26.3%)。

其他不生育的原因，又分別是：「怕感情生變，無法給小孩健全的家庭」(23.5%)、「社會太亂，擔心小孩被傷害或學壞」(21.8%)、「另一半不想生小孩」(19.4%)，以及「不滿意台灣教育體制」(17.3%)、「社會太競爭，不希望小孩將來受苦」(15.1%)。

解讀上述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，在某種程度上，台灣「少子化」的狀況，不但與低薪、凍薪、工時長的職場環境有關，其他像是高房價、教育環境、治安問題，都成為「拒生」或「懼生」的導火線之一。

楊宗斌建議，政府若想要提高生育率的話，除了經濟面考量外，像是呼籲企業加薪、提高基本工資，或者透過輔導產業轉型，提高薪酬水準；其他部份也必須從社會福利、社會安全層面著手，以及建立更完善的托育機制。

「龍年上班族婚育計畫調查」，是由yes123求職網於2024年3月14日到3月29日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上、已畢或役畢(免役)的求職會員，有效問卷共1,388份，信心水準為95%，誤差值為正負2.63%。至於企業有效問卷共1,015份，信心水準為95%，誤差值為正負3.08%。