菜鳥剛到職就被丟10個緊急案子 他崩潰：每天都焦慮到失眠

剛入職時，通常公司會安排員工訓練，來讓新進員工較快上手。不過日前有位網友表示，他是縣市政府的約聘僱人員，才剛到職4天，就有要離職的人塞給他10幾個緊急案子給他，也沒有交接程序，讓他直呼「好痛苦，有沒有經驗可以分享給我？」

一名網友在Dcard吐苦水，指出自己是約聘僱人員，現在才剛入職12天，不過在剛到職的第4天，就有準備要離職的前輩塞了10幾個案子給他，而且都很緊急，且在丟給他之後，一直詢問處理進度，讓他覺得「看似在交接、協助，實際上就是覺得已經不關他的事，要我趕快處理」。

原PO坦言「現在我已經好痛苦、失眠、焦慮好幾天了」，求助「有人可以分享經驗給我嗎？也別問我有沒有跟主管反應，因為案子就是主管分配的」。

文章曝光後，有網友建議「直接閃人就好，你又不是正式員工，幹嘛承擔那麼多？」、「先看當時的合約怎麼寫吧，如果未來確定不會踏入政府機關，那就趕快跑吧」、「如果可以的話低頭請教看看資深員工，如果沒有辦法請教，試試看上網查詢呢？政府部門應該都有相關的內容，祝你好運」、「接案是接案，但你應該慢慢來，我覺得是你沒有打聽好就進去，很多新人聘進來，都要幫忙分攤離職、請育嬰假的人，原因是新人職缺招人快，而離職、請育嬰假的缺還沒開出去」、「你的工作分配已經不合理了，你也只能合理的規劃進度來做事」、「領多少錢做多少事，做不了就乾脆離職，找適合自己的工作就好，他們一定會找人接手完成的」。

還有類似處境的網友回應「我也在某公所上班，報到一小時就想辭職，因為要處理修繕公文，但我都不會寫，我從公文來的第一天開始寫，不斷被退件，到最後變成催辦，我想你在市府應該更忙」。