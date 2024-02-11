殺破狼週運勢／2星座春節「偏財運旺翻」金牛桃花朵朵開

殺破狼2024年2月12日～2月18日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，金星、火星相繼進入人際關係宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，會因為一些事件成為媒體或網路上的一日明星，某些白羊座則是交際應酬的邀約很多，必須要趕場。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的木星與天王星受到在人際關係宮位的水星與太陽影響，年假期間不斷有親戚帶著小朋友來拜年，發出去的紅包可能會敗光你的年終獎金。

感情運方面，土星與海王星齊聚心靈宮位，暗戀的對象似乎談戀愛了，但情人不是自己。陷入秘密戀情的白羊座，關係一直無法獲得確認，常覺得沒有安全感，陷入憂鬱狀態中。

健康運方面，土星與海王星齊聚精神宮位，睡眠品質不佳，常常做噩夢，生活感到有些苦悶，壓力大，找不到出口，有苦難言，莫名感到憂鬱與焦慮，容易罹患心理疾病。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，金星、火星相繼進入志業宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，開工後會承接一個重要的位置，當上主管職。某些金牛座則是開始籌備已久的事業，開始營運。

本週須注意的部分

人際關係方面，土星與海王星齊聚人際關係宮位，在職場想要執行好自己的工作，就必須要有被討厭的勇氣，如果總是畏首畏尾，並不會讓你變得比較討喜，還會樹立更多敵人。

感情運方面，木星與天王星齊聚命宮，不論在任何場合，桃花旺盛，會有許多人想認識你。但由於木星與天王星相位皆不良，招惹來很多爛桃花痴纏，使你感到困擾。

健康運方面，木星與天王星齊聚命宮，受到在志業宮位的太陽與水星影響，工作會有些過勞，內分泌失調，皮膚因此起疹子或是長痘痘。同時因為過年吃太多零食，突然發福了好幾公斤。

雙子座：

整體運勢

遠行運方面，金星、火星相繼進入遠行宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，過完年後會派駐到海外工作，或是有留學、打工渡假、交換學生的計畫。沒有出國計畫的雙子座，工作會接觸許多來自海外的人士，需要經常使用外語。

學業運方面，金星、火星相繼進入學業宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，開學後，會因為一些特殊的技能，代表系所或是學校對外參加各種競賽，成為校園中的風雲人物。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚志業宮位，過完年後，會認真思考往哪方面發展，或是開創新的事業，並開始嘗試轉換跑道，或是研發屬於自己的品牌，不過創業維艱，暫時處在前景不明的狀態。

感情運方面，在心靈宮位的木星與天王星受到遠行宮位的太陽、水星影響，會與暗戀的對象分隔兩地，兩人的關係可能會因此漸行漸遠。陷入秘密戀情的雙子座，不堪的事情被揭開，使你必須要遠離目前的生活圈。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，金星、火星相繼進入財務宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，偏財運佳，與親朋好友打麻將連莊不斷，買彩券中獎率高。有投資習慣的巨蟹座，開市後重新佈局，短期內會有不錯的獲利。

本週須注意的部分

人際關係方面，木星與天王星齊聚人際關係宮位，受到在財務宮位的水星與太陽影響，過年期間親戚朋友拜訪不斷，會有許多晚輩向你討紅包，雖然很不想發壓歲錢，但是又不能不給親友面子。

遠行運方面，土星與海王星齊聚遠行宮位，連假期間到海外旅行，容易因為突發狀況，受困在某些區域，行程也被迫修改。在海外工作、外派、留學、打工渡假、生活的巨蟹座，會因為一些因素，無法回家鄉過年。

健康運方面，金星、火星相繼進入疾厄宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，當心著涼感冒，或病毒感染，呼吸道、喉嚨嚴重發炎、並要注意血光之災，發生意外傷害機率較高，同時留意心血管與泌尿系統的問題。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，金星、火星相繼進入感情宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，與喜歡的人關係明朗化，兩人會決定交往，或是以結婚為前提，在過年期間拜訪對方家長。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星與天王星受到夥伴宮位的太陽、水星影響，一堆同事或合作夥伴只知道出張嘴，成事不足，敗事有餘。某些獅子座的主管將帥無能累死兵，在底下為他打拼也沒用，不如掛冠求去。

金錢運方面，海王星與土星齊聚財務宮位，每個月的薪資或報酬都因為一些問題延遲發放，使你不得不舉債過日子。有投資習慣的獅子座，過完年一開市，市場一片慘綠，投資未能及時獲利了結，損失慘重。

健康運方面，海王星與土星齊聚疾厄宮位，皮膚、筋骨、牙齒、眼睛受到慢性疾病所困擾，需要長時間矯治，但必須忍耐好一陣子的不舒適。睡眠狀況不理想，經常對許多事感到焦慮，需注意身心靈平衡。

處女座：

整體運勢

工作運方面，金星、火星相繼進入工作宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，開工後隨即就任一個非常重要的職務或任務，受到眾人的矚目，即將開始忙碌而充實的生活。

遠行運方面，木星與天王星齊聚海外宮位，連假期間，會獲得便宜的機票到海外旅遊一趟，快閃某個想去的城市遊覽。某些處女座開工後會被外派到海外工作，或是出差，需要在異國生活一陣子。

本週須注意的部分

健康運方面，金星、火星相繼進入健康宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，注意血光之災，發生意外傷害機率較高。當心著涼感冒或病毒感染，呼吸系統、喉嚨嚴重發炎、並要留意心血管與泌尿道的問題。

感情運方面，海王星與土星齊聚感情宮位，即便已經有許多親暱的互動，與曖昧對象卻一直無法確認彼此間的關係。某些處女座，渴望心靈契合的靈魂伴侶，但現實層面卻只能遇到對情感面認知膚淺的對象。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，金星、火星相繼進入戀愛宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，在某些場合遇到讓你一見傾心的人士，並與對方交換聯絡方式。有戀愛對象的天秤座，假期膩在一起很甜蜜。

金錢運方面，木星、天王星齊聚財務宮位，偏財運佳，不妨買張彩券試試手氣。有投資習慣的天秤座，一開市投資標的就一支獨秀，指數上揚，可在適當時期獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚工作宮位，一開工就陷入忙碌之中，許多事務複雜而混亂，不知從何下手處理，為了一堆無意義的會議，每天都要加班，對職場感到厭煩。

健康運方面，木星與天王星齊聚極厄宮位，過年吃了太多ＮＧ食物，回到正常生活後，體重卻回不去了。內分泌失調，皮膚容易長痘痘或起疹子。土星與海王星齊聚健康宮位，有些慢性疾病正在困擾你，需要花很多時間調養身體。

天蠍座：

整體運勢

家宅運方面，金星、火星相繼進入家宅宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，家人正在開辦自己的喜事，或是籌辦婚禮。有許多親戚朋友都會來拜訪。某些天蠍座則是會花一筆錢修繕自己居所。

旅遊運方面，金星上半週在旅遊宮位行進，趁著假期可到附近的城市、有名的景點或是廟宇走春，放鬆心情，帶來好運。某些天蠍座則是在開工前從海外旅遊回來，感到十分愉悅。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情、婚姻宮位的木星與天王星受到家宅宮位的太陽與水星影響，過年與對方的家人見面，會有些令你感到不舒服的事件發生。單身的天蠍座會被親戚朋友強迫去相親。

寵物、子女方面，土星與海王星齊聚寵物、子女宮位，孩子的健康狀況不良，會讓你十分擔憂。沒有小孩與寵物的天蠍座，迷戀的偶像發生令你震驚的事件，感到很難過。

射手座：

整體運勢

旅遊運佳，金星、火星相繼進入家宅宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，趁著連假，到各處走春，或是到外地旅行，會幸運獲得服務升等的待遇，並能到嚮往的景點打卡。

工作運方面，木星與天王星齊聚工作宮位，一開工就要執掌重要的職務或任務，機動性強，成為許多人仰賴的人物。某些射手座則會在年後轉職到組織較大的工作領域，薪資待遇也比以前好。

本週須注意的部分

交通運方面，金星、火星相繼進入家宅宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，太陽與水星受到木星與天王星影響，跑外務的機率增加許多，駕駛車輛當心發生行車糾紛，或是被開罰單，這段時間需特別注意交通安全。

家宅運方面，土星與海王星齊聚家宅宮位，年假回到鄉下老家，有許多東西必須斷捨離，但因為充滿了回憶，很難處理。某些射手座則是對於太多人到家來訪感到困擾，自己只想宅在家中耍廢。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，金星、火星相繼進入家宅宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，開工後的薪資待遇大幅調整，會去享受昂貴的服務，或是買些奢華的精品，同時容易衝動消費，買了很多其實不是那麼需要的東西。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女宮位的木星與天王星雙雙受到在金錢宮位的太陽與水星的影響，會大手筆與喜歡的人慶祝情人節，不過對方會覺得很浪費。已經懷孕、有小孩，或是飼養寵物的摩羯座，會花很多錢在孩子身上。

工作運方面，土星與海王星齊聚在面試、溝通宮位，面試許多新工作都感到不太理想，分工不清，一人要負責許多人要做的雜務，覺得慣老闆很多。工作穩定的摩羯座，在職場溝通不良，有些人總是聽不懂你表達的事情。

學習運方面，土星與海王星齊聚在學習宮位，上學期有許多科目的學分沒修完，又有新的功課需要深入理解，對於目前所選擇的科系感到迷惘，無法搞清楚實際的學習內容，萌生轉換科系的念頭。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星、火星相繼進入命宮，與冥王星、太陽、水星齊聚，會有許多人對你感到好奇、有興趣，被大膽追求與告白。但要當心招惹到恐怖情人，或是控制欲極強烈的爛桃花。

本週須注意的部分

家宅運方面，木星與天王星齊聚家宅宮位，受到水星與太陽影響，放年假只想躲在自己的小世界裡追劇、打手遊、耍廢，但總是有不速之客探訪，讓你覺得很心煩。

金錢運方面，土星與海王星齊聚金錢宮位，賺錢不容易，對於要發紅包給晚輩的習俗覺得討厭，這段時間寧願把錢花在動漫週邊、追星、或手遊上，也不想把血汗錢奉送給平常根本沒往來的親戚。

健康運方面，金星、火星相繼進入命宮，與冥王星、太陽、水星齊聚，注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害機率較高。當心著涼感冒，或病毒感染，呼吸系統、喉嚨發炎、並要同時留意心血管與泌尿道的問題。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，金星、火星相繼進入秘密宮位，與冥王星、太陽、水星齊聚，對某個人產生好感，只敢默默暗戀對方，卻因為行為太明顯，被許多人察覺出來。某些雙魚座遇到心靈層面契合的靈魂伴侶，但礙於身份無法進一步發展。

旅遊運方面，木星與天王星齊聚旅遊宮位，會放逐自己到想遊覽的地方到處看看，或是以打工渡假的方式，離開原有的舒適圈，體驗不一樣的生活。某些雙魚座則是正在海外流浪中，每天在嘗試新鮮的事物。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚命宮，對於每天日復一日，不知為何而忙的生活感到厭倦，暫時想離開職場，或是躺平不務正業，找到生命的出口。某些工作與事業穩定的雙魚座，則是長期身心靈失衡，想休息一陣子。

健康運方面，土星與海王星齊聚命宮，目前遭到慢性疾病纏身，需要調養，或是筋骨、皮膚、牙齒總有一些小毛病，得長時間矯治，治療過程感到許多不適，心理狀態也會變得久病厭世。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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