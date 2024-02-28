3月份生命靈數分析：2號人有預期外的發展、4號人出現明顯挑戰

生命靈數1 ／ 6宮．牡羊．金星

整體運勢：生活中有小確幸，財務跟感情生活算得上滿足愉快的本週期，對一號人來說，看到生活中的樂，卻是不成正比的，面對這些客觀看起來，該會帶來愉快、穩定的狀態，仍感到不滿足，這些困頓的感受、加上手邊有餘裕，讓一號人極可能揮霍、有情緒性的消費，做錯決定、損失了大筆的金錢；

三月份的美好與否，跟生命是否塞了太多不必要的事有關，如果荷包不斷失血，代表你可能過度疲勞、或有情緒問題需要處理，無論是享樂、或是工作，都需要節制一點，多點留白跟獨處，會是比較有益身心跟荷包的安排。

工作／學習狀況：在專業上，會出現較大的投資計畫、或是想了很久的機會，但目前手邊的工作，實在排不進這些新的東西了，雖難免讓一號人感到遺憾，

不過當下正在做的，在新選項未出現前，按照本有的進度，其實也在很順利的進度中，如果能把焦點持續放在這裡，不生比較、就沒有煩惱，工作就可以順利進行；

事實上，那些夢幻的選項，都有不穩定、或你在當下未看到的風險，一號人卻很可能一時腦袋燒壞，任意做出跳槽的行動、或試圖身兼多職，若貿然從現有的進度中脫離，反倒會兩頭落空，不貪心，就能防止的危機，你務必要為自己把持好心。

愛情：單身者在追求新關係上，原有的人際圈，就有對你好了很久，或是持續兩人都有意思、有感情或相識基礎的對象，這段時間關係冒出頭、互動升溫，會讓脫離單身變得近在眼前，但卻很可能因為你尚未準備好，突然生出各種理由，想切斷關係、轉身逃跑；

那個口口聲聲說想戀愛的你，會在三月發現自己根本就沒準備好，脫單向來近在眼前，如果你面對真愛，卻想逃，那是時候找出這個因，才能迎接美好了。

有伴侶者，伴侶積極主動示好，你卻不太感興趣，甚至還有點困擾，這些退縮的行為，大大澆對方的冷水，如果你在意這段感情，那麼似乎需要把多一點時間留給對方，因為這些示好，很可能是伴侶在告訴你「太寂寞了，需要多點陪伴」，若你不解風情，那很可能就無法持續單方面的，只接受這些溫暖、回應卻很少，因為對方的不滿跟失落正在累積，若不想擴大成風暴，調整行程，多一點兩人專屬的時間，絕對是必要的。

訊息指引：2nd Shadow.The Edge＋Crossroad

你正在邊緣，夢境與險境，一點點的動搖都會讓你失去全局，

踏好陸地，別隨風而起，你最該在的已經在了，

不在某個看不見遠方的未來裡。

生命靈數2 ／ 11宮．巨蟹．金星

整體運勢：厭世感濃厚的本週期，二號人往外看世界的濾鏡是灰色的，生活的確有滿多不可控、預期以外的發展，甚至爭吵，需要救火但救不起來的局面，這些的確正在眼前發生，但到底要不要參與呢？是你可以決定的。

是的，你可以要，也可以不要，參與了也無益狀況變得比較好，因為就不是你能力挽狂瀾的事，這些混亂，通常也都跟你本人無直接關聯，如果能絕情一點，置身事外，對你絕對是最好，也能讓厭世、低價值感遠離你，空出的時間，你主動選擇的清單選項，全都是春天明媚的景色，三月的氣氛如何，能夠自選。

工作／學習狀況：有很多好的新機會上門，新的合約、人際交流，都在二月底三月初，就陸續出現，而且會越來越多，但二號人似乎還卡在一些膠著、無利可圖、甚至是要你做白工、不打算給出相應報酬的機會裡，這些都早該結束的，二號人卻還在想著要顧及情面，如果不能痛下決心，那這些努力維持，終究還是無法因為你而變得更好，想得到感謝？很困難，嫌棄倒是少不了的；

你得痛快的斷捨離，因為不想撕破臉，在這段時間根本不可能，既然都是白忙，你得清醒點呀，以自己的好處為優先，抓住新的機會，痛快跟不適合的告別，才是最實在的。

愛情：單身者有明確的新桃花出現，但心態消極、仍困在過去某個時空的二號人，卻好像看不到眼前人對你的示好，還在過往預設自己不會被愛的陰影當中，遲遲不看眼前、遲遲不肯相信、嘴裡還老唸著「哪有啊沒有」的緊箍咒，是時候擺脫想像，迎接明天了；

那個給你溫暖的人，確實是喜歡你的，你應該前進多一點，不是轉身就逃呀～

有伴侶者，伴侶對你的包容度其實很高，也沒有非要你幫忙他收拾他人生的殘局，不管你看到什麼，都請接受對方對你的好，或盡管多幫自己想多一點，多任性一點，你會發現對方意外的，都願意接受，甚至很樂於看你這麼做；

至於你的伴侶，他的確有些煩惱，但對方不希望、你也無法把這些問題背到自己身上，所以只要當個快樂的廢人，在感情裡沒有付出、沒有用處，就是你對這段感情裡最積極能做的事，因為你的無用，對方才能付出，這才是雙贏的局面。

訊息指引：2nd Mask.Burial＋Air

那些消亡的場景，是別人的夢境，是往日片斷的殘影，

是非真實、卻極具張力的浮光掠影，

那與你始終毫無關聯的一切，你只要流經，莫要緊盯。

生命靈數3 ／ 11宮．魔羯．火星

整體運勢：思考容易陷入渾沌、外在局勢也多變動的本週期，三號人需要多一點休息、空白的時間，行程也不宜太滿，不然很容易就被一日三變的生活消耗殆盡，財務運勢不佳，可能需要臨時且大筆的支出，面對外援相對少的三月，能做的就是在進入這個月份前，能做多少準備，就努力到哪邊了；

如若你已經在三月裡面，那能做的就只有減害，少做少錯、不做可能比較不會出錯的這段時間，請盡可能避免所有面向的「賭一把」，就比較不會落敗在這局。

工作／學習狀況：在專業上提出的新方案，難以成局，幾乎都是以落敗、駁回做為收場，合約跟法律事務也易出錯，任何需要下任何決定，如果可以，都請能緩就緩，不要在這段時間做出決策，除了合約跟人際糾紛多，事情也容易生變，並且伴隨確實的金錢損失；

但難就難在，明明風險很高，卻有些甜頭、看似夢幻的機運上門，這很考驗三號人的定性，因為你在還沒答應之前，確實這理應是個沒問題的好機會，卻很可能在你加入後，就突然急轉直下的生變。

較好的方式是等待，能等你的，才是你的，以不變應萬變，會是最能安然度過這段時間的策略。

愛情：單身者在三月，會看到一些條件夢幻的對象，這會激起你對愛情的嚮往，但對方很可能已經有伴侶、或是兩人根本是無法拉近、有很大時間、距離、條件上差距的，這段時間的三號人，思考能力不佳，卻很可能將其誤判成是可能的機會，但你得保持冷靜，多觀望，因為一旦踏進去，就不易出坑，會把自己拖住很長一段時間，請慎入。

有伴侶者在跟對方的溝通，很難對焦、抓到伴侶的重點，這讓雙方都非常受挫，感情會轉趨冷淡，或許你平日就習慣了不思考就說，隨口說說的方式，這些陳年累積的怨恨，都會在這段時間浮上檯面，爆發開來；

建議三號人在不理解對方說什麼之前，不要不懂裝懂，同時，更不能懂、但裝成不懂，這兩種都會讓對方感到不受尊重，心生退意。

三月的感情，需要你拿出更多的真誠，不是思考怎樣討對方歡心，因為很可能從來都不是你保證太少，而是說到與做到之間，很少是等號的問題。

訊息指引：11Th Shadow.Echoes+Shadow

如此巨大，那恐懼的迴音，但也是你的准許，讓它能播放，彷彿不需要停，

除了繼續，關上聲音的按鍵，也同時在你手裡，但你是否早就忘記？

生命靈數4 ／ 七宮．水瓶．金星

整體運勢：本週期有明顯的挑戰，專業能力跟價值都備受質疑，要獲得想像中的順利，需要更多的努力，看起來對一般人是挑戰的時運，對於四號人反而是一種動力，感到不足、損失，反而才是讓四號人變得比較靈活、變得可靠的推進劑；

無論是財務或是感情、專業能力，看起來都有往更好發展的可能性，但就是「可能性」而已，不是擺在那、自然就屬於你的東西，你會感覺到，看到，不過一切都跟你有段距離，美夢可見，但就快看不見的疏離，能得到多少，緊連著你有多害怕失去。

工作／學習狀況：在專業上的技能受到考驗，表現不算好，只能說是中等甚至偏下的水準，雖然不會受到大量批評，但四號人往日慣有的光環不再，濾鏡退去，大家會用持平的態度檢視你，不再被過譽，過去習慣被過度包容、美化的你，本週期會深刻感受到自己還是很需要努力；

面對工作、自己的定位，會明顯感覺到自己「果然不夠好」是件好事，需要檢討、修正的事項很多，而四號人終於被迫面對了，回歸初心，重新把事情做好的時候到了，辛苦一點的各種約束磨練，好像比功成名就，更適合你。

愛情：單身者的生活，會因為突然被投入的變因，出差、合作對象改變、合約、法律等事項，遇到新的對象，這樣的對象具有特殊性，是伴隨著生活場景改變的「特定某人」，也可能是你一直喜歡的對象，你終於下定決心面對了，在辨識上應該是沒有難度，就是那一個；

帶著嚴肅感、考核感，冷淡對你的人，那個，幾乎就是命定，你能感覺到對方也喜歡你，但是非常嚴格噢！讓你覺得又怕，又想親近嗎？就是那個了。

有伴侶者，伴侶對你的態度雖好，卻不是無限包容，本週期的四號人，突然感到虧欠、自己做什麼都不夠好、不對，突然意識到這些，會讓你比較聽得懂對方的話，開始努力，就會讓本來變冷的感情，再有回溫的空間；

不過並非你想像的伴隨立即好轉、熱情，伴侶觀望卻平靜不熱切，已經是最大的善意，之前積欠不少努力的你，正面臨的，是努力補功課的衝刺期。

訊息指引：12Th Shadow.Empress Of Night＋Light

就往那最難的難處，最苦的地方去，挑戰最難的難，

驚覺艱辛不辛，連日的陰雨，終能放晴。

生命靈數5 ／ 二宮．牡羊．水星

整體運勢：本週期的財務狀況持續不佳，終於讓五號人忍無可忍、願意面對現況，開始處理問題，跟著做了些決定的族群，雖無法立即補上金錢的缺口，但會找到生路，人際溝通問題持續存在，跟他人的意見難找到共識、雞同鴨講的局面會經常上演；

無論是人、或是錢，或意見上的困難，都代表五號人待錯地方、做錯決定，但很可能還緊抱著錯誤不放，如果你正把力氣用在跟眼前狀況纏鬥上，那是沒有用的，你需要的是找出生命中不需要的選項，換掉它才能一勞永逸。

工作／學習狀況：在專業、溝通、學習上都無法靜心的五號人，這段時間總是有種很忙、但都在白忙跟瞎忙的感覺，在工作跟學習，都常遇到不清楚、相互衝突的指令，但五號人是有能力看到問題的，卻不見得願意把話說清楚，那就會讓利益持續貶損，原本能做好的事，都在這些無謂的消耗間，變得越來越沒意義，甚至損及實質金錢跟福利；

此刻的你，只剩兩個選擇，一是直接斷開，重換個圈子，或是在原有地方，也需要做出跟以前不同的行動，直面且直指問題，畏縮跟忍讓能換取生存空間的時代已經過去了，無論是否轉換戰場，這都是五號人必要練成的生存技。

愛情：單身者無新桃花，眼前能出現的選項，多是你看不上的，就算寂寞也不該妥協，這是五號人能幫自己做的最好決定，所幸這段時間與外界的溝通也不太好，你本身也缺乏耐性，雖然在生活會造成一些混亂啦，但在感情上，倒是個不錯的保護傘呢～

不要想太多，不用費力，先把生活穩定下來，你要的幸福不在這裡，如果可以的話，換個環境或改變生活的安排，會是比較務實能脫單的做法。

有伴侶者在關係中，伴侶對你的心不在焉，敷衍回應是有感的，得不到太多溫度跟支持的對方，在這段時間會有更多抱怨、爭吵，如果之前就已經持續一段時間的感情冷淡，在本週期也是再往下轉冷的週期；

五號人需要思考去留的問題了，如果你還在意這段關係，務必要好好說明現況、你自身的困境，讓對方不要因為失望而離開，如果你不積極，那就得面臨感情轉壞的未來，現在是決定的關鍵時刻，請務必三思而後行。

訊息指引：6Th Mask.The Iron Mask＋Beehive

看不見生命的甘美，只做有限選擇的你，如此艱辛，

你沒想過，不是那些苦找上你，

向來只是你堅持把美好鎖住，不讓它來，也不允許自己過去。

生命靈數6 ／ 一宮．金牛．海王星

整體運勢：感到迷茫、畫不到生命重點的六號人，在這段時間的身體也需要多注意，可能有宿疾爆發，或是身體反覆發炎、免疫降低的問題，在生活中同時會面臨很多需要你下決定、你說了算的局面，但這對本週期的你來說，卻常常反應不過來，甚至不知道該輪到自己發言、或沒有意識到自己就是能做決定的人，這部份需要你稍微用點力，只要能有意識的提醒自己，就能找回熱情，生活上該是有活力的三月，六號的你若還在冬眠，要記得起床暖暖身了，打開耳朵，就會聽見更多好消息。

工作／學習狀況：在專業上會受到長官、業主的刁難，至少在你眼裡看起來，這就是找麻煩，容易被對方嚇退、或是因為對方手握資源，或地位較高而不回應，顯然不是好辦法，因為這就是讓你一再在工作上受挫、吃虧的主因；

本週期面對誤會是難免的，經常落在有口說不清的局面裡，但越是這樣，就越要努力把話講完整、做到不逃跑、不含糊、當下就釐清跟整理對方的問題，這是六號人脫離受困、反覆被刁難的最好辦法；

如果你被前後不一的指令弄得心煩，那就代表你還沒做好幫自己「說清楚」的練習，逃避無用的本週期，越早面對，積極處理，對你越有利。

愛情：單身者桃花運勢中上，強勢的、能跟你平起平坐的對象，都容易出現在生活中，有滿多機會可比較選擇的你，會發現過去或許能推給「都沒對象，所以沒辦法脫單」的藉口，真的只是藉口而已；

本週期六號人得面對自己的選擇困難症了，承認吧，那個一直說想談戀愛的你，其實沒想過自己到底能、或是想怎樣跟伴侶互動呢～

從你的手忙腳亂，說明了一切，雖然不見得要很快做出決定，但你該好好暖身、練習了，有對象不是脫單的要件，你的暖身準備，才是關鍵。

有伴侶者，面對伴侶的強勢、或各種以愛為名塞給你的好意，會有點當機、反應不過來，因為明明不開心，但知道對方是一片好意，應該要收下吧？

三月的你就在各種拔河、退讓、忍讓間累積憤怒，反應變慢，不想要也不敢說的勉強配合，其實對方也會看得出來，讓氣氛變得不是很好，雙方都想為對方著想，但更好的方式，仍是「表達真實的意願」，別為了討對方歡心而退讓，你會發現那終究是白忙一場，直白才是讓感情順利交流的要件，別忘了要時時用上。

訊息指引：1St Mask.The Tree+Rainbow

時機成熟的此刻，你該來到今日，而不是昨日任何創傷的片刻裡，

那早就過去的點點滴滴，都已成為你，是它們帶你到此，

比起憂傷，你更值得盡情歡愉。

生命靈數7 ／ 12宮．牡羊．太陽

整體運勢：本週期需要更多慢下來、跟自己相處的時間，內在的躁動會讓七號人想切斷所有，對所有的事都消極以對。

你正覺得看不到希望，覺得很煩嗎？但一切不如你想像的那麼糟，外在狀況的確是有滿多人跟事，是不可掌握的，不過有誠意、正在進展、積極接觸的人也不少，事情正轉往比較好的方向，建議七號人在做出各式定調，回應之前，都能先聽對方說完，在做每個決定之前都先稍微留白，就讓實際生活中發生的事，慢慢沖淡你的負能量吧！

三月是個你給出多點耐性，給現實一點空間發展，就會漸露曙光的週期。

工作／學習狀況：在專業上，因為過去一段時間建立了可靠的形象，在許多地方也證明過自己的實力，這個專業感深植人心，似乎只要找到你，問題就解決一半了，所以會有許多人來找你幫忙，他們是真心認同與求教，不過可能因為太不懂狀況，也會問出過度脫離現實、或是白目的問題，這些都會讓原本就厭世的七號人，非常懶得回應；

可這些都並非惡意的找麻煩，若你真的很煩，就先沉默吧！至少留白，可以讓對方把話完整說完，你就能比較舒緩一點，就事論事，這是專業能力更被看見的一個月，每個「幫忙」都是能標價的，七號人別忘了該拿的，只有你能為自己主張。

愛情：單身者有些小小的新桃花，但都屬於年紀較小、或是心智上比較需要你照顧的對象，他們脆弱、夢幻、迷茫，對七號人來說，比起快速接住對方情緒，你更該從這個互動中，先學會設好自己的防火牆；

練習別以付出做為得到愛的交換，這段時間出現的人，並非真的桃花，只是你需要經過這樣的練習，才能更接近愛情一點。

保持觀望、冷靜，你會從這些長不成戀情的桃花中，看到戀愛的盲點。

有伴侶者，在關係中的你與對方，都有各自擔心的事，不想麻煩對方，想保持形象，原本的善意，反而會變成兩人感情疏遠的致命傷，在這段時間，互動變少、變淺，很可能都是因為有想隱藏的事所造成，也容易帶來誤會跟爭端；

這段時間七號人若不想經歷這種孤單，更該做的，是把擔心的事，無論大小的，願意跟對方談談，或許不需要解決什麼，但你需要說出來，對方也需要知道更多，勢必要往這個方向修正，不然這段時間的空虛寂寞，就會是你新的日常。

訊息指引：8Th Mask.Memory＋Amber

經過變造的記憶，常讓你看不見世界的全貌，

只看到記憶的片段，那不可靠的斷斷續續，離真實還有段距離，

別盡信，別壓抑，別透過光影扭曲的視覺，就一口咬定，

靜待流動，陽光會自然滿溢，就在最幽深的幽谷底。

生命靈數8 ／ 四宮．巨蟹．海王星

整體運勢：本週期外在運勢看漲，會有很多人想找你討論、尋求你的建議、希望跟你有合作的可能，不過八號人卻一反常態，對你本人來說，甚至可能會說出「哪有啊」這種話，你好像困在自己的盲點裡，覺得這樣就好、或覺得自己「不可能可以，別人也沒有那麼需要你」；

但這與事實幾乎是完全相反的，八號人需要的是更客觀的看待這些機會，至少先討論，一旦接觸、開口，就能擺脫現況這種內心的迷茫跟無力。

比起宅在自己的舒適圈，八號人本週期需要的是多跟外界接觸，才能找回生活的動力跟活力。

工作／學習狀況：在專業上的往來特別活絡，會有許多人向八號人尋求建議，這些「問」都不只是「問」而已，都是商機，跟創造新事業、合作的起點，但對八號人來說，可能都看成是「很煩，又來問了」的麻煩人，只想快速打發、不要理他們，那就相當可惜了；

或許你會說，他們又沒說要付費找我做什麼、人家只是問問，但我要告訴你，想就是要、問就是買，你要好好引導人家、把自己賣個好價錢呀～

不耐煩，是因為免費，但免不免費，是你說了算，當你標價之後，你好、對方也能得到它想要的，本週期該做的不是急著關門，你該說的，是歡迎光臨。

愛情：單身者隨著對外的能見度變高、人際關係活絡，能力被看見的你，在別人眼裡特別吸引人，但跟工作的判斷一樣，八號人對於對你示好的對象，都容易解讀成「對方只是想讓我幫他某些忙」而已，那些都是接近的第一步，如果有心擺脫單身，不但要接球，還要把球丟回去呀～

想談戀愛，不能只是睡覺而已，你要回到現實生活裡，好好的看清每個問題，後面要你回應的，很可能就是愛情。

有伴侶者，伴侶這段時間對你的自閉行為，特別有愛、有耐性，但你似乎就因此更放心，更任性，把一切當成理所當然的你，不要太超過了，不然是會讓對方突然爆氣的，接受照顧很好，對方也的確樂在其中，但該給的反應還是要給，三句不離感謝，適時回報對方的善意，才能讓這個體貼的好日子延續下去，如果只是靜默、平淡，那這段時間就難免是三天晴天、兩天打雷下雨的陰晴不定，穩定的感情生活，不能只是對方在努力，更需要你的參與。

訊息指引：12Th Veil.The Fortress+The Tree Remembers

別退卻、別隱匿，關於你的所有過去，好的壞的堆成眼前的你，

別試圖忘記，尤其是創傷跟陰影，

拋出那刻，當你願意，你的所愛必會擁抱它，因為那也是你。

生命靈數9 ／ 七宮．獅子．火星

整體運勢：在二月被迫的休養生息與受困之後，我想九號人都已經悶極了，而三月，終於可以擺脫心理各種沉重、陰霾感，這個世界還是需要你的，你會感覺到春天來了，全部的人也都來了，你突然變得很被需要；

當然，外在狀況很多，與家人的關係緊張，大家看似都很急、是你必須回應的，但面對這些問題，你卻更應該把自己有意識的，隔離在這些急迫之外，越是急的，越要慢下來，如果不想有爭吵、財務損失、或是溝通不良的問題，任何需要救火的狀況，都不該介入。

依時依序，你得抓好、依自己的進度，該你的機會，都會等你。

工作／學習狀況：在專業上，會面臨各式「臨時」的委託，確實也都是很好的機會，可能那個位置、那件事，也只能找你，會帶來豐厚的報酬，你不該錯過，但因為本週期太多事同時發生了，無論如何，你都只有一個人，勢必面臨取捨的局面；

不可能全都攬下、盡量塞一下，這都會讓全數的事、包括你，跟你要救援的進度、狀況、對象，都一起被拖下水，三月份，考驗的是九號人是否能不急不徐，處理得當，財務進帳佳、工作能得到成就感，這一局，穩定者贏。

愛情：單身者在尋覓新伴侶上，因為擺脫了厭世的心情，較願意跟外界互動，能見度也變高了，在別人眼裡，你是可口、可親、很想親近的對象，好像突然拿下耳塞，世界突然變得很熱鬧，但這段時間出現的人，或許看來不錯，不過都只能淺談、無法成為深入發展的關係；

對單身的你來說，就當先暖暖身吧，對象雖多、卻不適合，你得多看多聽，不貿然做決定，只是抱持著看看就好的心情，好酒，總是沉甕底，你不急。

有伴侶者，前段日子若已練習好各種穩定自己、不多努力、在伴侶關係中收手的智慧，那麼這段時間，伴侶也會因為你的「看似都沒反應，跟過去不太一樣」變得積極、努力，雖然狀態好轉，對方變得積極，都是好事，但對九號人來說卻是種考驗，因為面對這些「好，但不到最好」的轉變，九號人很難保持不動，會很想再伸手指導對方，但這就是吵起來，關係再度轉壞的主因；

狀況看似轉變了，但你該做的，仍是保持觀看，靜待對方慢慢從錯誤中嘗試、直到做對為止，不要動，什麼也別忙，就對了。

訊息指引：Balance＋Thorn

是困但非困局，正在前進的秩序裡，包含暫停、卡頓、留白與壓抑，

必要的空白鍵，穿插穩住生命的重心，

我們都該學會的，不只前進，更多的是「只在原地」。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

【更多精采內容，詳見 Desire 塔羅占星．能量調整 】

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