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城府最深三星座！金牛隱忍、摩羯穩重 這星座心思如海猜不透

聯合新聞網／ 綜合報導
有些人外表老實，看起來傻傻的，其實內心城府卻很深，早有自己的一套計畫。圖為星座示意圖。圖／Ingimage
有些人外表老實，看起來傻傻的，其實內心城府卻很深，早有自己的一套計畫。圖為星座示意圖。圖／Ingimage

有些人平時看起來老實，不太會與他人起衝突，看似不會反抗，其實心裡都有自己的如意算盤。陸媒《搜狐網》便分享，有「三個星座」經常裝傻但城府卻很深，他們的心思難以猜透，且內心十分強大，不會被一時的困境打倒，會為了重視的事物堅持到底。

1.金牛座

金牛座給人的第一印象是老實、守本分，所以許多人時常不將他們放在眼裡，因為他們一直都不會反抗。然而，千萬別小看金牛座，他們只是為了得到自己想要的生活而選擇隱忍。重視金錢的他們，會透過各種辦法獲取錢財，金牛付出努力就是為了讓自己更富有，自身擁有的財富能帶給他們安全感。

2.天蠍座

天蠍座不喜歡在眾人面前表現自己，喜歡一個人默默待著，他們的內心較為深沉，且不是那種急功近利的人，即使失敗了他們的情緒也不會失控，而是會默默忍受，並在背地裡重新安排好計畫。許多人會感覺到天蠍城府很深，覺得他們的心思如同深不見底的大海般，難以猜透。

3.摩羯座

摩羯座雖然看起來老實木訥，但他們其實非常倔強，只要認定的事情就一定會堅持到底。不服輸的性格促使摩羯一直堅持下去，就算遭遇一時的困境，他們也不在意，在社會上經歷大風大浪時，摩羯也如同止水一般穩重冷靜，令人敬佩，也讓許多人覺得猜不透他們的城府。

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