夫妻皆高考公務員…沒後援能在雙北生子買房？網嘆：只能2選1

現代許多夫妻雖有買房、生孩的打算，卻因難以負擔房貸等因素而猶豫不決。一名網友表示和另一半都是高考公務員，目前有結婚的打算，正努力存買房的頭期款，不過存得很辛苦，看到同事買車買房出國總是覺得焦慮，不禁抱怨：「高考雙薪，在北部是不是不生、不買房， 直接躺平就好？」

該名網友在Dcard公職板發文，好奇夫妻都是高考公務員，住在北部且無後援的狀況下，養小孩、買房、買車都是怎麼辦到的？原PO提到，目前跟另一半預計結婚，兩人正努力存房子的頭期，但因生活成本、房租、孝親費等花費存得相當辛苦，「根本趕不上狂漲的房價，就算存到200（萬）， 也只能往偏遠一點的看，或者先不看」。她認為就算升遷一般行政職系薪水也不會多多少，大嘆「薪水低真的對婚姻是一種考驗」。

貼文一出，立刻吸引網友留言「很難，除非家裡贊助，不然連買房都…」、「兩個高考都不能結婚生小孩嗎？那一般人怎麼辦」、「如果雙方家境沒後援，那小孩只能窮養了⋯好可憐」、「如果要窮養那是真的不如不生」、「買房生小孩基本上就是選一個，但我覺得真的要就買房吧，這年代生小孩只是讓他受苦而已，除非家裡有礦啦」、「一定要有小孩嗎？兩個人自己過好就好不行嗎？如果是北部，大眾運輸工具很方便不需要買車，錢留買房，如果是其他縣市，買車買房應該不難，不要小孩就好，除非妳願意很辛苦，有所取捨過得會輕鬆點」、「認真說，完全不需要焦慮，能在雙北買房的人，就是醫生、工程師、靠家裡這幾種」。

也有網友分享過來人經驗「幫你打打氣，我們夫妻都是高考公職，目前兩間房子（一間中正區、一間板橋），兩台車子，兩個小孩，公職薪水其實妥善使用也可以過得很好。公職有一個好處，就是不管景不景氣，你的薪水其實都不會變，這就造成了危機入市是公職理財的王道」、「我軍職，老婆是小學老師，兩個小孩，無後援，家庭年薪約200，五年前在高雄市區買了一間中古透天，今年要再入手一間全新透天，北部的話可能有難度，南部應該還可以」、「我朋友夫妻兩人都高考，一個月加起來快14萬，一個小孩，買南部鄉下預售屋，這樣的情況他們都覺得很緊繃了」。