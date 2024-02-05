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年終36萬仍離職！他嘆「和付出不成正比」 網看職業秒懂：累死人不償命

聯合新聞網／ 綜合報導
一名營造業的機電工程師透露，自己今年能領到36萬元的年終獎金，但他認為薪資與付出不成正比，因此決定離職，引起網友熱議。示意圖／ingimage
一名營造業的機電工程師透露，自己今年能領到36萬元的年終獎金，但他認為薪資與付出不成正比，因此決定離職，引起網友熱議。示意圖／ingimage

每到年末，許多企業都會發放年終獎金感謝員工的付出。不過，有名網友在Dcard上表示，自己今年能領到36萬元的年終獎金，但他認為薪資與付出不成正比，因此決定離職，引起網友熱議。

原PO以「年終領完可以閃人了」為題發文表示，他是一名營造業的機電工程師，入行已10年左右，自己原本打算領完年終後就提離職，但擔心公司因此砍獎金，所以一直假裝自己還在思考，「演戲演得很累，就是怕績效被砍掉，雖然只有幾萬元，但也是我的表現努力來的」。

原PO透露，在這間公司已入職4年，沒想到今年領到36萬3千多元的年終，但他依舊決定跳槽，讓不少網友感到困惑。他解釋，雖然自己是機電工程師，但懂的東西及工作內容卻不比別人少，「結構、建築、裝修圖樣樣要懂，建築物技術規則，電工法規，自來水排水等，一樣法規都不能少」。

原PO指出，他平常要與土建所長或基層工程師一樣開會、查驗，「所長要做的我也要做，工程師要做的我也要做，他們不用做的我也要做」，但薪水卻比所長低，也沒有比土建基層高，與自己付出的心力不成正比。

除此之外，原PO還要會電力、給水、排水、弱電、消防，「還有瓦斯，外管線，公家單位追蹤管制。設備燈具、風機、廚具等等物料管制」，甚至連檢討圖面都要自己提出改變方案。他表示，若機電廠商能力弱，不會檢討跟製圖，他還要親自帶著廠商做，不然一出事就會被公司怪罪。

辛苦的工作環境讓原PO越做越心累，他透露自己懂現場施作、CAD跟BIM製圖、法規、標單核對追加減，他不只能協助師傅、修正技師圖面的錯誤跟施工衝突，還因為當過乙方機電廠主任有管理經驗。因此，原PO在面試其他公司時，對方都直接將年薪開到140萬以上。

貼文一出，瞬間引起網友熱議，「專業，就是應該領完年終，再看看要騎驢找馬還是直接走人」、「我四等公務員，領的年終是你的20%」、「我前公司說年終分兩次領，二月領一次，三月領一次，更慘」、「真的覺得要選對公司，同樣工作性質上一間公司年終才2萬，之後跳槽今年年終領了23萬」。

還有過來人指出營建業的辛苦，「沒做過營建的真的都以為很輕鬆，看到領的數字只會嫌別人不滿足，殊不知責任跟壓力高到炸，隨便一個打錯洞的小失誤就夠你賠幾十萬了，做得上去才懂得這種苦」、「我認識周邊營建類的朋友年終都跟原PO差不多，但他們的工作真的是累死人不償命」、「辛苦了，營造業很多都本薪低然後獎金跟年終比較多，但是有時候真的要很奴…」。

Dcard 建築 薪水

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