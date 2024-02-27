「229」4年一次…四生肖逢九必發！蛇有新財源、虎投資有成、兩生肖業績旺

今年2月有29天，因為「閏月」關係，2月29日4年才出現一次。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，2024年的2月29日開始，有四個星座會逢「九」大發，快看看有你嗎？

TOP 4 蛇

屬蛇的人229開始，會有強烈的求財動機，對金錢有很高的渴望，這有助於開發新的財務收入來源。很適合藉機深入研究投資、金融市場或共用資源的各種方式。若是一般上班族，有機會找到新的工作，薪資也有所提升，也可以從事自由且非傳統的工作模式，能開創出第二個事業。

TOP 3 馬

屬馬的人229開始有機會透過與他人的溝通和交流，獲得不少財務收入。尤其是需要業績和訂單的工作人，業務員、創業家或是開發者，若能頻繁的與客戶溝通，是有機會得到正面的回饋，財務收入自然會有所獲。另外也可嘗試跟人合作，在互相協助之下，財務項目自然會更輕鬆完成，可研究本身有興趣的項目，並好好將其展現，可遇到貴人來賞識，將能得到資金的挹注或販售有價值的物品。

TOP 2 鼠

鼠在229開始，會用很積極的行為來表現自己的形象與領導力，能有效的提升財務收入，特別是創業家或職場領導者，也有良好的吸引力與魅力，能透過與人的溝通，展現其本身的價值，進而得到客戶或貴人的肯定，商業品牌價值也跟著提升。此時不妨試著與他人進行合作關係，包括與朋友或團隊，進行相關的財務計畫，可因為對方的關係，而間接的讓自身財務得到改善或增加。

TOP 1 虎

虎229開始對財務表現，有強烈的意識感，可藉由努力來實現自己的財務目標。例如金融債券投資，股匯市、房地產，或是古董買賣這類的方式，提升收入來源。同時也會展現更佳的財務思考，很適合計畫或管理本身的財務資源，這對於商業行為很有幫助，也能快速累積財務水準。此外，只要願意面對競爭和挑戰，都可能在職業中表現更好，可爭取到更高的薪水、更好的職位或者在投資市場中尋找更大的回報。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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