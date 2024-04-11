星座關係指數(下)／遇上牡羊…射手超麻吉、天秤互相討厭、水瓶淡淡交往最好

牡羊與各星座的美味關係，當雙魚與各個星座碰在一起，會產生什麼化學變化，能變出什麼美妙的人生滋味呢？快來嘗嘗吧！

牡羊 vs 天秤

關係指數 ★★ 特調滋味 甘苦交混 祕密武器 尊重對方

牡羊不僅內心希望自己成為群體中最出色、最被崇敬的人，而且以快速而具體行動證明自己的實力，並大張旗鼓地昭告天下，是一個凡事以自我為中心的人。而天秤與牡羊最明顯的不同即在於自己與他人之間的平衡、對抗，在天秤的習慣和觀念裡，總是以對方的需求為先，當自己決定往右，而他人卻決定往左的時候，天秤最後一定會捨棄自己原先的選擇，從善如流。牡羊是天秤所配合的眾多對象之一，但牡羊並不因此而感激或欣賞天秤，相反地，牡羊認為天秤既沒原則，又沒個性，別人只要隨口說一句話，甚至可能只是玩笑話，天秤馬上就改變立場，不願意為自己的想法堅持到底，是一個缺乏勇氣、不夠有擔當的人。

如何調出兩人的美味關係？

雙方的關係是既衝突矛盾，又掙扎拉扯，好像只要兩人同時存在一個空間裡，氣氛就變得不對勁，不是雞飛狗跳，就是僵持不下。其實，彼此的狀態就像蹺蹺板，一邊高的時候，另一邊就必須低，相互配合才能和諧，如果硬要都爭高或都搶低，下場當然很慘烈，還不如先談妥搭配的方式，並從禮讓和瞭解對方做起，一定可以慢慢地漸入佳境。

牡羊 vs 天蠍

關係指數 ★★★ 特調滋味 嗆辣刺激 祕密武器 事緩則圓

如果牡羊是白天，天蠍就是黑夜；如果牡羊是陽光，天蠍就是烏雲；如果牡羊是白色，天蠍就是黑色。牡羊不懂天蠍為什麼老是要躲在暗處、為什麼不多接近人群，享受笑聲不斷的歡樂時光，而天蠍則對於牡羊莽撞行事、單純天真、一昧樂觀的傻呼呼模樣，嗤之以鼻，覺得牡羊只會逞匹夫之勇，並沒有真材實料。

當牡羊興沖沖地與天蠍分享開心或驕傲的事，天蠍總是保持一貫冷靜的態度看著、聽著，反應冷淡，少有互動，而這樣的表現讓熱情如火的牡羊像被澆了一盆冷水，心裡很不是滋味。牡羊和天蠍雖然不太對盤，但還好性格一冷一熱，想吵也吵不起來，常常都是一個火大叫囂，另一個則面無表情地直接走開，絕不會鬧到兩敗俱傷的慘烈下場。

如何調出兩人的美味關係？

即使對方什麼都沒做，也沒礙到誰，但彼此對對方都有一種說不出個所以然的反感，只是還不到針鋒相對的地步，不會在檯面上把自己心裡真正的想法全盤托出，尚為對方保留一些面子，也為自己留些餘地。道不同不相為謀，既然不適合湊在一塊兒，就不應該勉強，只要各司其職，把該做的事做好，井水不犯河水，自然也就皆大歡喜了。

牡羊 vs 射手

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 香辣夠味 祕密武器 共創高峰

牡羊的急性子在別人的標準裡被解讀成衝動魯莽，但在射手眼裡卻是值得稱許的冒險精神；牡羊的心直口快對一般人來說是不經大腦思考的沒禮貌行為，但射手卻覺得這是一種直率可愛的表現。牡羊和射手臭味相投，氣味相吸，無論在一起做什麼都覺得快樂又有默契。

牡羊喜歡新鮮事物，看到什麼都想嘗試，急著想往危險的未知裡鑽，而一旁的射手不但不出手制止，還興致勃勃地宣示加入。兩人快樂出航，乘風破浪去尋找刺激，遇到晴空萬里的好日子，一起高聲談笑、自在徜徉，遇到雷電交加、狂風巨浪的危機，一起攜手共度難關，這一路上，都是美好回憶啊！牡羊和射手即使有爭吵，也只是一時的情緒發洩，吵過就忘、氣過就消，最後的結局還是開心歡樂的。

如何調出兩人的美味關係？

兩人的契合度是百分百，一方只要眨眨眼，另一方就知道意思，是靈魂伴侶，也是精神支柱，更是可以同甘苦共患難的知心好友，不必多說就能心領神會，無論在一起做什麼都覺得開心自在，而且理念和價值觀一致，即使偶爾發生意見分歧的狀況，也很快就能取得共識，並尋得解決之道，互動關係十分完美。

牡羊 vs 摩羯

關係指數 ★★ 特調滋味 甜鹹不調 祕密武器 相互包容

勇敢和熱情是牡羊最鮮明的標幟，但這兩項卻很難在摩羯身上找到。摩羯是一個極為謹慎的人，視勇敢為橫衝直撞的魯莽，視熱情為樂昏過頭的放縱，堅持保守與冷靜，以策安全。牡羊覺得摩羯是個不折不扣的悶葫蘆，可以大半天不說一句話，卻不顯一絲煩躁，這點對無時無刻都想發表高論、恨不得臉上長出三個嘴巴的牡羊來說，根本就是人生最殘酷的懲罰，難以理解。不過，性格有著天壤之別的牡羊和摩羯倒有一個共通點，那就是兩人都對未來充滿企圖心。

牡羊總是摩拳擦掌、躍躍欲試，等著立下豐功偉業來受眾人景仰，而摩羯雖然外表低調內歛，但其實內心早已備妥完善的作戰計畫，正一步步穩定踏實地向成功寶座邁進。

如何調出兩人的美味關係？

基本上，兩人的性格差異是不小的，不是快與慢、熱與冷的組合，就是動與靜、攻與守的搭配，很難被放在同一個天秤比較，也極少被拿來一起配對。但其實雙方還是有一兩個相似之處，暗暗地支撐著彼此的友誼架構，只要一方肯用心發掘，並將自己的想法誠懇地表達出來，很快就能打破藩籬，建立良好新關係。

牡羊 vs 水瓶

關係指數 ★★★

特調滋味 酸中帶苦

祕密武器 親疏分明

牡羊喜歡走熱鬧繁華的大街，水瓶特愛人煙稀少的僻巷；牡羊喜歡有話直說，水瓶特愛沉默不語；牡羊多的是拔刀相助的正義感，水瓶有的是關懷社群的博愛之心。兩人走的路線沒什麼相似交疊之處，所以不太可能發生衝突，但也少有融洽和樂的畫面。

平時，牡羊和水瓶因為興趣不同、步調不一，實在很難混在一塊兒，但是當牡羊得知水瓶正為了多數人的利益而四處奔走時，也會熱心地捲起袖子來幫忙，而且不計較名分和利益，是一個在別人有難時，願意情義相挺的熱血之人。而水瓶雖然不完全認同牡羊的行事風格，卻也樂意在緊要關頭時，提供一些奇異獨特且具體可行的點子，幫助牡羊順利克服障礙、走過險境，算是可助牡羊一臂之力的意義之友。

如何調出兩人的美味關係？

彼此之間存在著一股莫名的吸引力，但卻不十分強烈，清清淡淡、輕輕盈盈，相處的時候，感覺愉悅自在，不相處的時候，也不會特別想念，像是一種相互欣賞但不親密的隨緣感覺。其實，雙方各有優點，倒是缺點的部分比較類似，所以特別需要相互提醒、規勸，把對方當成明鏡，隨時修正自己的缺失，才能共同進步提升。

牡羊 vs 雙魚

關係指數 ★★★

特調滋味 甜中帶苦

祕密武器 各退一步

牡羊喜歡吃得到、看得到、摸得到的東西，當然更包括實質的利益和舉世皆知的名聲，為了這些具體的獲得，牡羊總是卯盡全力爭取，甚至不擇手段地搶奪，是一個物欲強烈的名利追求者。而雙魚卻對於想像的、虛幻的、夢境的一切事物特別有「感覺」，可以衣著簡陋、餓著肚子地談藝術、心靈和形而上的哲理，既不覺得難為情，也不感覺辛苦，想法和觀念是脫離於一般世俗標準之外的。

牡羊和雙魚分別代表了物質和精神、強硬和柔軟、集中和散漫，所以兩人相處時的氣氛很難融洽，當一個人急著趕路奔向目的地時，另一個還像沒事一樣地邊玩邊逛，導致一方氣急敗壞，另一方卻仍在狀況外的窘境，是時有所聞且不易改善的。

《星座小熊 第一本星座書：牡羊座 越級打怪就是爽》。圖／布克文化提供

如何調出兩人的美味關係？

對方的長處是自己缺乏而且羨慕的，對方的短處是自己獨有而且有能力幫助對方改善的，彼此的關係就好像優缺點互補的組合。剛開始相處時，可能因為性格的差異而有所保留或顯得尷尬，但只要一方願意先卸下防衛的面具，拿出具體的誠意來，兩人之間立刻多了一座用溫暖和真誠造成的友誼橋樑，從此相輔相成、愉快融洽。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：牡羊座 越級打怪就是爽》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)