農曆2月運勢(下)／兩生肖有血光災、豬易犯小人、狗「少去這裡」會煞到
時序進入農曆二月，按照節氣說法，從國曆3月5日「驚蟄」開始到國曆4月3日，正式進入十二地支的卯月，也就是桃花月份，會特別容易有桃色糾紛、家庭是非，老師建議本月要多修身口意，潔身自愛。命理師湯鎮瑋老師分享2024年農曆二月的鼠、兔、馬、羊、猴、狗、豬七個生肖運勢，一起來看看有哪些事情要特別注意。
▎生肖鼠 避免複雜人際關係
利女不利男的「太陰星」入座，所以女性在農曆二月逢凶化吉，運勢特別旺，也容易有機緣巧遇。男性的話相對會辛苦一些，容易捲入一些是非、複雜的人際關係，建議平常潔身自愛，避免複雜的男女情感糾葛。無論男生女生，建議桃花月多廣結善緣，除了有助於桃花運以外，尤其業務工作的人，更有機會人脈通錢脈。生肖鼠的人本月貴人女性居多，從事跟女性相關工作也能大放異彩。
屬鼠的人本月會遇到豬隊友，記得要用耐心智慧去解決問題，不要太情緒化抱怨，或是後說閒話，容易迴向給自己。切記屬鼠的人本月不要管別人家的閒事，以免「公親變事主」。
想要開運，建議可以多穿白色系的衣服，多穿金戴銀，配戴金珀、銀飾品，也可以多祈求白度母或拜觀世音菩薩。
▎生肖兔 容易有血光之災
屬兔的人本月比較容易有血光之災，容易被金屬類物品劃傷，要特別當心。本月也會遇到比較多的變化、事與願違的狀況，建議遇到事情不要先設限，或是有過多期待，以免期待落空，失落感更大。屬兔的人本月要記住「無常」兩個字，一切都在變化，沒有事情是永恆不變的，本月容易事與願違，會難過遺憾，內心有很多小劇場，請多多鍛鍊自己的內心，可以做公益行善布施，累積福德，化解障礙。
想要開運，建議屬兔的人可以多穿綠色系的衣服、配戴綠色的寶石，如綠珀、綠幽靈，也可以多祈求綠度母，達到開運的效果。
▎生肖馬 有機會傳出喜訊
「天德星」、「福德星」本月入座，代表屬馬的人在農曆二月基本上都可逢凶化吉。「福德星」是屬於立竿見影的，如果你平常有廣結善緣，在這個月會明顯感召到一些好消息、好運氣，但是相反的，如果本月覺得煩惱、障礙很多也不用擔心，也是好事情，正因為「福德星」入座的關係，這些障礙也是業力體現，提醒你發現問題，及早解決。
另外有「天喜星」會飛入，對於想要結婚、生小孩的人，在這個月都蠻適合的，也有心想事成的好運氣。這個月可以多累積福德，行善布施，多做好事，也可以快速累積福報。
想要開運，建議屬馬的人本月可以多穿紅色系的衣服、飾品，配戴粉晶、紅寶石、血珀、紅繩，或是多祈求作明佛母，幫自己提升好運。
▎生肖羊 當心血光災、車關
屬羊的人2024年偏沖太歲，本月要特別注意血光之災，尤其車關問題，甚至車子保養損壞，行車、走路安全都算是車關。有些人也有可能會舊疾復發，有可能要看醫生或動刀。屬羊的人本月各方面都有進展，無論是事業、金錢等等，基本上多半可以逢凶化吉。遇到事情就是處理它，本月比較考驗屬羊的人的耐心、專注力，也考驗解決事情的智慧，無論行車、走路都保持專注，才能保持安全。
想要開運，建議屬羊的人多穿紅色系的衣服、飾品，配戴粉水晶、血珀，或是多祈求關聖帝君，化解血光之災和身邊障礙。
▎生肖猴 苦盡甘來 心想事成
屬猴的人本月運勢不錯，因為有「紫微星」和「龍德星」入座，代表二月是需要全力衝刺的月份，也是斷捨離、積極進取的好時機，所以屬猴的人這個月千萬不能太放鬆，要多多紮根，努力取解決問題，事情會有所進展，要好好把握心想事成、好運不斷的這個月。
屬猴的人在本月會有苦盡甘來、強勢回歸的感覺，但是要慎防豬隊友的干擾，工作上、生活上可能事情會變多，要知道「能者多勞」，這個月不計較，越廣結善緣，才能種下好的種子。
想要開運，建議屬猴的人在這個月可以多穿黃色系、咖啡色系的衣服，可佩戴蜜蠟、金珀、黃水晶等，也可以多拜土地公。
▎生肖狗 容易破財 少去醫院
屬狗的人要特別注意，因為有顆「小耗星」的關係，容易亂花錢、破財，也很容易忘東忘西，如果有機會出門旅遊，要好好保管錢財，否則容易掉東西。而屬狗的人在2024年本來就有正沖太歲的問題，要記得安太歲，身上也可以帶太歲符、九宮八卦或紅繩，保佑平安。
本月屬狗的人磁場比較低落，如果要出入磁場差的場所，會比較容易沖煞或是不舒服、病痛，建議不要進出醫院、喪家等等，如果必須要去的話，進家門前要噴一下五寶草噴霧或是用除障草熏一下，讓磁場有正能量的提升。屬狗的人注意本月不要太過鐵齒，要多聽別人建議，千萬不要一意孤行，為自己往後的日子中下禍害的種子。屬狗的人出門吃東西也要小心，本月容易有腸胃疾病的問題，建議該帶的藥品也要準備好。
想要開運，建議屬狗的人本月可以多穿紅色系的衣服，配戴紅繩、血珀、粉水晶等，可以多拜土地公，讓自己好運連連。
▎生肖豬 容易犯小人 萬事低調
屬豬的人「五鬼星」入座，容易犯小人，在這個月請低調、謹慎、保守，千萬不能高調，只要一高調就很容易被別人當作眼中釘，或是招人忌妒。建議屬豬的人本月持盈保泰，在低調中努力，會有很多機會等著你。
屬豬的人本月簽約或答應別人事情之前都要三思而後行，以免吃上官司，尤其是在簽約時一定要看清楚條約內容，不然很有可能會財損，甚至讓別人抓住把柄。
想要開運，屬豬的人本月可以多穿戴藍色系、黑色系的衣服，可以配戴黑曜石、翁珀防小人，可多祈求觀世音菩薩，這樣就可以「關關難過關關過」。
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