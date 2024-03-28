遭亂傳「用身體換錢」！苦主3年後掌人事權 遇前同事應徵：該報復嗎？

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，過去到處散布她「搶男人」、「用身體換錢」等不實謠言的女同事，竟然來應徵她現在的公司。情境示意圖。圖／Ingimage
一名女網友表示，過去到處散布她「搶男人」、「用身體換錢」等不實謠言的女同事，竟然來應徵她現在的公司。情境示意圖。圖／Ingimage

狹路相逢！一名女網友表示，過去到處散布她「搶男人」、「用身體換錢」等不實謠言的女同事，竟然來應徵她現在的公司，因為原PO現今的地位有些話語權，也非常猶豫要不要讓這名女同事面試成功，藉此報復。貼文曝光後，引起留言區熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，大約三、四年前時，她在家裡附近的美髮店上班，家裡本身是開修車行的，所以旁邊的店家都會到家裡修車，彼此都見過。然而這名女同事不知道為何非常討厭原PO，不斷散布她「晚上跑夜店」、「搶別人男友」、「跟不同男生發生性行為」、「用身體換錢」等不實謠言，最後甚至還傳到原PO爸爸耳裡。

原PO表示，當時爸爸來求證，儘管她極力否認，爸爸似乎還是有點懷疑的說：「雖然相信妳，但妳也知道，謠言不會平白無故出現」，讓原PO怒火中燒，她認為同事平常在公司亂說話就算了，鬧到家裡真的太過份，後來也直接找對方理論。

這時同事才透露之所以討厭原PO，是因為好姐妹喜歡的男生喜歡她，「我聽到的當下超傻眼，為了一個我也不知道的男的在那邊搞我，腦袋還好嗎？我懶得跟她溝通，直接提離職，我也不想再惹事！」

時光飛逝，如今原PO回想此事還是很生氣，沒想到兩人的緣分未盡，「我在現在的公司不只是設計師，還包括總公司的人事部跟行銷部，不是說多有權力，但看她來面試的時候，我整個傻眼，在想要報復嗎？如果是你們會怎麼做？」

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「當然是錄取她，等她過來就開始搞她，當初怎麼抹黑妳的，妳也可以反擊回去，不是叫妳抹黑她，是把她做過的事說出來，給其他人知道」、「拉進來，一切照規矩就玩死她了」、「再發生這種事就蒐集證據告死她」。

也有網友說，「當然要踢走啊，妳知道她的真面目，還會想讓這種人進來嗎？應該不會想要體驗一次謠言吧」、「刷掉囉，何必污了眼，更何況到時候進來被她抱住一個大腿，慘的還是自己」、「跟主管講講看，看會不會錄取她，之前有篇文章也是差不多，主管詢問她，她據實以告，主管馬上說『那我不錄取她了』」。

Dcard 面試

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