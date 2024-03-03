台大校園徵才／中信金 跨界菁英首年薪百萬

今年預計招募六千八百至七千二百名以上人才的中國信託金控公司，昨日前進台大校園徵才博覽會，向跨域人才廣發英雄帖，並首度開辦「與Mentor有約」活動，由中國信託銀行策略長蔣振彰等主管，與即將畢業的學生深度對談，分享實務經驗、職涯回饋與建議。

中信金人資總管理處總處長魏爾彰表示，中國信託為台灣金融領導品牌，二○二三年勇奪逾三百項海內外大獎，刷新獲獎紀錄；中國信託人才招募「Top Gun計畫」強調透過系統性培育建立人才農場，養成每位關鍵職位菁英獨立思考能力，在國際化舞台發揮所長。

「儲備幹部招募計畫」今年開放十個組別，預計招募逾六十位海內外跨界菁英，首年提供百萬年薪，通過兩年培訓即升任經理，每兩人就有一人擔任公司重要管理職或外派。

國際化仍為中信金控人才招募重點方向，今年持續招募「國際法金業務菁英（ＩＲＭ）」，首屆ＩＲＭ已歷經一年半專業與外語培訓，一月起派駐日本、香港、上海、美國、東南亞等地；「法金儲備ＲＭ培訓計畫」，提供系統化教育訓練與教練團制度，最快兩年內升ＲＭ；個人金融「儲備理財專員（ＪＦＡ）計畫」，預計招募八十位新鮮人，全方位專業培訓為金融理財專家；台灣人壽擴大辦理「保險關鍵人才計畫」，提供專家教練團、小老師及學長姐制度，邀請新鮮人成為保險專家。