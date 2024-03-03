聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大校園徵才／中信金 跨界菁英首年薪百萬

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導
中信金控二日前進「VISION 2024台大校園徵才博覽會」，引導學生自我探索職務選擇，現場互動踴躍。圖／中信金控提供
中信金控二日前進「VISION 2024台大校園徵才博覽會」，引導學生自我探索職務選擇，現場互動踴躍。圖／中信金控提供

今年預計招募六千八百至七千二百名以上人才的中國信託金控公司，昨日前進台大校園徵才博覽會，向跨域人才廣發英雄帖，並首度開辦「與Mentor有約」活動，由中國信託銀行策略長蔣振彰等主管，與即將畢業的學生深度對談，分享實務經驗、職涯回饋與建議。

中信金人資總管理處總處長魏爾彰表示，中國信託為台灣金融領導品牌，二○二三年勇奪逾三百項海內外大獎，刷新獲獎紀錄；中國信託人才招募「Top Gun計畫」強調透過系統性培育建立人才農場，養成每位關鍵職位菁英獨立思考能力，在國際化舞台發揮所長。

「儲備幹部招募計畫」今年開放十個組別，預計招募逾六十位海內外跨界菁英，首年提供百萬年薪，通過兩年培訓即升任經理，每兩人就有一人擔任公司重要管理職或外派。

國際化仍為中信金控人才招募重點方向，今年持續招募「國際法金業務菁英（ＩＲＭ）」，首屆ＩＲＭ已歷經一年半專業與外語培訓，一月起派駐日本、香港、上海、美國、東南亞等地；「法金儲備ＲＭ培訓計畫」，提供系統化教育訓練與教練團制度，最快兩年內升ＲＭ；個人金融「儲備理財專員（ＪＦＡ）計畫」，預計招募八十位新鮮人，全方位專業培訓為金融理財專家；台灣人壽擴大辦理「保險關鍵人才計畫」，提供專家教練團、小老師及學長姐制度，邀請新鮮人成為保險專家。

信託 理財 菁英

延伸閱讀

健保專法3／健保資料庫退出權 專家：如數據金山設枷鎖

開家門像剛被炸過！她揪出「破壞之王」躲床底 專家一看慘況跌破眼鏡

中信金攜水產所 拚海草復育

「不記帳」之後存到了第一桶金！ 她不藏私分享「2方法」：從不糾結早上是否要喝咖啡

相關新聞

台大校園徵才／台達招1700人 碩士起薪7.5萬元

台達昨日前進台大校園徵才博覽會，以「萬中選一 成為達人」為活動主題，吸引眾多學生前來投遞履歷並交流互動。台達預計今年在台...

台大校園徵才／中信金 跨界菁英首年薪百萬

今年預計招募六千八百至七千二百名以上人才的中國信託金控公司，昨日前進台大校園徵才博覽會，向跨域人才廣發英雄帖，並首度開辦...

台大校園徵才／國泰金 數位科技職缺創新高

國泰金控參與今年台大校園徵才博覽會，針對金融科技、人工智慧、永續金融等趨勢浪潮，今年以數據、雲端、軟體工程等數位科技職缺...

台鐵招考 錄取率升到21％

台鐵改制為國營公司，舉辦公司化後首次招考，將招募936人，共7312人報名，2月18日已先辦理體能測驗，昨天舉行筆試，到...

台大校園徵才／台泥招募氣候人才 平均起薪破5萬元

台泥今天參加台大校園徵才博覽會，啟動2024年氣候人才招募計畫， 一口氣釋出碳管理、ESG策略、低碳建材、綠色資源循環、...

競爭激烈！台鐵徵才今筆試 逾7千人報名、錄取率12.8%

台鐵公司配合組織轉型，強化現場基層人力，以提升安全及服務品質，辦理今年新進從業人員甄試，此次甄試總報考人數達7312人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。