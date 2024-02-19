龍年到！2024年「這些生肖」會一飛沖天 羊大放異彩、兔升遷有望
2024為龍年，在新的一年裡，每個人總是會抱有許多新的希望，新的夢想，想在人生的道路上有所突破，變得更加光彩，在12生肖中，有幾個生肖特別強運，有機會在龍年一飛沖天，一起來看看是哪幾個生肖。
第三名：羊
溫和的羊寶寶，心地善良，順從寬容，他們常常讓人感覺到好像沒有脾氣一般，沒有強烈自我意識一樣，願意服從長上的要求而動作，能夠執行各種交辦的任務而鮮少抗拒，不想太突出，卻也不會失去個人色彩，這樣任勞任怨的風格在2024上半年，基本上沒有多大改變，但是吃得苦中苦，方為人上人，到了下半年時，就是羊寶寶大放異彩的時刻了，你的所有努力都將替你贏來豐碩的果實，可謂先苦後甘的一年。
第二名：兔
人們常說狡兔有三窟，兔寶寶不僅聰明，懂得運用各種方法解決事情，同時又能夠表現得姿態優雅，不與人發生爭執，在2024龍年裡，兔寶寶特別能得到文昌帝君的喜愛，凡是學子在今年，一定要奮發圖強，努力念書，相信絕對會得到意想不到的好成績，讓自己金榜題名，一日看盡長安花，若是社會人士，也可以多多進修，可以在很短的時間內累積大量的專業技能，對於往後的升遷，將會帶來相當大的幫助。
第一名：狗
最愛行俠仗義的狗寶寶，天生就充滿意志堅定的信念，做起事來忠實又可靠，他們最大的特點就是續航力十足，能夠吃苦，同時也聽得進別人的建議，願意改善自己的錯誤，在2024龍年裡，狗寶寶將有機會大權在握，一飛沖天，只要過去曾經不斷的努力以及學習，現在就是展現大將之風的時候了，當然身上的壓力責任也會很重，但不用太擔心，因為在許多時候都會有貴人相助，能夠讓你平安度過各種挑戰。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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