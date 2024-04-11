星座關係指數(上)／遇上牡羊…雙子好玩伴、巨蟹閃遠點、獅子幹架完還是兄弟

牡羊與各星座的美味關係，當雙魚與各個星座碰在一起，會產生什麼化學變化，能變出什麼美妙的人生滋味呢？快來嘗嘗吧！

牡羊 vs 牡羊

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 厚實濃烈 祕密武器 福禍與共

兩隻牡羊的相處就像兩個嘴巴硬、脾氣臭的人碰在一起，實在很難有安靜平和的場面出現，若不是你來我往地相互對摃、大打出手，就是同聲齊樂或同聲齊罵，呈現一種火裡來水裡去的豪邁姿態。有時，外人因為兩人的火藥味太濃，深怕弄假成真，其實，兩隻牡羊自己心裡倒很清楚，就算打得鼻青臉腫，看似快要出人命了，也不必大驚小怪，因為這才是兩人最真切的相處語言和模式，更是為情誼加溫的利器。

牡羊十分珍惜同甘共苦的革命情感，嘴裡嚷嚷著任何人都不能破壞規矩，在大家面前也常對著同是牡羊的夥伴咆哮吼叫，嚴格得很，但事實上，卻總是想盡辦法放水給同夥，是一個有情有義、真誠熱情、值得長久交往的朋友。

如何調出兩人的美味關係？

你有的，對方也有，你缺的，對方也缺，兩個人就好像照鏡子一樣。感情好的時候麻吉得不得了，但是一言不合、起衝突時，嚴重性也會甚於其他人。其實，彼此對對方的心情是惺惺相惜的，不僅相互欣賞優點，也會為對方的弱點擔心，那麼，何不勇敢地表達出自己心裡真正的心意呢？兩人應該經常交換生活心得，多給予對方鼓勵，要說氣話之前先冷靜一會兒再溝通，即可避免無謂的爭端。

牡羊 vs 金牛

關係指數 ★★★ 特調滋味 甜中帶苦 祕密武器 平等共處

做什麼事都只看前不看後，而且事事求快耍狠的牡羊，和時不時都要回顧一下，老是走三步退兩步的金牛湊在一起，任誰都會覺得滑稽又不知該從何說起才好。兩人的調性天差地遠，就像一個機器裡的兩種零件，無法直接合作，必須共同遵守某項遊戲規則，並藉由其他條件的搭配，才能安然無恙地同時存在。

牡羊對金牛的觀念和做事方法很難認同，即便金牛有成功案例來證明自己的實力，牡羊仍不以為然，總覺得金牛動作慢，不能掌握先機；金牛只會遵循計畫，不懂得隨機應變；金牛太保守，沒有冒險精神。所以，金牛既承擔不了開疆闢土的重責大任，也無法培養廣闊的心胸和過人的勇氣，一輩子只能守著家園，哪兒也去不了。

如何調出兩人的美味關係？

一個是急性子，一個是慢郎中，兩人的關係並非絕對的對立，相互干擾與相互協助的部分也不大，就像曾經打過照面，但彼此不熟，只是各自過著生活的鄰居。既然雙方之間有本質的差異，就要學著尊重對方的想法和做法，一方不可強勢的要求，另一方也不需以弱勢自居，否則久了一定會爆發難以想像的問題，倒不如平時就建立平等的觀念，自然就可相安無事地繼續相處下去。

牡羊 vs 雙子

關係指數 ★★★★ 特調滋味 香氣逼人 祕密武器 攜手尋歡

雖然，牡羊的脾氣是帶著火氣的急躁，而雙子則屬於秋風掃落葉的性急，方向不同，表現手法不一，但卻還算有共識──急速和快捷。兩人對於這世界都有用不完的好奇心，看見這個喜歡，遇到那個也想要，無法抗拒新鮮事物的誘惑，恨不得活在千變萬化的感覺和場景裡，比任何人都急於知道最新而有趣的訊息。

牡羊樂於當一個擁有指揮權、受人景仰、彷若偉大英雄的領導者，因為那是被人肯定的象徵，響亮的名聲和支配的權利是如此迷人。但雙子卻只想在興致來的時候，和大家分享八卦、說說笑笑，開心就好，根本不在乎自己有沒有家財萬貫或是否位高權重，覺得無拘無束的自由之身才是自己終極一生的目標。

如何調出兩人的美味關係？

從外表看來，兩人喜歡的事物和行事的風格似乎不完全相同，但若仔細研究分析，就會發現根本是殊途同歸的同路人。兩人不但有著極大部分的相似特質，而且還有共同的習性和興趣，如果能時常彼此分憂、分擔、分享，便可讓原有的優點發揮得淋漓盡致，且對於增長見識和改善缺點亦有莫大助益。

牡羊 vs 巨蟹

關係指數 ★★ 特調滋味 甜鹹不調 祕密武器 相互包容

陽光開朗的牡羊實在沒興趣知道巨蟹到底為了什麼，一天到晚哭哭啼啼、擔心憂慮，也不想瞭解巨蟹怎麼永遠都有起伏不定的情緒和用不完的感覺。兩人分屬於兩個世界，沒有交集、互不相干，沒有誰必須承受誰的批評和指責，因為那只是公說公有理、婆說婆有理的無謂爭執，對改善雙方關係毫無助益。

牡羊只在乎自己的需求和感受，可以一個人滔滔不絕地講述著自己的觀點和理想，也不管其他人有沒有興趣聽，一切所作所為的重點只在於「自己覺得開心」。而巨蟹完全不同，敏感纖細、極在乎別人的看法，老是怕自己說錯話或做錯事，只好像個小媳婦躲在一旁，期待被發現、引導、拯救，是一個不善於表達內心想法的人。

如何調出兩人的美味關係？

一個要往東，另一個就想往西，一個覺得美妙開心，另一個就嗤之以鼻，兩人來自不同的世界，話不投機、水火不容，不管從哪個角度切入都無法找到共同點，若硬要湊在一起，只會消耗彼此的時間和精力，並留下一堆歇斯底里的怨言。

倒不如學著尊重對方，你走你的陽關道，我過我的獨木橋，不強求，也不期待，彼此會過得更快樂。

牡羊 vs 獅子

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 香辣夠味 祕密武器 共創高峰

牡羊和獅子有許多共通點，例如樂觀、行動力、領導力、正直率真等等，所以兩人有一見如故的親切感，不必多言，就能瞭解對方的意思，即使牡羊沒和獅子做任何的事前溝通，但只要隨口提出一個想法或計畫，卻總能一次到位，正中獅子的心，節省許多唇槍舌劍的精力和時間，雙方默契可說是好得不得了。

凡事總是一體兩面，牡羊和獅子除了有相同的優點，當然也有一樣的缺點，例如脾氣火爆、自我獨斷、做事不留餘地等等，因此，兩人因為意見不合而爭執不休的場面時有所聞，甚至可能大打出手，絕不留情。所幸，雙方都是氣得急、也忘得快的人，不一會兒功夫，又可以看到兩人嬉笑打鬧的融洽畫面，至於之前的不快，早已拋至九霄雲外。

如何調出兩人的美味關係？

兩人對於事情的看法、欣賞的風格、喜歡的類型，總是不謀而合，好像這些狀態是特地為彼此量身定作似的，契合得令人驚嘆。因為溝通管道暢通、做事速度和方法相近、相互信任依賴，又有共同的理念，所以很適合成為親密夥伴，無論是哪一方面的合作搭配，都能創造出好成績，是一段值得終生經營的正面關係。

牡羊 vs 處女

關係指數 ★★★ 特調滋味 苦中帶酸 祕密武器 親疏分明

牡羊神經大條、行事風格大剌剌，有時甚至表現出嚴重地漫不經心，為此常付出不小的代價，卻從不記取教訓，因為牡羊認為隨心所欲的冒險，可能為自己的人生帶來驚異的、意料之外的風景，即使因而必須受苦受傷，也覺得值得。而處女則謹慎嚴密，絲毫不放鬆，為了預防可能的風險，必祭出全面圍堵防範的高警戒措施，力求做到滴水不漏的程度，不想日後為任何的疏忽而懊悔遺憾。

一向以沒耐心著稱的牡羊，常被處女的叨念囉嗦惹毛，好像大腦持續被一種不友善的磁波干擾著，苦不堪言。當牡羊為了確定大方向、成就大事業而急得像熱鍋上的螞蟻，處女卻在一旁忙著雞蛋裡挑骨頭時，牡羊便恨不得立刻把處女丟到遠遠的天邊去，眼不見為淨。

《星座小熊 第一本星座書：牡羊座 越級打怪就是爽》。圖／布克文化提供

如何調出兩人的美味關係？

對於對方的神情態度與處事風格，十分不以為然，甚至鄙視不屑，總覺得自己什麼都比對方好，只要有一方說一句話或做一個動作，另一方立刻就表現出不耐煩、不苟同的嘴臉，互看不順眼。但是，冤冤相報何時了，這時候反而應該用更多的愛與耐心，包容對方，檢討自己，才有可能化干戈為玉帛，轉負為正，創造雙贏的局面。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：牡羊座 越級打怪就是爽》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)