快訊

受花蓮大地震波及！日本自衛隊戰機升空 基地接收數十名避難居民

0403花蓮大地震首傳死亡案例 得卡倫步道1人被落石砸死

相隔25年的強震比一比！403重擊花蓮 921餘震驚人世界罕見

上班族「拒生」也「懼生」 76%擔心薪水只能養活自己

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

去年台灣新生兒人數13.5萬，續創史上新低。在兒童節與清明節前夕，yes123求職網3日發布「龍年上班族婚育計畫調查」，在年滿20歲以上的成年上班族當中，有57.7%目前沒有小孩，而且若以人生規劃來看，這當中又有57.8%沒有計畫生小孩。

若進一步交叉分析觀察，在「未婚、無子女」上班族之中，「有」生育計畫的比例為37.5%，「沒有」的佔62.5%，只是若目前沒有小孩的話，仍有82.1%透露，未來會擔心無人「清明祭祖」。

探究上班族不想生小孩的原因，在可複選情況下，主要依序有：「怕賺的錢不夠養小孩」(76%)、「覺得買不起房子，沒法給小孩一個家」(60.5%)、「工作忙，怕沒有時間照顧小孩」(41.5%)，以及「覺得生小孩之後不自由」(29.4%)、「覺得令人安心的保母或托育機構難尋」(26.3%)。

其他不生育的原因，又分別是：「怕感情生變，無法給小孩健全的家庭」(23.5%)、「社會太亂，擔心小孩被傷害或學壞」(21.8%)、「另一半不想生小孩」(19.4%)，以及「不滿意台灣教育體制」(17.3%)、「社會太競爭，不希望小孩將來受苦」(15.1%)。

解讀上述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，在某種程度上，台灣「少子化」的狀況，不但與低薪、凍薪、工時長的職場環境有關，其他像是高房價、教育環境、治安問題，都成為「拒生」或「懼生」的導火線之一。

楊宗斌建議，政府若想要提高生育率的話，除了經濟面考量外，像是呼籲企業加薪、提高基本工資，或者透過輔導產業轉型，提高薪酬水準；其他部份也必須從社會福利、社會安全層面著手，以及建立更完善的托育機制。

「龍年上班族婚育計畫調查」，是由yes123求職網於2024年3月14日到3月29日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上、已畢或役畢(免役)的求職會員，有效問卷共1,388份，信心水準為95%，誤差值為正負2.63%。至於企業有效問卷共1,015份，信心水準為95%，誤差值為正負3.08%。

上班族 托育 求職 生育

延伸閱讀

上班族哀號！大地震劇烈搖晃 台北捷運停駛1小時

出道15年郭書瑤駐顏有術揭飲食原則 挑男友依照這原則

上班族休息1.5H怎利用？ 老鳥曝「真實心聲」惹共鳴

41歲男竹市豪宅區販毒給普通上班族 他沒前科遭羈押

相關新聞

【文學魔法大教室：10位作家推介10位諾貝爾文學獎得主 1】陳育虹／肯定——葛綠珂‧詩人

她是誰？

童年／王正方｜老公雞啄了小雞雞

琦君說，「童年就像搖晃在夢般柔和的燈罩裡」，而外公每年為她紮的那盞紅花燈，一直亮在她人生的道途上；導演王正方繪聲繪影地說了個老公雞啄了小雞雞的故事；宇文正捕捉暖暖的童年光影，兄妹間七嘴八舌，到底哪些是真的哪些是假的呢？王盛弘回憶起小學時幫男老師傳紙條給女老師，卻給錯了人的糗事；池秋美是紅極一時的明星，也是甘耀明的同鄉，一聽說大明星返鄉，他總趕緊衝出門，去瞧瞧小鎮的傳說人物；張光斗的童年，結束於一次溺水，幸運生還的他直呼「活著就是幸福」！ 【精彩語錄】「雞捏我爹」，這句很重要，是什麼意思？毛提摩太嫌我囉嗦，不再解釋，或許他只會說說，意思也搞不懂。我被雞啄過，是個最怕雞的小孩，這「雞捏我爹」，是雞還要跟我爹過不去？聽起來相當可怕……

【當代散文】衷曉煒／情‧字

近年「有溫度的文字」這個詞蔚為流行，一時間大家似乎是配合地球暖化般，競相在字裡行間走著「情字這條路」，粲花吐論，煙蘸敷演...

【文學大小事部落格徵文‧第4彈】分手一行詩徵文 今日截止

以一行詩句，袒露分開的決心，為一段關係畫下界線。離開兩人世界前，用這句話好好地和他說再見。

【聯副不打烊畫廊】張堂油彩作品〈目不暇給〉

●「快樂農場」於形而上畫廊（台北市敦化南路一段219號7樓）展至5月31日。

【小品文】一靈／臉書留停

女兒學步，和她常蹓躂於公園，園內環湖小徑有岔路，兩顆恰好可靠坐仰躺的石頭在三岔口。我教她在石上伸懶腰，看天空，一起發出：...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。