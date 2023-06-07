慣老闆套路破解！面試必問薪水 專家教戰：不想領低薪掌握「三要一不」

面試時有些問題是「必考題」，必須謹慎回答。一位網友從事設計的網友，應徵某公司美編職務，被告知可能得兼顧行政工作，但在談到期望待遇時，開出2萬8的價碼卻被面試官嫌太高。貼文曝光引發熱議。

一名網友在《Dcard工作板》發文，表示自己是個「不新鮮的新鮮人」，在學校畢業後因為家庭因素，只短期做了一份正職工作約3個月，之後多數是短期打工或接案，從4月開始投履歷求職，到目前僅得到3次面試機會。

原PO表示，上周應徵某公司的美編人員，面試官說公司才剛草創起步，人手不足，除了美編的工作外，可能還得兼顧行政工作，而原PO應徵時有附上動畫設計作品，所以也問能否幫公司製作動畫，因為另一位資深美編人員不會動畫。

原PO說因該公司所屬的產業是自己蠻喜歡的，所以真的很想被錄取。但面試到最後階段談到薪資問題時，公司在徵人訊息上開出的價碼是3萬，所以原PO就稍降一些開出2萬8的薪資要求，結果面試官卻說「沒經驗這樣開太高」，讓原PO納悶，上網問大家「我這樣真的開得太高嗎？」

貼文引發熱議，網友紛紛留言「不高，是公司要給香蕉而已」、「這不是香蕉了，根本是香蕉皮，有夠誇張」、「設計類組請堅持3萬以上，工時長又燒腦的工作還只拿28K…，也請堅決拒絕責任制」、「你有沒有想過，資深的並不是不會動畫，是公司給的薪水讓他不能會做動畫」、「千萬不要妥協，這種慣老闆慣用的手段」。

根據《今日新聞》報導，人力銀行建議求職者在談到薪水時，應該掌握「三不一要」原則，「三不」就是絕對「不要給出絕對數字，不要回答『依公司規定』、不要勉強自己答應」。原「一要」則是「要給出薪水區間行情」，保留空間讓面試官衡量給薪狀況。尤其是新鮮人談薪水，千萬不要回答「依公司規定」，因為這絕對是造成新鮮人起薪非常低的原因。