殺破狼週運勢／獅子當心恐怖情人 摩羯生活費見底

白羊座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，同時金星亦進入心靈宮位，會遇到與自己心靈相合的靈魂伴侶，與對方對話時生命感到豐富。新月期間，可為自己的心理健康許下願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，水星進入命宮，工作效率提升，頭腦清楚，每天都可以準時下班。某些白羊座會學習新的軟體或技術，專業能力加分，處理許多事務迅速許多。

本週須注意的部分

人際關係方面，冥王星與火星齊聚人際關係宮位，朋友固執不聽勸，甚至說了一些傷害性的話惹火你，決定封鎖對方。某些白羊座則是覺得自己在某個團體受到霸凌，決定離開這些有毒的人。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到火星影響，購物容易遇到消費糾紛，買的商品無法退換，某些白羊座則是容易被朋友佔小便宜，吃飯、買東西代墊款項，但卻被賴皮不還錢。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，同時金星亦進入人際關係宮位，會加入一個團體，認識許多新朋友，或是因為參加某些活動，交到志同道合的同好。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得良好的能量祝福。

感情運方面，水星進入心靈宮位，有個人能講出想法和你一樣的觀點，覺得找到了知音，甚至像是靈魂伴侶。木星與天王星齊聚命宮，桃花旺盛，但你更渴望有人能了解你。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與冥王星齊聚在志業宮位，上司控制慾強烈，自己能發揮的專長有限，某些金牛座工作量太多，每天都要加班，覺得自己快過勞死，萌生轉換跑道的想法。

健康運方面，木星與天王星齊聚命宮，工作過勞，內分泌失調，皮膚長出疹子或一直冒痘痘，代謝也變差，有發福的傾向。需注意飲食與作息，這段時間會是調養身體重要的時期。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，同時金星亦進入志業宮位，會承接一個光鮮亮麗，可盡情表現自己才能的任務或職務。新月期間，可許下與工作、事業、成就......等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，會發現與某個朋友喜歡上同樣的興趣或偶像，兩人有說不完的話題，關係更為拉近。某些雙子座則是交到聊得來的新朋友，感到很愉快。

本週須注意的部分

學業運方面，火星與冥王星齊聚學業宮位，遇到較為嚴格的老師，報告與作業一直無法通過，同時還有新的功課在累積，課業壓力較大。同時火星受到秘密宮位的天王星影響，會發現學校有許多潛規則。

遠行運方面，火星與冥王星齊聚遠行宮位，火星受到天王星影響，出遠門要注意生命與財物的安全，容易遇到不愉快的事件，或是遺失錢包。注意人身安全，不要涉入危險的區域與行動。

巨蟹座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，同時金星亦進入遠行宮位，會有一個海外的遠行計畫，或是會有機會到異國當交換學生、留學、工作或外派，新月期間，可許下與遠行有關的願望，會獲得新月的庇佑。

工作運方面，水星進入志業宮位，工作效率提升，許多事務進行順利。某些巨蟹座辦公室換了最新型的電子儀器或是機械，使得處理各項事務的效能變好，感覺很值得。

本週須注意的部分

健康運方面，火星與冥王星齊疾厄宮位，注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，同時須注意人身安全，切勿涉入危險的區域與行為。泌尿系統容易發炎，注意水分攝取與私密處清潔。

感情運方面，火星與冥王星齊聚在慾望宮位，對於親密關係的需求度高，甚至以此制約喜歡的對象。單身的巨蟹座則要注意與朋友之間維持安全距離，以免發生不愉快的誤會，雙方都尷尬。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，金星亦進入到財務宮位，一舉清償掉所有債務，無債一身輕，有投資習慣的獅子座可重新佈局，購買增值潛力高的標的。新月期間許下金錢、投資、理財、債務相關的願望，會獲良好能量幫助。

遠行運方面，水星進入遠行宮位，會有一個遠行計畫，將到嚮往的地方朝聖。某些獅子座則是會需要到海外出差，差旅待遇頗佳，還有充裕的時間遊覽當地，並順利完成任務。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星受到夥伴宮位的火星影響，遇到蠻不講理的上司與同事，因為事件未照著預期發展怪罪於你，容易因此與同事發生爭執，不想再忍氣吞聲。

感情運方面，火星與冥王星齊聚在感情宮位，對於另一半有強烈的佔有欲或掌控欲，使得對方覺得不被尊重，兩人經常發生爭執。單身的獅子座要當心遇到恐怖情人追求，經常跟蹤你，甚至做出侵犯你人身自由的行為。

處女座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，金星亦進入到感情宮位，會與喜歡的對象告白，順利交往的機率高，兩人會有走入婚姻的共識。新月期間，可許下與情感關係、婚姻相關的願望，會獲得新月的祝福。

金錢運方面，水星進入財務宮位，被動收益增加，或是有外快可接，經濟狀況較為寬裕。有投資習慣的處女座，會獲得重要的投資資訊，在此時買進，短線可期，可賺到一筆資金。

本週須注意的部分

健康運方面，火星與冥王星齊聚健康宮位，工作有過勞的傾向，注意泌尿系統的問題，多攝取水分，不要憋尿。同時注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，特別是工作時要當心職業傷害。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星受到工作宮位的火星影響，會需要使用大量的外語與異國人士溝通，容易感到語言能力不好。某些處女座則是要到海外出差，但當地生活機能不佳。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，金星亦進入到工作宮位，會開始一個新的任務或案件，並有許多表現的空間，新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，水星進入感情宮位，與喜歡的人有許多話題可以交流，會是溝通十分愉快的時期。然而火星與冥王星齊聚在戀愛宮位，在親密關係上的需求較高，單身的天秤座容易尋求一夜情滿足空虛。

本週須注意的部分

健康運方面，新月發生在健康宮位，金星亦進入到健康宮位，容易吃壞肚子，罹患腸胃炎，女性則要注意婦科的問題。同時當心著涼感冒或是病毒感染，引發喉嚨發炎、失聲。睡眠狀況不佳，並要注意小感冒引發的後遺症。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到在娛樂、子女宮位的火星影響，在追星方面的支出太多，不惜負債累累也要參加偶像的活動，有小孩或是飼養寵物的天秤座，孩子身體不佳，會花許多醫療費用在他們身上。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛、娛樂、子女宮位，會對某個對象一見鍾情，對方是你的天菜，或是偶像明星，也可能是寵物。新月期間，可許下與戀愛、偶像、寵物、懷孕生子相關的願望，會獲得新月的祝福。

工作運方面，水星進入工作宮位，工作效率提升，許多事情進行順利。某些天蠍座經常需要與人溝通，這段時間會不斷接客戶的電話，協調許多事務，需要洽談好條件，簽訂合約。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星與冥王星齊聚家宅宮位，家人會因爲一些事情發生爭執，氣氛不佳，彼此在冷戰階段。居住環境則要注意電器、爐火的使用，門戶要注意，容易遭宵小入侵。

健康運方面，水星進入健康宮位，當心著涼感冒，或病毒感染，引發呼吸道發炎，同時工作會比較忙碌、勞累，神經系統莫名發生疼痛，不宜久坐或久站，三不五時需起身走動伸展。

射手座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，金星亦進入到家宅宮位，會購買新的傢俱或是家電，讓家中環境煥然一新。生病家人的身體也有好轉的跡象。新月期間，可許下與居住環境、家庭相關的願望，會獲得新月的能量庇佑。

感情運方面，水星進入戀愛、子女宮位，與某個人很聊得來，那種開心的感覺就是戀愛了。有小孩或是飼養寵物的射手座，突然發現孩子用一些可愛的方式跟你對話，覺得很開心。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到溝通、交通宮位的火星影響，在職場上與人溝通不良，甚至被對方惹惱起爭執。某些射手座會不斷需要跑外務，會是工作勞累的時期。

交通運方面，火星與冥王星齊聚在交通宮位，車輛故障頻頻，需要花很多錢修理，外出當心行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論搭乘大眾運輸工具通勤或走路時都要注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢

旅遊運方面，新月發生在旅遊宮位，金星亦進入到旅遊宮位，會有一個慵懶的旅行計畫，讓身心靈獲得療癒。新月期間，可許下有關旅行相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，水星進入家宅宮位，會購買新的家電，空間因此煥然一新。需要搬家的摩羯座，會找到合意的物件，環境也比較好，可很快入住新居，展開新的生活。

本週須注意的部分

金錢運方面，冥王星、火星齊聚金錢宮位，預期外的支出很多，還不到月底，生活費就有些捉襟見肘。某些摩羯座會不惜一切代價，搶購限量的商品或票券，甚至因此負債累累。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到火星影響，喜歡的人對你忽冷忽熱，不知怎麼討好對方。單身的摩羯座會被行徑怪異的對象追求，讓你感到困擾，甚至恐懼。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，金星亦進入到金錢宮位，可與老闆斡旋加薪相關事宜，薪資會被調整。新月期間，可許下有關金錢方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

學習運方面，水星發生在學習宮位，某個科目經過高人指點，突然茅塞頓開，很快就能理解許多複雜的問題。某些水瓶座會對某些新事物產生興趣，而深入去研究。

本週須注意的部分

健康運方面，冥王星與火星齊聚命宮，注意刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害，並要注意泌尿系統的問題。火氣會比較大，容易嘴破、長痘痘，需注意飲食與作息。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到火星，與家中的人意見相左，會離家出走或搬離家庭生活。某些水瓶座受不了鄰居的噪音干擾，容易與對方起衝突吵架。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，金星亦進入到命宮，會有新的工作計畫，或是開始新的生活方式，新月期間，可許下與工作、生活相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，水星進入金錢宮位，會有良好的理財規劃，把有限的金錢發揮到最極致。某些雙魚座會獲得加薪的好消息，收入微調，不無小補，生活可寬裕一些。

感情運方面，新月發生在命宮，金星亦進入到命宮，與喜歡雙方進入正式交往階段，或是關係更進一步。新月期間，可許下與情感、戀愛相關的願望，會獲得新月的祝福。

本週須注意的部分

健康運方面，新月發生在命宮，金星亦進入到命宮，與海王星、土星齊聚，容易吃壞肚子，罹患腸胃炎。女性則要注意婦科方面的疾病，當心著涼感冒或病毒感染，造成喉嚨發炎，睡眠品質不佳，並要注意慢性疾病纏身。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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