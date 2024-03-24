自命不凡？他吐槽「下班還戴識別證」 過來人嘆：掛的是項圈

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聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，常常看到科技廠的員工即使下班也要掛著識別證，「請問是覺得這樣很尊絕不凡嗎？」示意圖／ingimage
有網友表示，常常看到科技廠的員工即使下班也要掛著識別證，「請問是覺得這樣很尊絕不凡嗎？」示意圖／ingimage

不少人對科技業有著專業、高薪的印象，許多員工也對自家企業引以為傲。然而近日有在竹科工作的網友表示，常常看到某科技廠的員工即使下班也要掛著識別證，相當奇怪，「請問是覺得這樣很尊絕不凡嗎？」貼文曝光後，引起留言區熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，他在竹科台積電上班，下班後一定會趕快拿下識別證，「不是公司不好，但就是覺得想要趕快轉換思緒，另外也不想讓路人知道自己在哪裡工作」。

然而他最近發現，只要晚上去賣場逛，就會有另一間科技大廠的員工吃飯依然掛著識別證，「請問是覺得這樣很尊絕不凡嗎？看到三四次了，真的很奇怪」。

對此，網友紛紛表示，「以為掛個識別證，妹子會自動貼過來吧」、「我都掛寵物項圈，以表示我是公司的狗」、「大家只是忘記把識別證拿掉而已吧？」、「就下班懶得拿下來，有時候會忘記丟在哪，之前放口袋還丟去洗衣機一起洗」、「我反而都不喜歡掛識別證欸，不管是到哪間公司，只要刷完門禁卡，都習慣塞進口袋」、「要逼卡下班所以才配戴吧，就忘了拿下來而已，沒有人會跟你一樣想那麼多，超級無聊」。

另外，也有網友說，「我在加入某一線外商之前，也想過我下班以後要戴著識別證到處炫耀一下，實際上加入後根本也沒啥好炫耀的，都是打工仔的命，下班後識別證還是乖乖收好」、「我看你是過太爽，晚上還有時間去賣場，趕緊回去公司幫我的2330（台積電）賺錢」、「我有時候剛下班也是穿著制服跑來跑去，想法取決於自己」。

Dcard 台積電

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