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國立頂大進金融業實領不到30K？ 網友揭「1盲點」走錯路：怪不了人

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族示意圖。聯合報系資料照
上班族示意圖。聯合報系資料照

許多學生高中三年拚命讀書，就為了能擠進頂尖大學的窄門，替未來出社會時添加更多籌碼。不過一名網友在PTT上曬出一張宣稱是國立頂大畢業的金融業薪資條，只見扣除勞健保費、福利金等費用後，月薪竟不到3萬元，讓鄉民驚呼「不到30000在台北會餓死吧」、「這比警衛阿伯還要少，快逃」、「自己進錯金融業單位了怪不了人，好好的年薪近百（萬）單位你不去，怕壓力大？」

一名網友在PTT以「國立頂大剛畢業去金融業薪資這樣算好嗎？」為題發文，他提到自國立頂大畢業後進入金融業公司已半年，有加班費、福儲、獎金，等入職滿一年後還有績效獎金。

原PO提到，雖然福利金扣繳金額不低，但公司提供的福利不算少，細看原PO提供的薪資條，只見本薪僅2萬6千元，加上各項津貼，再扣除勞健保費、福利金等費用後，每月實領僅2萬9308元，讓原PO納悶「國立頂大剛畢業去金融業，薪資這樣算好嗎？」

一名網友曬出國立頂大畢業生，進入金融業半年後的薪資條，只見扣除勞健保等費用後，每月實領不到3萬元。圖／取自PTT
一名網友曬出國立頂大畢業生，進入金融業半年後的薪資條，只見扣除勞健保等費用後，每月實領不到3萬元。圖／取自PTT

貼文曝光後網友紛紛回應，「不到30000在台北會餓死」、「這薪資比一般櫃員還低」、「10年前考進公股銀行都有三萬五了」、「金融業就是看績效，學歷加成的空間早就不太大，現在連分析師執照都基本盤」、「這比警衛阿伯還要少，快逃」、「自己進錯金融業單位了怪不了人，好好的年薪近百（萬）單位你不去，怕壓力大？」、「重點是年終」、「新人正常，需要蹲資歷慢慢轉上去」。

不過也有其他人認為原PO貼出的薪資條有蹊蹺，「福委金扣好多，不是百分之0.5嗎？公司是撥多少」、「對啊福利金怎麼扣這麼多？這個全薪應該是六萬多的級距才對，這應該是假的薪資條吧？」

PTT 健保 勞保 月薪 績效 薪資 金融業 頂大

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