做網拍月收逾3萬！她猶豫「要找正職嗎」掀兩派看法 曝折衷方式

許多人除了正職工作之外，也會利用空閒時間做副業。一名女網友分享，她平常在經營一家小網拍，每個月收入大約3萬元，本身沒有其他正職和工作。但她最近覺得月收3萬有點不夠，猶豫需不需要找正職工作，又擔心自己無法兼顧，好奇詢問眾人想法。

原PO在Dcard發文表示，她自己經營了一家小網拍，營業額每個月都有進步，目前一個月淨利大概有3萬多，但看到許多同行都只把網拍當副業，本身有一份正職工作，讓她十分猶豫，好奇詢問網友「經營網拍每個月有淨利3萬多，還會出去找工作嗎？」

原PO解釋，她覺得月收3萬多有點少，可能會不夠用，也認為有一份正職再加網拍收入會很不錯，「但時間跟精力有限，怕這麼做兩邊都顧不好，好矛盾，有沒有正在當賣家的版友能給我建議？」

貼文引發討論，許多網友認為還是應該找正職，「會，但正職工作就是找比較簡單又沒太大壓力的，畢竟要完全不工作還是有點沒保障」、「有正職在身，勞健保給老闆繳也很爽，目前是月淨利4萬+正職4萬，的確有正職之後副業會受限，但是穩定且分散風險」、「個人覺得月入3萬超級不夠，我會選擇正職＋副業網拍，除非網拍收入很不錯，可以扛我的日常花費，才值得我花所有心力」。

不過，也有不少網友認為可以專心經營網拍，「3萬應該拿來增進你的事業擴大格局」、「如果跟我一樣沒有太多自己的花銷，一個月3萬多我其實會專心把這個工作做好」、「有賺錢當然自己當老闆，幹嘛出去給人家虐待」、「去年開始經營網拍，利潤也差不多一個月3萬，正職工作3.5～4.5萬左右，上個月果斷離職了，雖然有點衝動，但副業是興趣，做得很開心很有成就感，決定專心做副業」。

也有人建議，若覺得無法同時兼顧正職與網拍，可以找一般工讀來做，「改做兼職啊」、「是我的話會去找PT兼職來做」、「覺得月收入不夠，就邊打工邊經營副業，做正職還要經營副業太累了」。