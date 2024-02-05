要脫單了！上半年「3星座」桃花運旺爆 金牛口味大轉變、第一名讓人印象深刻
時間過得很快，已經進入了2024年一個多月，馬上就要到了讓人期待的春節連假，星座專家唐綺陽在《女人我最大》節目上公布2024年上半年的桃花星座前三名，快來看看上半年你是否能夠如願脫單吧！
桃花第三名：獅子座
獅子座的對象好運，就是名人或是明星，也可能是大老闆，桃花運就算不用在桃花，用在事業運也是很好，形象或是知名度都有往上飆升的可能，其實不是沒有桃花，只是別人都不敢追求，能夠跟你相對應的人，一定地位也要很高。喜歡你的人也可能會藉由像是合作的方式，當藉口來接近你，獅子座的人也要盡量往有正式感覺的聚會走，雖然桃花開得不多，但會很精緻。
桃花第二名：金牛座
金牛現在過著比較隨心所欲的生活，而且桃花其實也蠻旺的，但他們桃花其實有些特別，可能有興趣轉換的問題，像是沒想到會從女生變成喜歡男生，或是喜歡工作變成不要工作就直接步入家庭，有大轉變的跡象，也不排除有閃婚的可能性。
桃花第一名：摩羯座
摩羯座的人如果想要有桃花，最重要的就是要秀出自己，秀出自己的才華跟才藝，刷新別人對你的看法，或是反差很大，就會馬上讓人感到印象深刻，要得到粉絲很快，但感情對象要突破是觀眾的角色，對象一定是非典型的，可能會和以前喜歡的類型不一樣，或跟以前完全不同風格，要懂得欣賞，摩羯座的人要多交朋友，但不要把自己弄得太累。
未上榜但桃花好：水瓶座
另外唐綺陽也提到了水瓶座雖然未上榜，但是水瓶座最近很忙，最近的心情比較不是風花雪月，但是水瓶的桃花在4月多以後就漸漸開了，那時候就忙得告一段落了，心態上也不一樣了，會有準備好的感覺，等到4-5月後會開始有新的舞台。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂 🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言