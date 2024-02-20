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台積電徵才很凍？他「收無聲卡」 內行揭內幕：恐再等兩年

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電示意圖。 美聯社
台積電示意圖。 美聯社

「護國神山」台積電是不少人嚮往的大企業，不過近日有網友表示，他去台積電面試沒有上，想知道現在徵才是不是「很凍」。貼文曝光後，底下留言也表示，之前台積電大徵才時代已招太多人，加上景氣影響，目前的確很凍！

原PO在Dcard以「台積電還很凍嗎」為題發文詢問，去年底面試研發單位，後來沒有上，之後就都沒有收到面試邀約了，因此想知道台積電現在還有人員流動嗎？

貼文曝光後，網友也表示之前的大徵才時代已經徵了很多人，「凍…可能沒辦法像之前大徵才一樣誇張了」、「大徵才徵一堆怪人，碩士新人的開書考還可以不及格，真的不如高中生」、「因為大徵才來太多，實際上不需要這麼多」、「這波景氣真的要再忍耐二年」、「很凍，到年底前大概都這樣」。

也有網友透露，「內部看jos（內部轉職）缺額還是很多，尤其封測需求大增，南部普遍沒人想去，都會有缺口，但是否有對外招人，又是另一回事了，體感是設備比較缺，其他就不知，小小DL供參考」、「聽說還是有徵人（缺額少）但碩士是基本門檻」。

媒體報導，台積電熊本廠將在2月24日舉行開幕典禮，預估帶動該區域未來十年生產約6.85兆日圓（約新台幣1.4兆元）的經濟效益。台積電今（20日）股價開低走高，開盤以675元、下跌3元開出，盤中翻紅，截至11點35分，股價最高為686元，帶動大盤與半導體類股走勢。

Dcard 台積電 面試

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