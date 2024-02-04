殺破狼週運勢／雙子偏財運極旺、天蠍有幸運事件

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會在這段時間加入一個社群，裡頭有許多志同道合的人士，可交流一些重要資訊。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，面臨一些麻煩時，可遇到貴人幫忙，並受到新月庇佑。

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，會在年假之前把重要的事務收尾完成，安心回家渡假。某些白羊座則是趁著年假，承接報酬較高的案件，並能輕鬆完成，賺到壓歲錢，內心也覺得很有成就感。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的木星與天王星相位不良，年節期間打點人際關係的紅包費用支出太多，還會遇到不速之客來討壓歲錢，並需要買些禮盒送人，對於過年的繁文縟節覺得厭煩。

感情運方面，土星與海王星持續在心靈宮位行進，與暗戀的對象關係曖昧，但雙方又不想說破彼此的心意。某些白羊座與喜歡的人之間有一些秘密，不能告訴旁人，積壓在心中，感到憂鬱。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，在這段時間會想轉換跑道，或是開業當老闆，某些金牛則是想多兼一份副業增加收入。新月期間，可許下與工作、事業、成就、業績有關的願望，會獲得新月能量的祝福。

遠行運佳，在遠行宮位的金星相位良好，年假期間到海外旅行，食宿都非常高級，甚至因為特殊身份，享有服務升等的待遇。某些金牛座可能會帶外國朋友回鄉過年，會是很愉快的文化交流。

本週須注意的部分

人際關係方面，土星與海王星齊聚人際關係宮位，對親朋好友感到社恐，年假會想逃到國外旅行，或是躲起來不想見人。某些金牛座過年無法回鄉，只能孤伶伶一個人過年。

健康運方面，木星與天王星齊聚在命宮，年節期間，切勿暴飲暴食、熬夜、喝酒，內分泌會失調，皮膚長出痘痘或疹子，同時還會發福，瞬間重好幾公斤，肝功能也容易受損。

雙子座：

整體運勢

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，會有一個遠行計畫正在籌備，或是在過年期間到海外旅遊。新月期間，可許下與遠行、到海外工作、外派、留學、打工渡假、交換學生......等方面的願望，會獲得良好能量的幫助。

金錢運方面，金星在財務宮位行進，偏財運頗佳，可買彩券試試手氣。和親朋好友打麻將，運氣不錯，再怎麼爛的牌，最後都能逆轉，安全下莊，胡牌的機率也頗高。

本週須注意的部分

工作運方面，海王星與土星齊聚志業宮位，年假期間可能還需要到工作崗位輪班，無法好好休息。某些雙子座則可能在年前轉換跑道，或是被資遣，過年時顯得有些落寞。

健康運方面，金星在疾厄宮位行進，過年前後，注意天氣變化，容易著涼感冒，或是病毒感染，造成喉嚨發炎，嚴重失聲。木星與天王星齊聚精神宮位，不要熬夜追劇，反而造成休假期間比工作日更為疲倦。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，會有兼職或是發展副業的計畫，可多少增加一些收入。有投資習慣的巨蟹座，可在年後重新佈局。新月期間，可許下金錢、投資、理財......等相關的願望，會獲得良好能量的幫助。

感情運佳，金星、火星持續在感情宮位行進，會與喜歡的人在連假期間膩在一起過年，幸福感滿滿。單身的巨蟹座，過年時拜訪親友，會邂逅讓你頗為心動的對象，可把握機會與對方交換聯絡方式。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與天王星皆受到在財務宮位的太陽與水星影響，會遇到許多親戚帶著小孩來拜年，荷包大失血。千萬不要與親朋好友打麻將，容易老是放炮賠錢。

健康運方面，新月、水星、冥王星齊聚疾厄宮位，過年期間當心著涼感冒或是病毒感染，引發呼吸系統病變。並要當心吃壞肚子、罹患腸胃炎，女性需注意婦科問題，並要注意泌尿系統的疾病，多喝水，維護私密處的清潔。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，會在年節時期拜訪伴侶的家人，論及婚嫁相關事宜，關係更進一步。某些獅子座與曖昧對象情感明朗化，雙方都有交往的意願。新月期間，可許下與婚姻、情感有關的願望，可獲得新月的祝福，

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與海王星齊聚財務宮位，年終獎金或是薪資延遲到年後發放，過年會較為拮据。某些獅子座投資失利，會在春節期間不想與親朋好友碰面，以免被討紅包。

工作運方面，在志業宮位的木星與天王星受到夥伴宮位的太陽、水星影響，同時金星和火星在工作宮位行進，會因為職場夥伴出包，在過年節期間必須留守在工作崗位上加班，或是必須把一些工作帶回家完成，無法好好休假。

健康運方面，火星與金星持續在健康宮位行進，當心著涼感冒或病毒感染，導致喉嚨發炎、失聲。並要當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，注意人身安全。

處女座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，即將開始新的職務，或是轉換到新的工作領域去。某些處女座會想多兼一份差，增加收益，新月期間，可許下與工作相關的願望，會獲得新月能量庇佑。

感情運方面，金星與火星齊聚戀愛、娛樂宮位，過年期間與喜歡的人會有很多時間膩在一起，感情甜蜜。單身的處女座無意中看了一部偶像劇，煞到偶像明星，每天都沈浸在追星的快樂中。

本週須注意的部分

健康運方面，新月、水星、冥王星齊聚健康宮位，當心著涼感冒或病毒感染，引發呼吸道方面的疾病，並要小心吃壞肚子，罹患腸胃炎。泌尿系統較為脆弱，多攝取水分與注意私密處的保養。

學業運方面，在學業宮位的木星與天王星受到太陽與水星影響，還是學生的處女座，寒假還要到學校補修學分，或是在過年時必須把許多功課或報告帶回家做完，否則會被當掉。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛、子女、娛樂宮位，會在某些場合邂逅一見鍾情的對象，是可以發展戀情的人，也可能是小寵物，或是追劇時煞到偶像明星，新月期間，許下有關戀愛、寵物、娛樂的願望，會獲得新月能量的祝福。

家宅運方面，在家宅宮位的金星與火星相位良好，過年期間，家中熱鬧愉快，某些已成年、出社會的天秤座，甚至可以收到長輩給的紅包，或是跟家人打麻將時贏到一點壓歲錢。

本週須注意的部分

健康運方面，土星與海王星齊聚健康宮位，同時木星與天王星齊聚疾厄宮位，代謝系統與內分泌狀況不良，過年時盡量節制飲食，睡眠作息維持正常，年節期間容易發福，或是長痘痘、起疹子。

工作運方面，土星與海王星齊聚工作宮位，年節期間會需要在工作崗位輪值，或是需要把工作帶回家完成，不能完全放心休假。某些天秤座則是因為工作不穩定，被親戚問東問西，感到尷尬。

天蠍座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會計劃在新的一年購買新屋，趁著長假物色自己滿意的物件。新月期間，可許下與家庭、家宅有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運佳，金星與火星齊聚旅遊宮位，過年期間會計劃到較高級的旅店與家人團聚，吃年夜飯，省去很多麻煩，同時又能受到高規格的款待。某些天蠍座則會趁著年假到外地旅遊，會遇到令自己覺得幸運的事情。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星與天王星受到在家宅宮位的太陽與水星影響，與伴侶家人相處不太愉快，或是伴侶與家人之間有些糾紛，使你夾在兩者之間感到左右為難。

交通運方面，火星持續在交通宮位行進，交通工具故障頻頻，開車注意行車糾紛，被開罰單的機率也較高，搭乘大眾運輸工具或是走路時要當心冒失的駕駛，這段期間需特別注意交通安全。

射手座：

整體運勢

學習運佳，新月發生在學習宮位，會決定學習某個新的科目、技術、語言，或是運動項目，並能尋求到優秀老師的指導。新月期間可許下與學習、考試、徵選......有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，金星在金錢宮位行進，收到比預期之外還多的年終獎金，或是在新的一年被調高了薪資。某些射手座手頭寬裕，會買一些奢侈品，或是從事昂貴的消費，過個好年。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星與天王星相位不良，過年期間可能還要留守在工作崗位上，或是需要將工作帶回家完成，無法好好放假。某些射手座會在假期中接一些兼職，多賺一些錢。

家宅運方面，土星與海王星齊聚家宅宮位，許多囤積已久的雜物需要清理，有的可以網拍賣掉，有的可以送給需要的社福團體。家中有親人需要你照顧，或是經常鬧脾氣，讓你待在家中心很累。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，薪資會在此時微調，也可與老闆或是上司斡旋新一年度的報酬待遇。新月期間，可許下與金錢、報酬、物質......等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，金星與火星在命宮行進，連假時會有許多邀約，或是有許多親朋好友到府拜訪。可收到許多餽贈，或是長輩的紅包。某些摩羯座則是因為一些聚會場合，結識到未來對你有幫助的貴人。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛、子女、娛樂宮位的木星與天王星受到在金錢宮位的太陽與水星影響，年終獎金與壓歲錢都花在戀愛對象、寵物、小孩、遊戲課金、偶像動漫的週邊商品上，過完年假之後所剩無幾。過年期間別沈迷於牌桌上，輸多贏少。

健康運方面，金星與火星齊聚命宮，過年期間當心著涼感冒，或是病毒感染，喉嚨嚴重發炎、失聲。並要注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高，要特別注意人身安全。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，新的一年，不論有任何工作、事業、成就展示......等規劃，可在新月期間好好許願，可獲得良好的能量幫助，實現未來一年想做的任何事情。

感情運方面，金星與火星齊聚心靈宮位，與喜歡的人會有機會交流，甚至在肢體上有些接觸，使你心情感到愉悅。某些水瓶座會找到真正了解自己的人，成為精神上的靈魂伴侶。

本週須注意的部分

家宅運方面，木星與天王星齊聚家宅宮位，相位不良，本想好好在家耍廢幾天，無奈有許多親戚朋友來拜訪，每天家中十分吵雜，還要接待自己不太喜歡的長輩，美好的假期被破壞。

金錢運方面，土星與海王星齊聚金錢宮位，公司營運不佳，或是自己理財控管不當，導致回家過年時軟囊羞澀。某些水瓶座對過年發紅包的習俗有些厭煩，對於來拜年的小孩，一律不想理會。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，與某個人產生不需言語就能協調的默契，產生靈魂的共鳴。新月期間，可許下與靈性、靈魂伴侶......等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，金星與火星齊聚人際關係宮位，有許多人特意在過年期間來拜訪你，同時餽贈你許多禮物，人緣極佳。某些雙魚座則是有許多交際應酬的邀約，可以和老朋友敘舊。

本週須注意的部分

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星與天王星相位不良，年假期間到任何想去的地方都擠滿人潮，無法好好享受出遊的樂趣。某些雙魚座則是因為時差問題，到國外旅行時覺得精神很差，睡眠不足。

健康運方面，土星與海王星齊聚命宮，由於一整年來大小病痛不斷，精神層面也承受著巨大的壓力，過年期間最好躲在家中耍廢、休息，好好補眠，維持精神層面的平靜為佳。某些雙魚座則是在身體不太舒服的狀況渡過新年。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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