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面試官問「為何想做30K的工作？」他超誠實回答 隔天秒收錄取通知

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在面試時，被老闆提問「你都幾歲了，怎麼還會想來做30K的工作？」當下他立刻誠實回答，隔天就收到錄取通知。示意圖／ingimage
網友在面試時，被老闆提問「你都幾歲了，怎麼還會想來做30K的工作？」當下他立刻誠實回答，隔天就收到錄取通知。示意圖／ingimage

「錢多、事少、離家近」是許多人的夢幻工作條件，不過有網友在PTT透露，自己年紀很大，但打字很快，近期跑去應徵文字客服面試官提問「你都幾歲了，怎麼還會想來做30K的工作？」當下他立刻誠實回答，想不到隔天就收到錄取通知。

原PO表示，自己年紀很大了，但打字速度很快，近期去應徵文字客服，工作內容只需要負責回顧客訊息。面試時，老闆詢問「你都幾歲了，怎麼還會想來做30K的工作？」他則秒回「30K和50K沒兩樣，反正也買不起房，所以我寧願做30K且壓力比較低的工作」，讓面試官頓時不知如何回覆，而原PO竟在面試隔天就收到錄取通知。

貼文一出，引起許多人的共鳴，「懂你的感覺，多少錢做多少事，30K就是準時上下班，手機下班關機，完全不用理老闆」、「每個人的選擇不一樣，我懂你的感覺」、「確實，100K也追不上房價，不如躺平」、「慾望不大確實選輕鬆的就好」、「優質已開悟的穩定人力」。

部分網友稱讚原PO說話的智慧，「我覺得你的回應挺有智慧」、「說到面試官心坎裡」、「這樣回應才會上…客服就是要找穩定的，太有上進心代表做不久，反而不太想用」、「我如果面試你，我也會考慮用你，你很誠實又實際」、「因為面試官懂那個50K買不起房，壓力又大」。

PTT 面試 客服

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