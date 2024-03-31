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狂收面試通知…她拒絕遭人資傳長文嗆「才不用妳」 網一看全傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
現今不少年輕人習慣透過求職網，找到合適的工作。示意圖／ingimage
現今不少年輕人習慣透過求職網，找到合適的工作。示意圖／ingimage

現今不少年輕人習慣透過求職網，找到合適的工作。不過，有女網友在Dcard透露，最近自己不斷收到同一間餐飲業詢問面試就職意願，向對方拒絕後，該名人資竟用日文直嗆「我們服務業才不用妳這種態度的人」，讓她非常傻眼。

原PO以「人資罵人」為題稱，她最近在找工作，目前已取得日文N2證照，便將該能力放上求職網，不過卻因此經常收到客群為日本人的台灣某餐廳詢問通知。長期下來，她感到十分困擾，且自己對餐飲業毫無興趣，在第三次拒絕後，即向對方強調「對餐飲業沒有興趣，請不要一直重複發通知給我，謝謝」，沒想到該名人資卻非常生氣。

原PO截圖她與該人資的對話，只見對方用日文傳了一大段文字，內容卻狂嗆「都出社會了，妳態度真囂張誒，我覺得這樣很不好喔！這麼討厭的話，不會退出求職網嗎？這樣就如妳所願啦，我們服務業才不用妳這種態度的人」。原PO表示，自己也曾當過人資，每次發送詢問意願時都會查看紀錄，因此認為該人資的行為很不合理，氣得直言「好無言喔，這種公司可不可以直接倒閉啊」。

原PO坦言，雖然自己的語氣較差，但她仍有維持基本禮儀，「很正常的表達對產業沒興趣以及他們一直重複發也造成我的困擾，請跟謝謝都有說」，其他公司若收到類似回覆，也都會很有禮貌的道歉，所以她才怒將過程寫下並發文。

貼文底下，不少網友認為該名人資行為不妥，「那個日文的內容也有夠沒禮貌，被拒絕就算了，何必留這種高傲的內容」、「這人資真的不太ok，做人能力跟日文能力都有待加強」、「亂槍打鳥的人資真的超級煩」、「沒意外小公司，沒意外這人資要離職了」。

還有部分過來人分享類似經歷，「我有遇過也是一直寄，我請他不要再打擾，結果回我一句『信是群發，不要太把自己當一回事』」、「之前覺得找工作已經很煩了，還收到一堆根本跟我職涯履歷完全不相干的邀請，我也客氣拒絕了」；但也有網友認為，原PO不斷收到詢問意願的原因與求職網設定機制有關。

Dcard 求職 餐飲業

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