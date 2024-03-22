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52萬人受惠！ 勞動部全額補貼「勞工紓困貸款」升息半碼利息

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
中央銀行昨宣布升息半碼0.125%，為減輕勞工的生活負擔，勞動部今宣布將全額補貼升息半碼的貸款利息，預估約52萬人受惠。示意圖，與新聞無關。本報資料照片
中央銀行昨宣布升息半碼0.125%，為減輕勞工的生活負擔，勞動部今宣布將全額補貼升息半碼的貸款利息，預估約52萬人受惠。示意圖，與新聞無關。本報資料照片

中央銀行昨宣布升息半碼0.125%，為減輕勞工的生活負擔，勞動部今宣布將全額補貼升息半碼的貸款利息，預估約52萬人受惠。

勞動部勞動福祉司司長謝倩蒨表示，民國109年及110年疫情對勞工就業及生活造成影響，為減低疫情對勞工生計衝擊，勞動部開辦「勞工紓困貸款」，由銀行提供自有資金，每人貸款額度最高10萬元，貸款期間3年，勞動部補貼勞工第1年貸款利息，109年及110年共核貸159萬餘件。

她進一步說，111年起央行宣布升息，第1次升息，漲幅1碼，考量貸款勞工為相對經濟弱勢，勞工紓困貸款利率1.845%維持不變，增加利息由銀行負擔；之後央行陸續於111年6月、9月、12月及112年3月宣布升息，每次漲幅皆為半碼，由勞動部全額補貼4次升息半碼的貸款利息。

謝倩蒨說，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」施行期間去年6月30日屆滿，尚有52萬名勞工貸款未到期，因應央行今年3月升息，漲幅半碼，「勞工紓困貸款」貸款利率由2.345%提高為2.47%，勞動部為減輕勞工朋友的升息經濟壓力，只要依約正常還款者，將由勞動部全額補貼升息半碼的貸款利息，以落實對勞工朋友的照顧。

謝倩蒨說，央行升息以來，勞動部至今總共編列了2.7億元特別預算，提供5次的利息補貼。

利息 勞動部 疫情

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