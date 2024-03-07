這些同事要當心！雙魚搞小圈圈、獅子甩鍋、天秤爭功、這星座「小本本」打小報告
職場上會遇到形形色色的人，雖然大多數人會各司其職，做好本分工作；但有些人卻比較自私，喜歡搞小圈圈排擠同事、出包還甩鍋別人、動不動打小報告、踩著別人往上爬。在職場上，有哪些星座較容易有這些負面特質呢？建議和這些人小心相處，以策安全。
▍雙魚座 非我族群排擠
雙魚座很看重感覺，在職場上如果有頻率不對的人，很快會被雙魚感受出來，以致於不想要拉成自己的圈子，雖然有時無心做出排擠，但很多時候卻是第一個進行分黨分派，搞小圈圈的代表。
▍魔羯座 做事認真不顧情份
魔羯座對於工作很認真，相對來說是比較容易打小報告，因為看不過眼，也因為不想其他人得過且過，很容易會把別人工作的錯誤記下來，用來作為目標。雖然出發點是為了更好的工作效率，但往往都成為了踩別人往上爬的惡名。
▍獅子座 工作出包還甩鍋
獅子做任何事情都充滿信心，尤其對於一些決定，也不會聽別人的勸告。當工作出包了，因為無法承認自己的出錯，很會找各種理由甩鍋，讓自己可以不被指責，也不會因而傷害到自己的自尊心。
▍天秤座 搶功勞不自知
天秤座很重視公平，對於一些明明是自己有用功的工作，即使是很小的部分，都會認為是因為自己的原因才造就成功。因此很多時候當知道工作上的成功，會很想在高層上領取功勞，甚至會比真正負責工作的人更為積極。
▍天蠍座 默默觀察看準機會
天蠍座不太會主動在職場上引起什麼麻煩，但是如果在職場中被不友善對待，會默默的記在心裡，並且看準機會作出一些反擊，這些可能只是一些小事情，但如果你的同事當中有天蠍座，記得要友善對待喔！
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