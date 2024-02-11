殺破狼週運勢／2星座春節「偏財運旺翻」金牛桃花朵朵開

聯合新聞網／ 殺破狼
殺破狼星座運勢。 圖／ingimage
殺破狼星座運勢。 圖／ingimage

殺破狼2024年2月12日～2月18日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，金星、火星相繼進入人際關係宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，會因為一些事件成為媒體或網路上的一日明星，某些白羊座則是交際應酬的邀約很多，必須要趕場。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的木星與天王星受到在人際關係宮位的水星與太陽影響，年假期間不斷有親戚帶著小朋友來拜年，發出去的紅包可能會敗光你的年終獎金。

感情運方面，土星與海王星齊聚心靈宮位，暗戀的對象似乎談戀愛了，但情人不是自己。陷入秘密戀情的白羊座，關係一直無法獲得確認，常覺得沒有安全感，陷入憂鬱狀態中。

健康運方面，土星與海王星齊聚精神宮位，睡眠品質不佳，常常做噩夢，生活感到有些苦悶，壓力大，找不到出口，有苦難言，莫名感到憂鬱與焦慮，容易罹患心理疾病。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，金星、火星相繼進入志業宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，開工後會承接一個重要的位置，當上主管職。某些金牛座則是開始籌備已久的事業，開始營運。

本週須注意的部分

人際關係方面，土星與海王星齊聚人際關係宮位，在職場想要執行好自己的工作，就必須要有被討厭的勇氣，如果總是畏首畏尾，並不會讓你變得比較討喜，還會樹立更多敵人。

感情運方面，木星與天王星齊聚命宮，不論在任何場合，桃花旺盛，會有許多人想認識你。但由於木星與天王星相位皆不良，招惹來很多爛桃花痴纏，使你感到困擾。

健康運方面，木星與天王星齊聚命宮，受到在志業宮位的太陽與水星影響，工作會有些過勞，內分泌失調，皮膚因此起疹子或是長痘痘。同時因為過年吃太多零食，突然發福了好幾公斤。

雙子座：

整體運勢

遠行運方面，金星、火星相繼進入遠行宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，過完年後會派駐到海外工作，或是有留學、打工渡假、交換學生的計畫。沒有出國計畫的雙子座，工作會接觸許多來自海外的人士，需要經常使用外語。

學業運方面，金星、火星相繼進入學業宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，開學後，會因為一些特殊的技能，代表系所或是學校對外參加各種競賽，成為校園中的風雲人物。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚志業宮位，過完年後，會認真思考往哪方面發展，或是開創新的事業，並開始嘗試轉換跑道，或是研發屬於自己的品牌，不過創業維艱，暫時處在前景不明的狀態。

感情運方面，在心靈宮位的木星與天王星受到遠行宮位的太陽、水星影響，會與暗戀的對象分隔兩地，兩人的關係可能會因此漸行漸遠。陷入秘密戀情的雙子座，不堪的事情被揭開，使你必須要遠離目前的生活圈。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，金星、火星相繼進入財務宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，偏財運佳，與親朋好友打麻將連莊不斷，買彩券中獎率高。有投資習慣的巨蟹座，開市後重新佈局，短期內會有不錯的獲利。

本週須注意的部分

人際關係方面，木星與天王星齊聚人際關係宮位，受到在財務宮位的水星與太陽影響，過年期間親戚朋友拜訪不斷，會有許多晚輩向你討紅包，雖然很不想發壓歲錢，但是又不能不給親友面子。

遠行運方面，土星與海王星齊聚遠行宮位，連假期間到海外旅行，容易因為突發狀況，受困在某些區域，行程也被迫修改。在海外工作、外派、留學、打工渡假、生活的巨蟹座，會因為一些因素，無法回家鄉過年。

健康運方面，金星、火星相繼進入疾厄宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，當心著涼感冒，或病毒感染，呼吸道、喉嚨嚴重發炎、並要注意血光之災，發生意外傷害機率較高，同時留意心血管與泌尿系統的問題。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，金星、火星相繼進入感情宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，與喜歡的人關係明朗化，兩人會決定交往，或是以結婚為前提，在過年期間拜訪對方家長。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星與天王星受到夥伴宮位的太陽、水星影響，一堆同事或合作夥伴只知道出張嘴，成事不足，敗事有餘。某些獅子座的主管將帥無能累死兵，在底下為他打拼也沒用，不如掛冠求去。

金錢運方面，海王星與土星齊聚財務宮位，每個月的薪資或報酬都因為一些問題延遲發放，使你不得不舉債過日子。有投資習慣的獅子座，過完年一開市，市場一片慘綠，投資未能及時獲利了結，損失慘重。

健康運方面，海王星與土星齊聚疾厄宮位，皮膚、筋骨、牙齒、眼睛受到慢性疾病所困擾，需要長時間矯治，但必須忍耐好一陣子的不舒適。睡眠狀況不理想，經常對許多事感到焦慮，需注意身心靈平衡。

處女座：

整體運勢

工作運方面，金星、火星相繼進入工作宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，開工後隨即就任一個非常重要的職務或任務，受到眾人的矚目，即將開始忙碌而充實的生活。

遠行運方面，木星與天王星齊聚海外宮位，連假期間，會獲得便宜的機票到海外旅遊一趟，快閃某個想去的城市遊覽。某些處女座開工後會被外派到海外工作，或是出差，需要在異國生活一陣子。

本週須注意的部分

健康運方面，金星、火星相繼進入健康宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，注意血光之災，發生意外傷害機率較高。當心著涼感冒或病毒感染，呼吸系統、喉嚨嚴重發炎、並要留意心血管與泌尿道的問題。

感情運方面，海王星與土星齊聚感情宮位，即便已經有許多親暱的互動，與曖昧對象卻一直無法確認彼此間的關係。某些處女座，渴望心靈契合的靈魂伴侶，但現實層面卻只能遇到對情感面認知膚淺的對象。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星、火星相繼進入戀愛宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，在某些場合遇到讓你一見傾心的人士，並與對方交換聯絡方式。有戀愛對象的天秤座，假期膩在一起很甜蜜。

金錢運方面，木星、天王星齊聚財務宮位，偏財運佳，不妨買張彩券試試手氣。有投資習慣的天秤座，一開市投資標的就一支獨秀，指數上揚，可在適當時期獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚工作宮位，一開工就陷入忙碌之中，許多事務複雜而混亂，不知從何下手處理，為了一堆無意義的會議，每天都要加班，對職場感到厭煩。

健康運方面，木星與天王星齊聚極厄宮位，過年吃了太多ＮＧ食物，回到正常生活後，體重卻回不去了。內分泌失調，皮膚容易長痘痘或起疹子。土星與海王星齊聚健康宮位，有些慢性疾病正在困擾你，需要花很多時間調養身體。

天蠍座：

整體運勢

家宅運方面，金星、火星相繼進入家宅宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，家人正在開辦自己的喜事，或是籌辦婚禮。有許多親戚朋友都會來拜訪。某些天蠍座則是會花一筆錢修繕自己居所。

旅遊運方面，金星上半週在旅遊宮位行進，趁著假期可到附近的城市、有名的景點或是廟宇走春，放鬆心情，帶來好運。某些天蠍座則是在開工前從海外旅遊回來，感到十分愉悅。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情、婚姻宮位的木星與天王星受到家宅宮位的太陽與水星影響，過年與對方的家人見面，會有些令你感到不舒服的事件發生。單身的天蠍座會被親戚朋友強迫去相親。

寵物、子女方面，土星與海王星齊聚寵物、子女宮位，孩子的健康狀況不良，會讓你十分擔憂。沒有小孩與寵物的天蠍座，迷戀的偶像發生令你震驚的事件，感到很難過。

射手座：

整體運勢

旅遊運佳，金星、火星相繼進入家宅宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，趁著連假，到各處走春，或是到外地旅行，會幸運獲得服務升等的待遇，並能到嚮往的景點打卡。

工作運方面，木星與天王星齊聚工作宮位，一開工就要執掌重要的職務或任務，機動性強，成為許多人仰賴的人物。某些射手座則會在年後轉職到組織較大的工作領域，薪資待遇也比以前好。

本週須注意的部分

交通運方面，金星、火星相繼進入家宅宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，太陽與水星受到木星與天王星影響，跑外務的機率增加許多，駕駛車輛當心發生行車糾紛，或是被開罰單，這段時間需特別注意交通安全。

家宅運方面，土星與海王星齊聚家宅宮位，年假回到鄉下老家，有許多東西必須斷捨離，但因為充滿了回憶，很難處理。某些射手座則是對於太多人到家來訪感到困擾，自己只想宅在家中耍廢。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，金星、火星相繼進入家宅宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，開工後的薪資待遇大幅調整，會去享受昂貴的服務，或是買些奢華的精品，同時容易衝動消費，買了很多其實不是那麼需要的東西。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星與天王星雙雙受到在金錢宮位的太陽與水星的影響，會大手筆與喜歡的人慶祝情人節，不過對方會覺得很浪費。已經懷孕、有小孩，或是飼養寵物的摩羯座，會花很多錢在孩子身上。

工作運方面，土星與海王星齊聚在面試、溝通宮位，面試許多新工作都感到不太理想，分工不清，一人要負責許多人要做的雜務，覺得慣老闆很多。工作穩定的摩羯座，在職場溝通不良，有些人總是聽不懂你表達的事情。

學習運方面，土星與海王星齊聚在學習宮位，上學期有許多科目的學分沒修完，又有新的功課需要深入理解，對於目前所選擇的科系感到迷惘，無法搞清楚實際的學習內容，萌生轉換科系的念頭。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星、火星相繼進入命宮，與冥王星、太陽、水星齊聚，會有許多人對你感到好奇、有興趣，被大膽追求與告白。但要當心招惹到恐怖情人，或是控制欲極強烈的爛桃花。

本週須注意的部分

家宅運方面，木星與天王星齊聚家宅宮位，受到水星與太陽影響，放年假只想躲在自己的小世界裡追劇、打手遊、耍廢，但總是有不速之客探訪，讓你覺得很心煩。

金錢運方面，土星與海王星齊聚金錢宮位，賺錢不容易，對於要發紅包給晚輩的習俗覺得討厭，這段時間寧願把錢花在動漫週邊、追星、或手遊上，也不想把血汗錢奉送給平常根本沒往來的親戚。

健康運方面，金星、火星相繼進入命宮，與冥王星、太陽、水星齊聚，注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害機率較高。當心著涼感冒，或病毒感染，呼吸系統、喉嚨發炎、並要同時留意心血管與泌尿道的問題。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，金星、火星相繼進入秘密宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，對某個人產生好感，只敢默默暗戀對方，卻因為行為太明顯，被許多人察覺出來。某些雙魚座遇到心靈層面契合的靈魂伴侶，但礙於身份無法進一步發展。

旅遊運方面，木星與天王星齊聚旅遊宮位，會放逐自己到想遊覽的地方到處看看，或是以打工渡假的方式，離開原有的舒適圈，體驗不一樣的生活。某些雙魚座則是正在海外流浪中，每天在嘗試新鮮的事物。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚命宮，對於每天日復一日，不知為何而忙的生活感到厭倦，暫時想離開職場，或是躺平不務正業，找到生命的出口。某些工作與事業穩定的雙魚座，則是長期身心靈失衡，想休息一陣子。

健康運方面，土星與海王星齊聚命宮，目前遭到慢性疾病纏身，需要調養，或是筋骨、皮膚、牙齒總有一些小毛病，得長時間矯治，治療過程感到許多不適，心理狀態也會變得久病厭世。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

【更多精采內容，詳見殺破狼占星手記Blog

工作運 感情運 殺破狼星座運勢 每週星座運勢

延伸閱讀

堅持做自己三星座…獅子天生王者、金牛信念第一、「第一名」掌控一切

要脫單了！上半年「3星座」桃花運旺爆 金牛口味大轉變、第一名讓人印象深刻

工作考試壓力大？四血型這樣做超舒壓 A型切勿想太多、B型可嘗試冥想

12星座過年忙什麼？有人在家耍廢、有人狂拜年、 「這星座」乾脆出國

相關新聞

每日星座運勢／水瓶休閒娛樂機會多 人際得以擴展

2024-02-11牡羊座短評：有否極泰來的好運，動起來就能提升運勢。【整體運★★★★★】今天不少事情看似不樂觀，但繼續往前不放棄就會逐漸看到希望，好的一面不斷呈現。團體活動豐富，踴躍參與可獲得對你有

殺破狼週運勢／2星座春節「偏財運旺翻」金牛桃花朵朵開

天秤座金錢運方面，木星、天王星齊聚財務宮位，偏財運佳，不妨買張彩券試試手氣。有投資習慣的天秤座，一開市投資標的就一支獨秀，指數上揚，可在適當時期獲利了結。

簡少年教你看農民曆…快查「出生年天干地支」趨吉避凶自己來

您知道農民曆背後隱藏的秘密和它如何影響您的日常生活嗎？在我們忙碌的生活中，大多數人查閱農民曆僅是為了挑選吉日。然而，農民曆中記載的每日天干，如果恰當運用，實際上可以幫助我們及早趨吉避凶。讓我們一起探索簡少年這位新創科技圈的國師兼命理看相風水師在他的新書《簡少年現代生活改運書》中所分享的農民曆與天干日的應用方式。

下周生肖運勢／羊忙翻賺翻、龍打牌贏面大、狗感情甜蜜

命理專家曼樺老師分析，2024年12生肖每週運勢排行2/11-2/17。上榜的會有誰呢？快點來看看。

土象星座／平常精明、戀愛溫吞 悲觀的愛情奉獻者

土象星座包括：金牛座、處女座、摩羯座。人生策略師兼星座專家白瑜在《在你的眼裡看見自己：尋找愛情的32把鑰匙》中指出，這些星座在沒談戀愛的時候非常聰明，一個人可以扮演多重角色，絕對物超所值。然而，一談起戀愛，他們就會變得謹慎謹慎。他認為最好的方式是慢慢發展，避免犯錯，因為感情出現無法挽回的問題對任何人都不利。

「龍」華富貴 步步高陞…12生肖2024年運勢

在2024年，屬鼠的人將迎來一個充滿機遇和挑戰的年份。財運方面，雖然面臨一些波動，但通過明智的決策和合理的投資策略，可以期待收穫不錯的回報。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。