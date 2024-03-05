快訊

林百里也捨不得錯過！揭秘廣達超狂餐食 「佛跳牆」被封員工餐廳的最頂菜餚

衛福部取消掛號費天花板 督保盟轟無能：進入不能生病的年代

好天氣快沒了...冷氣團報到氣溫陡降 北部最冷時間曝光

考上空服陷兩難！國小師想圓夢又愛教學 前輩曝「2硬傷」：千萬別選

聯合新聞網／ 綜合報導
一女網友透露，自己現職是老師，考上空服員後卻在決定中陷入兩難。示意圖／ingimage
一女網友透露，自己現職是老師，考上空服員後卻在決定中陷入兩難。示意圖／ingimage

許多人嚮往藉由轉職，累積不同經驗或提升待遇。一名國小女老師分享，自己考上空服員了，但卻無法立即下定決心辭職，因此發文尋求廣大網友的建議，貼文曝光後，釣出不少現職空服人員的回應。

原PO近日在Dcard工作版上表示，自己目前是國小正式老師，近期考上國內空服，原以為可以毫不猶豫辭去教師一職，但突然覺得很猶豫，因為還是很喜歡教學這件事。她坦言，當初想考空服的動機是圓夢，也希望人生可以更多采多姿，不過現在手上握選擇權，反而陷入兩難。

話題拋出後引發眾人討論，一票網友勸道，「快逃吧！航空業就是拿健康換薪水」、「調時差久了超級傷身體，光環還是健康，我選健康」、「妳如果喜歡教學還是當老師比較好，我目前是空服員但真的累，已經在想辭職後的規劃了」、「我看我朋友當老師後，每年寒暑假都出國玩很久，看起來很爽。妳當空姐後，應該到外站都會累死，大部分都是在調時差或是休息」。

有過來人分享，「有生小孩的計畫嗎？空服的時間很容易跟小孩聚少離多，很多同事都是假日父母」、「千萬不要選，會後悔的，轉行也沒有競爭力，沒有幾個可以幹到退休，基本上就是個青春飯。原本好好的身體飛一飛一堆職傷，腰扭傷、三餐不正常作息混亂，引發嚴重胃食道逆流、灼傷食道聲帶、免疫力低下等等很多問題。反正我不否認這份工作曾經帶來的新鮮感跟光環，但是這真的不太會是可以久做的，除非妳想當網美或是撈個金龜婿，就是可能會比老師容易」。

但也有網友鼓勵，「選自己喜歡的工作吧，還這麼年輕」、「建議選空服！趁年輕的時候還有體力，老了再當老師也不遲」、「如果可接受家教的話，一樣也還是教學，妳可以當空服員休假時私下接家教。目前我自己的家教老師也是在中東當空服員，他休假時就幫我上課」。

教師 空服員 離職

延伸閱讀

科技業全靠「賣肝」換百萬年薪？ 他搖頭吐真相：身體健康的不得了

消失4個月！資深員工鑽漏洞「爽領24萬」 被抓包還叫老闆別擔心

在台積電工作太高壓？ 員工曝：週日就開始焦慮、做惡夢

「年薪180萬」資產不到3萬！台大畢工程師曝殘酷現實：底層的掙扎

相關新聞

考上空服陷兩難！國小師想圓夢又愛教學 前輩曝「2硬傷」：千萬別選

許多人嚮往藉由轉職，累積不同經驗或提升待遇。一名國小女老師分享，自己考上空服員了，但卻無法立即下定決心辭職，因此發文尋求廣大網友的建議，貼文曝光後，釣出不少現職空服人員的回應。

期限將至、證據未備齊 勞動部：可線上聲明訴願

據勞動部統計，去年勞工行政事務訴願受理案件數2067件，以「勞動基準法」、「就業服務法」及「勞工保險條例」居前三名，三者...

104人力銀行引入 AI 發展「雇主品牌」助人才寫好履歷

企業面臨缺人問題，人才也要慎選工作，104人力銀行以AI賦能企業與個人。104資訊科技集團總經理黃于純分享，104全面導...

長榮航空招募百名地勤新血 大學畢業月薪4.3萬起

長榮航空年度地勤招募作業正式啟動，此次預計聘用19個不同職類地勤人員，超過百名職缺，大學畢業起薪新台幣43,000起，具...

救業壯世代／高齡社會！45歲以上將成勞動主力 學者鼓勵非工作社會參與

台灣社會缺工的問題愈趨嚴重，在高齡化與少子化同時進行的社會趨勢作用下，各年齡層勞動力的定位或將有新的思考與期待，勞動部勞...

在台積電工作太高壓？ 員工曝：週日就開始焦慮、做惡夢

許多人想跨足科技業，獲得年薪百萬的高薪工作，其中又以科技大廠台積電的薪資讓許多人嚮往，不過日前有位在台積電任職的女網友表示，「每到週日，一想到隔天要工作，就會開始焦慮」。對此，過來人建議「受不了可以先去看身心科，保持內心平靜」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。