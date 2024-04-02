4月25日前「水逆」到處災難！天災恐攻、汪小菲暴走、大谷被偷錢…原來都有預兆

3/25月偏食在處女座跟「計都」合相，對宮是「羅喉太陽和水星」在雙魚座！水星目前是29度多，儼然已進入雙魚座的甘達點（精神之結），水星即將在台北時間3/26早上6：00進入牡羊座的甘達。

在吠陀占星學中，「GandAnta」指的是黃道上的特定交界點，也就是所謂的精神之結或是業力之結，這些交界點被認為非常關鍵，與重要的命運挑戰和精神轉化有密切關係。Gand是打結，Anta是尾端，意謂越想打開一個複雜的結，結就會變得越纏越緊。

吠陀占星目前的甘達點就落在「雙魚座-白羊座甘達」

它象徵著從充滿夢幻、感情氾濫的雙魚座過渡到直率、衝動和剛愎自用的白羊座能量！3/22-4/15，水星在牡羊與雙魚座甘達之間來回擺盪，偏偏4/2水星又開始逆行，一直到4/25，「水逆甘達」常常會發生很多難以預測及不可控的因素，大至天災人禍（2024/1/1水逆在天蠍座甘達爆發日本7.6大地震），以及最近的莫斯科恐攻跟以哈衝突如出一轍！小至個人情緒的起伏躁動和混亂（譬如英國凱特王妃終於公開承認她罹患癌症，想必她是非常天人交戰的）。

吠陀占星的甘達讓我們不得不去正視內心隱藏已久的業力之結（不管是身體還是情感上的業力）！不過當我們試圖打開這個秘密的潘朵拉盒子時，不僅打不開甚至還可能釀出難以想像的災難！反觀台灣最近火災、墜樓、自殺、猝死、凶殺事件頻傳，包括政治圈（謝國樑）、演藝圈（大S汪小菲）、體育圈（大谷翔平翻譯）的醜聞。

由於「太陽羅喉」在雙魚，甘達期間最可能爆發的還是跟海洋有關的大災難（地震海嘯洪水）以及水逆造成交通工具或人際溝通甚至科技網路的突發狀況！水逆在牡羊又碰到木星，木星會放大所有的好運或災難，尤其牡羊座又跟武力衝突以及「東方」國家有關，所以不僅烏俄戰爭結束遙遙無期，就連已經發生的中東衝突都有可能再度擴大！

「月食+水逆甘達」也許會讓很多人感到心慌意亂，甚至情緒瀕臨崩潰，再加上「火土金」依然合相在水瓶座，越來越多人想用不擇手段或玉石俱焚的暴力方式去爭取自己的權力，尤其涉及邪惡貪婪或宗教仇恨的恐怖攻擊會越來越多！

建議此時此刻千萬不要去試圖報復或攻擊你的前任或對手之類，譬如汪小菲酒後夜闖前妻家這種不理智的行為，只會讓他更加情可以堪！不如好好地去運動流汗排除負能量，當然試著冥想放空也是一個讓心沉靜下來的好方法！或是用溫柔的心去想念曾經深深愛過你或你一直深深思念的人吧，試著觀想所有美好喜悅感恩的能量，但願我們可以在充滿愛的能量中平安度過這次的水逆甘達。