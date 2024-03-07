每日星座運勢／雙子親自去拜訪客戶 成績值得期待

2024-03-07

牡羊座

短評：比較沉悶的一天。

【整體運★★☆☆☆】

待在房間裡總感到沉悶，去寬廣的地方走走能釋放一些壓抑感；財運較差，投資上易因局勢的變化而有血本無歸的危險，今天不要輕易進行投資交易；工作上遇到一些問題，也有同事幫忙解決。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人特別能感受到戀人的關愛，你也要多為對方付出才好喔！

【事業運★★★☆☆】

機會潛伏在身邊，若你沒有突破求新的慾望是很難發現它的存在。一旦突破了固有格局，便會獲得新發展。

【財富運★★☆☆☆】

金錢問題多多，容易發生財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-4:00pm 珍珠白

開運方位：西南方向

金牛座

短評：小心言語過激惹來糾紛。

【整體運★★☆☆☆】

公眾場合少說話，眾人談論的八卦話題少摻和進去，易惹是非。在外玩樂要早點回家，否則易引起家人的不滿，聽家人埋怨的話自己也會不太舒服。對金錢的花費要有所節制，不然荷包空空會後悔莫及。

【愛情運★☆☆☆☆】

對愛情信心不足，動力不強，有桃花主動靠近也會產生退縮心理。

【事業運★★☆☆☆】

顯得衝動易怒，易因工作上的事務而與他人惡語相向，職場人際關係易變得緊張。

【財富運★★☆☆☆】

外出少帶錢，以免為錢傷神。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 水鑽藍

開運方位：東南方向

雙子座

短評：自己動手，豐衣足食。

【整體運★★★★★】

自己的客戶就應該自己去拜訪，親自出馬的成績會比派遣其他人更值得期待；精神與體能狀態極佳，把目光聚集在有挑戰性的投資項目上，獲利會更大；在他回家的路上等著，給他驚喜吧！

【愛情運★★★★☆】

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友居中撮合。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，特別有利於動口的行業，例如：講師、業務等領域的人，多運用合理的懷疑、推理、假設，能使工作效率提升。

【財富運★★★★☆】

偏財運極佳的一天，特別容易有中獎的機會！趁著絕佳的好運氣來小試手氣吧。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-10:00pm 蜜瓜黃

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：人緣優，易得助力。

【整體運★★★★☆】

交際應酬較多，會在玩樂中結識不少新朋友。在愛情上有逢場作戲的傾向，想獲得真情不易；已婚者要小心另一半吃醋、耍脾氣。運勢對求職者特別有利，應徵時無需刻意打扮，只要表現出你的能力就好。

【愛情運★★☆☆☆】

過度的堅持己見容易破壞雙方的和諧關係，遇到爭執時，不要急著辯解或撇清，先冷靜下來再作處理。

【事業運★★★★☆】

開發突破的力量很強，特別有利於技術、業務開發，易有實質性的收穫。

【財富運★★★☆☆】

今日宜節儉，把錢用到刀口上。大手大腳易面臨財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 和闐玉白

開運方位：東南方向

獅子座

短評：增強鄰里之間的互動，也是人際交往的一種方式。

【整體運★★★☆☆】

左鄰右舍需要多走動走動，既熱絡了感情，也能讓生活更豐富。單身者別老悶在家裡，不然桃花跑掉了還不自知，約上幾個好友出外走走，有偶遇良緣的機會。多聽聽他人的投資經驗，對你會有所啟發。

【愛情運★★★☆☆】

顯得強勢，會將自己的喜好強加給對方，兩人相處時空氣中充滿了火藥味。

【事業運★★★☆☆】

思維不開闊，領悟力和理解力有所下降，卻能憑藉勤奮努力，跟上大家的節奏。

【財富運★★★★☆】

有利把錢花在生活細節或人際關係上，例如：購買生活用品、出門旅遊、送朋友小禮物等等。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-10:00am 玉米黃

開運方位：東南方向

處女座

短評：情緒波動較大，易受他人意見困擾。

【整體運★★☆☆☆】

今天顯得沒有主見，有委曲求全的傾向。工作上因受意見困擾而猶豫不決，易出現停滯不前的狀況。財運不佳，與他人有錢財交易時應注意索取票據，以免引發糾紛。夫妻感情出現小裂痕，但多因親友勸說而和好。

【愛情運★★☆☆☆】

桃花運較弱，適合一個人上上網、打打球、聽聽音樂等，輕鬆地度過獨處時光。

【事業運★★★☆☆】

適合充當軍師的角色，你的主意會幫朋友大忙，容易有福報喔！

【財富運★★☆☆☆】

明爭暗鬥、競爭激烈的運勢，賺錢顯得勞心費力。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 蘭花紫

開運方位：正南方向

天秤座

短評：把握好說話尺度，以免得罪人。

【整體運★☆☆☆☆】

工作上容易與同事起口舌之爭，注意自己的言行，一些無謂的爭論能免則免。財運方面今天猜疑心過重，對於朋友的建議疑慮重重，很容易錯過最佳時機。

【愛情運★☆☆☆☆】

不安寧的一天，感情生活有一點亂，外界干擾多，需要冷靜處理。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，工作中遇到瓶頸時多用客觀的角度來思考，不要過度偏激了喔！

【財富運★☆☆☆☆】

衝動是魔鬼，若不想拆夥，說話可要謹慎著點。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 瑪瑙黑

開運方位：西南方向

天蠍座

短評：總體運勢欠佳，還須自身努力。

【整體運★★★☆☆】

桃花很旺，你製造的小驚喜易討愛人的歡心。工作運平順，你提出的方案與建議，會獲得上司、同事的肯定。但財運上還欠了點火候，過分的瞻前顧後，會錯失難得的賺錢機會。

【愛情運★★★★☆】

單身者多與異性接觸，會讓你感受到自己的魅力！已婚者則要注意避免桃色問題唷！

【事業運★★★☆☆】

工作維持現狀，沒有明顯的進步。閒暇之時，不妨多思考規劃近期目標，重新確立一個追求方向。

【財富運★★☆☆☆】

今日付出呈現由多到少的跡象，容易感慨薪水太少；得失心放淡一點，保持穩定的情緒，自可遠離麻煩。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00am 可可棕

開運方位：正西方向

射手座

短評：信心滿滿，機會從四面八方湧現。

【整體運★★★★☆】

今天是相親的大吉日，把自己打扮得漂亮一點，成功的機率會更高。財運旺盛，是投資的好時機，不要在目標選擇上花費太多心思，以免錯過良機。嗯，思想較開明，在工作中即使遇到瓶頸，也能憑著敏銳的思維，讓問題迎刃而解。

【愛情運★★★★☆】

有利表現聰明才智，試著表達獨到的見解，為伴侶付出，會讓伴侶刮目相看。

【事業運★★★★☆】

外在環境不錯，長輩、貴人也能大力提攜，適宜開展新計劃。外出洽談者要做到胸有成竹，好運勢將隨之而來，而佩戴白色系飾品能作為成功之助力。

【財富運★★★★★】

得財順利的一天，有天官賜福的力量。所得的財富多偏向智慧、玩樂方式得財，例如：遊戲競賽得到獎金，服務生得到小費等等。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：8:00-9:00am 琥珀橙

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：運勢平穩的一天。

【整體運★★★☆☆】

工作上有外出機會，別只顧著觀光，以免遺忘重要的工作任務。戀愛中的人有機會接觸戀人的摯友，要表現成熟大方點，對你的感情有助益。資金周轉會出現吃緊的情況，可向父母求助解燃眉之急。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶者能坐下來好好溝通，遇事多能解決；單身者與性格迥異的異性特別有緣。

【事業運★★☆☆☆】

上級下達給你新的任務，對你而言會感覺有點難度，甚至會認為上司是在故意針對你。如果你能認真對待，這將是表現能力的好機會。

【財富運★★★☆☆】

在錢財上能收能放，才能不斷增多。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 青金石藍

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：相當順遂的一天，即便有小挫折，也不會影響你的心情。

【整體運★★★★☆】

你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫，一份用心準備的小禮品，能讓你在對方心目中的印象加分不少。財運上有點差強人意，容易散財，外出多留意。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，有機會遇到讓你心動的對象，可以主動示愛，容易有意外驚喜。

【事業運★★★★☆】

職場中的表現氣度不凡，大受合作者歡迎，合作案能順利簽下來的機率很大。

【財富運★★☆☆☆】

今日不宜投資，除非你對金融市場很了解，否則易失算。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-10:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：輕鬆的應對是必勝的關鍵。

【整體運★★★☆☆】

來自家人與工作的壓力都不小，一天的情緒都會受到影響。單身者不如出去轉轉，男生會有英雄救美的機會哦！別把錢看得太緊，為有困難的人伸出援助之手，會給你帶來好運。

【愛情運★★★☆☆】

不管是快樂還是憂傷，都把你的內心感受與對方分享吧，可增進心與心的距離！

【事業運★★☆☆☆】

雜事多，常手忙腳亂。對於他人請求盡量委婉拒絕，做好本職工作要緊。

【財富運★★★☆☆】

切記小賭怡情，大賭就傷心。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 翡翠綠

開運方位：西北方向

【延伸閱讀】

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【透視】他會是你的靈魂伴侶嗎？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】

商品推薦