醫科已非最熱門？兒想念資工 醫院副院長點頭「1理由」驚呆他

考上「醫學系」需要近乎完美的分數，因此在台灣有著頂尖地位，不過近日有網友疑惑，資工、電機系是否已經比醫學系還要熱門了？引起底下留言熱烈討論。

原PO在PTT發文指出，他有一個親戚是醫生，已經當到地區醫院副院長了，今年兒子考大學，明明成績不錯，目標卻是資工系，沒想到該名親戚也贊同兒子的決定，「他覺得當醫生沒有什麼發展性，所以沒必要叫兒子去念」。

原PO表示，他的家族裡其實有好幾個醫生，「還有三個醫生親戚，現在小孩都才國中而已，但是他們的目標還是要把小孩送上醫學系」。他接著提到，這三名親戚比較年輕，目前雖然也在大醫院，但就一般的主治醫生，不曉得有沒有關聯，「這問題，大家怎麼看？」

對此，多數網友不認同，「並沒有，滿級分的學生還是搶醫學系到爆」、「美國科技業現在很凍捏，以後還會被AI搶工作」、「工程師會怕失業，醫師只有想不想幹而已」、「醫生還是比較穩，半導體有景氣循環，但病人永遠都一堆」、「工作八年的醫生，月薪至少30萬」、「醫學系念完很少再去重考班考電資，但是電資畢業，重考醫牙中的大有人在」、「醫生最強的是，可以自己輕鬆開業當老闆」。

不過也有一票人表示，「健保倒閉，才是醫生重生之時」、「現在醫師只能等健保破產後，才能重新爬起來」、「台灣的醫療前景很糟，建議讀資工，然後趕快去美國吧」、「這種以後都會送出國吧，美國電資，香」、「30歲以前電資比較賺」、「現在資工天花板和自由度比醫生高，但在穩定上還是醫生獲勝，看怎麼取捨吧」。