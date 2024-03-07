3月11日「龍抬頭」禁忌多！不能洗衣、不回娘家、別說「兩字」衰整年
國曆3月11日(周一)也就是農曆二月初二，也是俗稱的「二月二，龍抬頭」。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享「龍抬頭」的由來，還有哪些禁忌與習俗，這句話「關門」更是禁忌，說了會衰到爆。
清水孟國際塔羅小孟老師說，據說武則天廢唐建周稱帝，玉帝得知勃然大怒，要求海龍王三年不准下大雨。但龍王對憐憫人民，趁玉帝不在時降了一場大雷雨，玉帝得知之後將龍王趕出天庭，並壓在山下，百姓得知此事，天天跪下祈求上天寬恕龍王，最後終於感動玉帝，玉帝在農曆二月初二將龍王解封，民間從此有了「二月二，龍抬頭」之說。
▍「龍抬頭」習俗
剃龍頭：
農曆二月初二借龍王之喜氣幫小孩剃頭，有剃舊迎新「剃喜頭」之說，也象徵用龍抬頭吉時剃頭，讓小孩剃完頭後能出人頭地；大人當日剃頭，能剃出好運，辭舊佈新迎財水。
吃豬頭肉：
龍抬頭之日吃豬頭肉有「挑龍頭」的意涵，所以吃豬頭肉能一發驚人。
吃麵條：
麵條一根一根，很像龍鬚，因此龍抬頭日吃麵條，象徵扶龍鬚能長命百歲。
吃水餃：
水餃包起來後很像耳朵，因此龍抬頭日吃水餃，也被人稱作是吃龍耳，能耳聽八方招來八方貴人。
吃米飯：
米飯一粒一粒，代表種子也象徵龍子，因此龍抬頭日吃米飯可以生龍子，小孩在當日吃米飯能出狀元。
吃春餅：
春餅一片一片，很像龍的麟，因此吃春餅就好似吃龍麟，吃完後能有強大磁場護體，讓身體強健保安康。
▍「龍抬頭」禁忌
1.不宜敲水龍頭：
水龍頭會放水，顧名思義水龍頭也為龍頭，因此不宜敲打水龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，財運會下滑。
2.不宜喝粥：
因為龍為龍子天王吃米粒，粥為龍血，米粒煮水象徵龍子被煮，因此不宜喝粥。
3.不宜洗衣：
龍抬頭不宜洗衣，因為怕傷到龍皮，因為洗衣服太大力會無形傷害龍的皮影響磁場。
4.不宜動刀與針線：
古人在龍抬頭日不動刀，是怕誤砍龍頭，不動針線怕戳到龍的眼睛。
5.不宜磨碎食材：
龍抬頭日磨食材是擔心會磨到龍的頭，讓龍王不開心，因此要避開磨食材的料理。
6.忌說「關門」：
龍抬頭是吉日，因此要開門喜迎龍王，不宜說關門，以免龍氣進不來走衰運。
7.不回娘家：
龍抬頭為男生剛性之節日，女生婚後不宜回娘家，容易將娘家氣勢往下壓。
8.忌吃龍蝦：
龍蝦神似龍王，因此龍抬頭日避免吃龍蝦。
9.屬龍者不宜洗頭:
屬龍為飛龍在天，因此當天屬龍者洗頭，龍頭會傷到，建議隔天再洗。
▍「龍抬頭」開運旺財方式
3月11日當天引龍水：
大家可以在國曆3月11日，早上9:00-中午11：00，開自家或公司水龍頭，用一個杯子裝水，水裡可以放88元硬幣，代表發財龍水，能將大量財水吸引進來，完成後放門打開45度角處，放22日再沖掉，88元再連同你想存款的錢拿去銀行存，財氣就能一飛沖天。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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