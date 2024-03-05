考上空服陷兩難！國小師想圓夢又愛教學 前輩曝「2硬傷」：千萬別選

許多人嚮往藉由轉職，累積不同經驗或提升待遇。一名國小女老師分享，自己考上空服員了，但卻無法立即下定決心辭職，因此發文尋求廣大網友的建議，貼文曝光後，釣出不少現職空服人員的回應。

原PO近日在Dcard工作版上表示，自己目前是國小正式老師，近期考上國內空服，原以為可以毫不猶豫辭去教師一職，但突然覺得很猶豫，因為還是很喜歡教學這件事。她坦言，當初想考空服的動機是圓夢，也希望人生可以更多采多姿，不過現在手上握選擇權，反而陷入兩難。

話題拋出後引發眾人討論，一票網友勸道，「快逃吧！航空業就是拿健康換薪水」、「調時差久了超級傷身體，光環還是健康，我選健康」、「妳如果喜歡教學還是當老師比較好，我目前是空服員但真的累，已經在想辭職後的規劃了」、「我看我朋友當老師後，每年寒暑假都出國玩很久，看起來很爽。妳當空姐後，應該到外站都會累死，大部分都是在調時差或是休息」。

有過來人分享，「有生小孩的計畫嗎？空服的時間很容易跟小孩聚少離多，很多同事都是假日父母」、「千萬不要選，會後悔的，轉行也沒有競爭力，沒有幾個可以幹到退休，基本上就是個青春飯。原本好好的身體飛一飛一堆職傷，腰扭傷、三餐不正常作息混亂，引發嚴重胃食道逆流、灼傷食道聲帶、免疫力低下等等很多問題。反正我不否認這份工作曾經帶來的新鮮感跟光環，但是這真的不太會是可以久做的，除非妳想當網美或是撈個金龜婿，就是可能會比老師容易」。

但也有網友鼓勵，「選自己喜歡的工作吧，還這麼年輕」、「建議選空服！趁年輕的時候還有體力，老了再當老師也不遲」、「如果可接受家教的話，一樣也還是教學，妳可以當空服員休假時私下接家教。目前我自己的家教老師也是在中東當空服員，他休假時就幫我上課」。