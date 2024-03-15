星座關係指數(下) 遇上雙魚座…天蠍超麻吉、魔羯保持距離、雙魚遇麻煩各自逃

雙魚與各星座的美味關係，當雙魚與各個星座碰在一起，會產生什麼化學變化，能變出什麼美妙的人生滋味呢？快來嘗嘗吧！

雙魚 vs 天秤

關係指數 ★★★ 特調滋味 平淡無奇 祕密武器 各司其職

雙魚和天秤都給人一種親切溫和的舒服感，絕不會有尖銳高壓或冷漠傲慢的負面印象，因此，即使兩人各有不同的觀點和做事方法，也不會發生任何衝突，只是客氣地互動著、平和地溝通著，不管最後有沒有具體結論，總之，就是不要有爭端，平靜和氣才是彼此的重點。

如何調出兩人的美味關係？

對於對方的神情態度與處事風格，十分不以為然，甚至鄙視不屑，總覺得自己什麼都比對方好，只要有一方說一句話或做一個動作，另一方立刻就表現出不耐煩、不苟同的嘴臉，互看不順眼。但是，冤冤相報何時了，這時候反而應該用更多的愛與耐心，包容對方，檢討自己，才有可能化干戈為玉帛，轉負為正，創造雙贏的局面。

雙魚 vs 天蠍

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 鮮甜入味 祕密武器 相輔相成

然而，當雙魚遇到天蠍竟擦出了令人驚喜的火花！雙魚和天蠍都是敏感、直覺極強，且對神祕學有高度興趣與天分的人，雙魚認為大家對天蠍有許多誤解，還不時找機會幫天蠍說話或平反，而天蠍則能感受到雙魚百分之百的誠意，所以願意卸下心防來，與雙魚共同經營這段可貴的友誼，長長久久，真心相挺。

如何調出兩人的美味關係？

彼此之間存在著一種無法用言語形容，且旁人無法理解的高度默契，習於心靈交流與精神互動的模式，同樣有悲觀的傾向、同樣擁有敏銳的直覺和感受力、同樣對玄學和神祕學有興趣，同樣懂得用最深情的力量感動和鼓勵對方。不過，當兩人感情好的時候如膠似漆，若一旦發生爭執或誤解，也會特別嚴重，需要更多的愛和時間才能化解。

雙魚 vs 射手

關係指數 ★★ 特調滋味 甘苦交混 祕密武器 尊重對方

雙魚和射手有共同的性格特質，同時也都是對宗教、心靈成長、潛能開發等主題有高度興趣的人，只是雙魚的猶豫和慢速，容易讓一向講求速度感、停不下來的射手變得更沒耐心，所以，彼此倒不如保持適當距離，反而能讓關係維持得更美好、更長久。

如何調出兩人的美味關係？

基本上，兩人的性格差異是不小的，不是快與慢、熱與冷的組合，就是動與靜、攻與守的搭配，很難被放在同一個天秤比較，也極少被拿來一起配對。但其實雙方還是有一兩個相似之處，暗暗地支撐著彼此的友誼架構，只要一方肯用心發掘，並將自己的想法誠懇地表達出來，很快就能打破藩籬，建立良好新關係。

雙魚 vs 摩羯

關係指數 ★★★ 特調滋味 平淡無奇 祕密武器 各司其職

雙魚的藝術天分驚人，能寫出最動人的文字、畫出最感人的圖像，這些都是摩羯望塵莫及的，而摩羯精密的規畫力與高效率的執行力，則是雙魚怎麼樣也學不會的，兩人並非對對方全盤否定，只是無法在雙方的落差之間找到平衡點，若刻意拉近距離，恐怕只會招來反效果。

如何調出兩人的美味關係？

彼此之間存在著一股莫名的吸引力，但卻不十分強烈，清清淡淡、輕輕盈盈，相處的時候，感覺愉悅自在，不相處的時候，也不會特別想念，像是一種相互欣賞但不親密的隨緣感覺。其實，雙方各有優點，倒是缺點的部分比較類似，所以特別需要相互提醒、規勸，把對方當成明鏡，隨時修正自己的缺失，才能共同進步提升。

雙魚 vs 水瓶

關係指數 ★★★ 特調滋味 苦中帶酸 祕密武器 親疏分明

當雙魚還在懵懂渾沌時，水瓶早就以過人的智慧完成所有任務；當雙魚還在為了明天會發生什麼令人驚喜的際遇做白日夢時，水瓶已經在腦子產生無數可行的創意，準備造福人群了。看來，雙魚和水瓶的步調不僅不一致，而且還隔著數光年之遙的遠距離呢!

如何調出兩人的美味關係？

一個是急性子，一個是慢郎中，兩人的關係並非絕對的對立，相互干擾與相互協助的部分也不大，就像曾經打過照面，但彼此不熟，只是各自過著生活的鄰居。既然雙方之間有本質的差異，就要學著尊重對方的想法和做法，一方不可強勢的要求，另一方也不需以弱勢自居，否則久了一定會爆發難以想像的問題，倒不如平時就建立平等的觀念，自然就可相安無事地繼續相處下去。

雙魚 vs 雙魚

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 厚實濃烈 祕密武器 福禍與共

雖然，雙魚和善親切，而且配合度極高，但卻慣於逃避責任和自欺欺人。當事件進入倒數計時，仍遍尋不到解決方案時，雙魚會乾脆拋下一切，假裝什麼事都不知道，即使心有愧疚、即使擔心日後會遭到報應，最後還是極有可能把所有棘手的問題，留給另一個同樣感到無助的雙魚去面對，來個不聽不聞不理。

《星座小熊 第一本星座書：雙魚座 同喜同悲超貼心》。圖／布克文化提供

如何調出兩人的美味關係？

你有的，對方也有，你缺的，對方也缺，兩個人就好像照鏡子一樣。感情好的時候麻吉得不得了，但是一言不合、起衝突時，嚴重性也會甚於其他人。其實，彼此對對方的心情是惺惺相惜的，不僅相互欣賞優點，也會為對方的弱點擔心，那麼，何不勇敢地表達出自己心裡真正的心意呢？兩人應該經常交換生活心得，多給予對方鼓勵，要說氣話之前先冷靜一會兒再溝通，即可避免無謂的爭端。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：雙魚座 同喜同悲超貼心》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)

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