打零工薪水只剩980元怎麼撐到月底？網勸：換餐飲服務業工作

才1月中旬，有一位男網友在Dcard 貼文表示，自己薪水扣除所有應該支出的項目後，口袋剩下980元，還需撐到月底。原PO自上班以來，沒遇過這樣的事情，想問問其他有過這樣經驗的人，如何才能撐到月底？

原PO表示，自己已經畢業，目前尚未找到工作，而打零工月薪只有1萬元，扣除每月房租5000元、手機話費11元、補貼家用3000元，每月伙食費2000元，月薪直接見底。上個月（12月）發生緊急意外，額外支出3000元，存款也見底了。目前僅靠泡麵加桂格大燕麥片過日子，原PO想問有其他辦法可分享嗎？

原PO不諱言的表示，讀書期間自己沒有去考任何證照，畢業後也找不到固定工作。他自認大學4年不打工、很認真學習、用功唸書，分數也都很好看，怎知會淪落到找不到工作。

網友們看完貼文後，直接留言給建議說，「補貼家用的3000元先拿回來，跟家裡實話實說，下個月再補給他們也可以吧」，有人說可以應徵服務業工作看看，「你有應徵過餐飲服務業工作嗎？在餐廳或便利商店應該都比打零工穩定吧」、「先找看看有沒有領日薪的工作，像是發傳單之類的，我記得餐飲業做PT，一個月也有15000元左右，更可以一次做兩個，不然就7-11那一大袋白吐司吃到月底」，也有網友提議，「回家住？這樣至少不用付房租」。

有人分享自己的經驗，同時建議去上課學技能，「我有一段時間也是這樣，考不上國考，結果脫離社會太久，找不到工作每月見底。你沒證照，這樣很難應徵到好公司，建議去跟爸媽借一點錢上職訓局的課，很多課程政府補助全額費用，反正你只是打臨工，一邊上課一邊工作應該沒問題，職訓局會輔導去工作，也會仲介一些工作。最後，再沒辦法可以去當保全，那很缺人，每天12小時坐在那邊，可以慢慢想要做什麼，順便念書考證照，考國營、公務員都可， 而且一定有勞健保，比打零工好」。

這位網友接續表示，「我有認識的人任職2份工作，保全+飛鳥送貨，一個月賺8萬多元，只是在做保全時都在睡覺，一個月伙食費2000元，15號發980元，大概一半，應該撐得住，再不行就每天凌晨5點去果菜市場，撿人家不要的品項、好的青菜洗一洗煮來吃，應該就能撐過去，說不定了解了果菜市場，那邊商家都很缺人，熟悉了，自己也能出來批菜賣果菜」。