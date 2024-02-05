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要脫單了！上半年「3星座」桃花運旺爆 金牛口味大轉變、第一名讓人印象深刻

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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時間過得很快，已經進入了2024年一個多月，馬上就要到了讓人期待的春節連假，星座專家唐綺陽在《女人我最大》節目上公布2024年上半年的桃花星座前三名，快來看看上半年你是否能夠如願脫單吧！

桃花第三名：獅子座

獅子座的對象好運，就是名人或是明星，也可能是大老闆，桃花運就算不用在桃花，用在事業運也是很好，形象或是知名度都有往上飆升的可能，其實不是沒有桃花，只是別人都不敢追求，能夠跟你相對應的人，一定地位也要很高。喜歡你的人也可能會藉由像是合作的方式，當藉口來接近你，獅子座的人也要盡量往有正式感覺的聚會走，雖然桃花開得不多，但會很精緻。

桃花第二名：金牛座

金牛現在過著比較隨心所欲的生活，而且桃花其實也蠻旺的，但他們桃花其實有些特別，可能有興趣轉換的問題，像是沒想到會從女生變成喜歡男生，或是喜歡工作變成不要工作就直接步入家庭，有大轉變的跡象，也不排除有閃婚的可能性。

桃花第一名：摩羯座

摩羯座的人如果想要有桃花，最重要的就是要秀出自己，秀出自己的才華跟才藝，刷新別人對你的看法，或是反差很大，就會馬上讓人感到印象深刻，要得到粉絲很快，但感情對象要突破是觀眾的角色，對象一定是非典型的，可能會和以前喜歡的類型不一樣，或跟以前完全不同風格，要懂得欣賞，摩羯座的人要多交朋友，但不要把自己弄得太累。

未上榜但桃花好：水瓶座

另外唐綺陽也提到了水瓶座雖然未上榜，但是水瓶座最近很忙，最近的心情比較不是風花雪月，但是水瓶的桃花在4月多以後就漸漸開了，那時候就忙得告一段落了，心態上也不一樣了，會有準備好的感覺，等到4-5月後會開始有新的舞台。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

唐綺陽 感情運 星座運勢

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