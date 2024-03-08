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當心窮神找上門！壞掉家電、過期食品 「用不到的東西」害你運勢下降

聯合新聞網／ 綜合報導
家中的一些家電物品，如果無法修理最好及早丟棄，以免影響運勢。圖／Ingimage
家中的一些家電物品，如果無法修理最好及早丟棄，以免影響運勢。圖／Ingimage

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根據日本媒體「All About」報導，有一些過去或許很常使用，現在則幾乎沒有拿出來過，或是已經損毀的東西，自己可能會覺得「也許某個時候能夠派上用場」，而不捨得丟棄。然而從風水的觀念來看，若是一直保留著沒能用到的東西，就會造成運勢下降。

具體而言，像是破損的碗盤、動不了的家電等等，這些東西已經盡到被使用的責任，如果打算留著，就要修好它們繼續使用，否則最好立刻丟棄。如果是一些具有特別回憶的物品，那麼倒是可以選擇留著，但要想辦法擺放好，讓這些東西獲得新的使命。

除此之外，有些超過保存期限的食品，雖然可能還沒真的腐壞，但一樣也是盡快扔掉比較好。如果只是過期幾天那還情有可原，可是已經過期超過數週的東西，就等同於壞掉的物品一樣。特別是罐頭、冷凍類食品，往往都會認為「反正放很久都不會壞」，結果反而容易超過期限都還沒吃完，最好定時檢查。

日本 財富 運勢

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