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農曆2月運勢(上)／雞別亂投資、龍有豬隊友、「這生肖」當心車關

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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時序進入農曆二月，按照節氣說法，從國曆3月5日「驚蟄」開始到國曆4月3日，正式進入十二地支的卯月，也就是桃花月份，會特別容易有桃色糾紛、家庭是非，老師建議本月要多修身口意，潔身自愛。命理師湯鎮瑋老師分享2024年農曆二月牛、虎、龍、蛇、雞五個生肖運勢，更要多多注意。

▎生肖牛 小人變多 要廣結善緣

農曆二月屬牛的人會覺得壓力、小人變多了，記得不要找自己麻煩，別太固執，雖然擇善固執也是一種固執，有時候緣分沒有到，就要放下，不能太執著，否則強求反而沒有好結果。

本月牛要多多廣結善緣，不要強求，本月所做的每一件事情都會攸關未來的發展，可能眼前你勉強達到目的，但反而對日後的發展卻不會是什麼好事，更是容易惹上官非，甚至引爆日後的業力。

想要開運，建議屬牛的人可以多穿戴紅色系的衣服飾品，多佩戴粉水晶、紅繩，穿紅色襪子，可以祈求作明佛母。

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▎生肖虎 潔身自愛 莫管閒事

屬虎的人在農曆二月會比較勞碌一點，但利男不利女的「太陽星」入座，這也造成男生女生的勞碌奔波不太一樣。對於男生來說則是發光發熱的一個月，女生在這個月會相對覺得奔波，多勞少獲，造成事業家庭兩頭忙的局面。無論男女，屬虎的人在這個月都要「以名帶利」，把自己的口碑做好。建議要多轉念，現在的勞碌也是累積善緣，如果想要未來有更好發展，要多付出努力。

本月有桃花星入座，代表人際關係上要拿捏好異性、同性之間的關係，千萬不要插手別人的感情事、家務事，盡量當聽眾給予陪伴就好了，不要亂插手，不要亂出意見，總之少管閒事，自己的感情方面也要潔身自愛，如果自己不檢點也容易業力引爆。屬虎的人本月付諸行動也不要太過天馬行空，建議先看清現實面，不要想太多給自己壓力很大。

想要開運，建議屬虎的人可以多穿戴綠色系的衣服、配戴綠水晶、綠珀等飾品，多祈求綠度母，逢凶化吉。

▎生肖龍 顧健康 留意豬隊友

2024年是屬龍人的本命年，農曆二月是否能飛龍在天就要看你的身體狀況了。龍有一顆「病符星」入座，生病會干擾你的計畫，也要注意傳染病和舊疾復發的問題，也有可能太累，讓抵抗力下降，要知道龍本月身體好就是飛龍，身體不好就會變成小龍。

本月龍事情特別多，體力又透支，還要當心注意豬隊友的出現，他們會讓你忙上加忙，可能會在工作上、家庭上被拖後腿。遇上豬隊友，要靠智慧化解，建議工作上的分工邏輯都先清楚，別讓別人覺得理所當然，讓自己忙不過來。

想要開運，建議屬龍的人可以多穿戴黃色系、咖啡色系的衣服，配戴蜜蠟、金珀、黃水晶，也可以多祈求土地公和藥師佛。

▎生肖蛇 當心車關 捐血化解

屬蛇的人最近可能會有被人誤解的狀況，請不要難過，就當成消業障，如果遇到誤會，解釋了也沒人相信的時候，不如就秉持良心行事。建議如果被誤解、誤會，蛇更要堅守正道、做對的事情，這是累積福報善業的時候，之後誤會一定會事過境遷。

除此之外，屬蛇的人也要注意車關的問題，開車行車走路都要當心，當人越急、越慌的情況下不要做重大決定，行車交通也不要分心，也盡量不要爬高爬低，走路也多注意安全。

建議屬蛇的人去捐血，做一些布施，化解血光災。想要開運，建議多穿戴綠色系的衣服飾品，配戴綠珀、綠幽靈多、綠水晶，並祈求綠度母。

▎生肖雞 謹慎投資 勿起貪念

屬雞的人在2024年運氣還不錯，但在本月會感受到一些障礙，有些人會破財，錢財有損失，計畫落空，也會有計畫趕不上變化的感覺，也有人遇到無常意外。老師認為本月遇到障礙，其實更是「轉機點」，可以提早發現真相，看到該注意的問題，後運反而看漲。建議屬雞的人要更有耐心，不要慌亂，以免「吃緊弄破碗」。本月要做好財務規劃，不要亂投資，更不能動了貪念，隨便相信別人，否則這些錢將會一去不復返。

想要開運，建議屬龍的人本月多穿金戴銀，讓自己閃亮一點，也可以多拜觀世音菩薩和白度母。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

湯鎮瑋 生肖運勢 驚蟄

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