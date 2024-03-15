星座關係指數(上) 遇上雙魚座…牡羊保護他、雙子話不投機、巨蟹靈魂伴侶

雙魚與各星座的美味關係，當雙魚與各個星座碰在一起，會產生什麼化學變化，能變出什麼美妙的人生滋味呢？快來嘗嘗吧！

雙魚 vs 牡羊

關係指數 ★★★ 特調滋味 甜中帶苦 祕密武器 各退一步

雙魚和又快又急的牡羊相處，會有一種又敬又怕的壓迫感，牡羊和又慢又膽小的雙魚相處， 會有一種又氣又憐的複雜感。其實，只要雙魚一直採取柔情弱勢的姿態，就會激起牡羊的英雄氣慨，嘴裡雖罵著，但行動上卻能給予雙魚最強力的保護與支持，也算搭配合宜。

如何調出兩人的美味關係？

對方的長處是自己缺乏而且羨慕的，對方的短處是自己獨有而且有能力幫助對方改善的，彼此的關係就好像優缺點互補的組合。剛開始相處時，可能因為性格的差異而有所保留或顯得尷尬，但只要一方願意先卸下防衛的面具，拿出具體的誠意來，兩人之間立刻多了一座用溫暖和真誠造成的友誼橋樑，從此相輔相成、愉快融洽。

雙魚 vs 金牛

關係指數 ★★★ 特調滋味 平淡無奇 祕密武器 各司其職

當雙魚正開心地造夢、說理想時，金牛立刻舉牌表示不贊同，而當金牛謹慎詳細地述說著計畫時，雙魚早已神遊他方，完全無法進入狀況。雙魚認為金牛缺乏想像力，金牛覺得雙魚不食人間煙火，兩人之間沒有可行走的橋樑，根本無法連結。

如何調出兩人的美味關係？

從外表看來，兩人喜歡的事物和行事的風格似乎不完全相同，但若仔細研究分析，就會發現根本是殊途同歸的同路人。兩人不但有著極大部分的相似特質，而且還有共同的習性和興趣，如果能時常彼此分憂、分擔、分享，便可讓原有的優點發揮得淋漓盡致，且對於增長見識和改善缺點亦有莫大助益。

雙魚 vs 雙子

關係指數 ★★ 特調滋味 清淡無味 祕密武器 挖掘優點

當雙魚還在嗯嗯啊啊地猶豫著該選哪一個較好時，沒耐心的雙子早就消失得無影無蹤，懶得知道雙魚究竟要給出什麼樣的答案，而當雙子用理性、不帶感情的方式安慰正面臨困境的雙魚時，雙魚的挫折感總是變得更深更大，兩人既沒有共識，也沒有共同語言，關係維繫不易。

如何調出兩人的美味關係？

一個要往東，另一個就想往西，一個覺得美妙開心，另一個就嗤之以鼻，兩人來自不同的世界，話不投機、水火不容，不管從哪個角度切入都無法找到共同點，若硬要湊在一起，只會消耗彼此的時間和精力，並留下一堆歇斯底里的怨言。倒不如學著尊重對方，你走你的陽關道，我過我的獨木橋，不強求，也不期待，彼此會過得更快樂。

雙魚 vs 巨蟹

關係指數 ★★★★★ 特調滋味 鮮甜入味 祕密武器 相輔相成

雙魚單純天真，耳根子又軟，對於是非對錯的判斷力很差，所以需要具有防衛心的巨蟹幫忙過濾訊息，並提供真誠的建議，而巨蟹是一個心靈容易受傷的人，如果有雙魚隨側在旁加油打氣，就會覺得特別安心舒坦，可見，兩人的搭配既溫暖融洽，而且契合無比。

如何調出兩人的美味關係？

兩人的契合度是百分百，一方只要眨眨眼，另一方就知道意思，是靈魂伴侶，也是精神支柱，更是可以同甘苦共患難的知心好友，不必多說就能心領神會，無論在一起做什麼都覺得開心自在，而且理念和價值觀一致，即使偶爾發生意見分歧的狀況，也很快就能取得共識，並尋得解決之道，互動關係十分完美。

雙魚 vs 獅子

關係指數 ★★★ 特調滋味 清淡貧乏 祕密武器 真心誠意

雙魚覺得跟在熱情勇敢的獅子身邊，讓人十分安心，但獅子終究是個王者，可能一個不順眼或不順心就大發雷霆，把所有人嚇得噤若寒蟬，喜怒不易捉摸，所以，長久相處下來，獅子勢必受不了雙魚的黏膩，雙魚也應付不了獅子的情緒，彼此都沒有得利，反而兩敗俱傷。

如何調出兩人的美味關係？

即使對方什麼都沒做，也沒礙到誰，但彼此對對方都有一種說不出個所以然的反感，只是還不到針鋒相對的地步，不會在檯面上把自己心裡真正的想法全盤托出，尚為對方保留一些面子，也為自己留些餘地。道不同不相為謀，既然不適合湊在一塊兒，就不應該勉強，只要各司其職，把該做的事做好，井水不犯河水，自然也就皆大歡喜了。

雙魚 vs 處女

關係指數 ★★ 特調滋味 甜鹹不調 祕密武器 相互包容

雙魚本來在大海裡悠然自在、快樂似神仙，但一遇到處女，立刻被以必須學習適應不同環境、克服困難、處理危機之名，限制在早已將水溫、生態、任務設定好的水池裡，動彈不得。雙魚的尺度很寬鬆，處女的要求很嚴謹，總是一個追、一個逃，雙方都倍感辛苦。

《星座小熊 第一本星座書：雙魚座 同喜同悲超貼心》。圖／布克文化提供

如何調出兩人的美味關係？

雙方的關係是既衝突矛盾，又掙扎拉扯，好像只要兩人同時存在一個空間裡，氣氛就變得不對勁，不是雞飛狗跳，就是僵持不下。其實，彼此的狀態就像蹺蹺板，一邊高的時候，另一邊就必須低，相互配合才能和諧，如果硬要都爭高或都搶低，下場當然很慘烈，還不如先談妥搭配的方式，並從禮讓和瞭解對方做起，一定可以慢慢地漸入佳境。

(本文摘錄自《星座小熊 第一本星座書：雙魚座 同喜同悲超貼心》，布克文化出版，未經同意禁止轉載。)

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