「上下班改7:30到16:30」掀論戰 鄉民嘆：不要挑戰慣老闆

在台灣，去年（2023）有民眾發起「周休三日」的提案，獲得5千多人附議通過，儘管最終遭到政府回絕，但仍引起不少人關注。有網友另起提議，在PTT表示，若將上班時間改為早上7點半，就算加班1小時，回家時也可以欣賞太陽落下的美景，平時還能早睡早起，貼文一出，引起網友論戰。

原PO指出，早上7點半到下午4點半是很不錯的上班時間，就算偶爾加班1小時，離開公司後太陽也還沒下山，「那種感覺真的很有希望，會覺得下班還有好多時間」，心情完全不一樣。他說明，該上班時段平時需早睡早起，對身體比較好，因此發文號召「大家一起來響應，把正常上班時間調整成07：30～16：30好不好？」

貼文一出，掀起網友兩派論戰，「不管幾點上班，大家都會被留到晚上7點後」、「工時不變根本沒差，但有些人無法早起」、「如果大家都接受晚上沒餐廳、超商、醫院開門，可以啊」、「實際上慣老闆不會讓你提早上班準時下班，甚至提早上班，傍晚繼續加班…不要挑戰慣老闆無恥的極限」。

也有人支持原PO的想法，「16點下班路過～早下班心情真的爽」、「我現在8：00上班16：00前就可下班，真的不錯」、「如果公司在家旁邊可以自定義上下班時段，7：30～16：30真的蠻棒的啦」、「我覺得很棒，雖然可能有點早」。