職場上會遇到形形色色的人，雖然大多數人會各司其職，做好本分工作；但有些人卻比較自私，喜歡搞小圈圈排擠同事、出包還甩鍋別人、動不動打小報告、踩著別人往上爬。在職場上，有哪些星座較容易有這些負面特質呢？建議和這些人小心相處，以策安全。

▍雙魚座 非我族群排擠

雙魚座很看重感覺，在職場上如果有頻率不對的人，很快會被雙魚感受出來，以致於不想要拉成自己的圈子，雖然有時無心做出排擠，但很多時候卻是第一個進行分黨分派，搞小圈圈的代表。

▍魔羯座 做事認真不顧情份

魔羯座對於工作很認真，相對來說是比較容易打小報告，因為看不過眼，也因為不想其他人得過且過，很容易會把別人工作的錯誤記下來，用來作為目標。雖然出發點是為了更好的工作效率，但往往都成為了踩別人往上爬的惡名。

▍獅子座 工作出包還甩鍋

獅子做任何事情都充滿信心，尤其對於一些決定，也不會聽別人的勸告。當工作出包了，因為無法承認自己的出錯，很會找各種理由甩鍋，讓自己可以不被指責，也不會因而傷害到自己的自尊心。

▍天秤座 搶功勞不自知

天秤座很重視公平，對於一些明明是自己有用功的工作，即使是很小的部分，都會認為是因為自己的原因才造就成功。因此很多時候當知道工作上的成功，會很想在高層上領取功勞，甚至會比真正負責工作的人更為積極。

▍天蠍座 默默觀察看準機會

天蠍座不太會主動在職場上引起什麼麻煩，但是如果在職場中被不友善對待，會默默的記在心裡，並且看準機會作出一些反擊，這些可能只是一些小事情，但如果你的同事當中有天蠍座，記得要友善對待喔！

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

商品推薦