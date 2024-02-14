12星座2024必成功的事！巨蟹發財、獅子稱霸網路、水瓶桃花爆炸

2024年12星座該做哪些事比較容易成功呢？占星專家米薩小姐分享影片「2024星座3件必定成功的運勢」，因為2024星象的變化，冥王星從到水瓶座，木星也從金牛到雙子，星座運勢建議可以看太陽和上升星座。

♈️牡羊座：

1.終於能跟老闆交流說人話

之前牡羊座常和老闆吵架，學會以柔克剛，用更柔和方式達成目的。

2.終於與原生家庭和解

如果之前和家人有疙瘩或心結，狀態會改變，你的心情也有所改變，會穿越原生家庭的議題。

3.終於開始認真生活交朋友

之前牡羊座花很多時間在工作上，2024想去經營生活中有趣的人事物，會認識很多新的人，生活也變得更熱鬧。

♉️金牛座：

1.人生境界大提升好讚

金牛座會有一種學成要出師的感覺，之前對自己可能還不自信，2024會有power，覺得自己可以獨當一面，

2.有想做的事情！衝啊

金牛很有熱情，也會想自我挑戰，把喜歡的事情當自己的工作，建議可以盡量做想做的事情，

3.願扛下責任超霸氣

以前金牛超級懶，今年開始成長，願意對人或對團體有責任，會因為自己有能力願意多負擔，也會很有收穫。

♊️雙子座：

1.周遊人生各種體驗

雙子座會開始對新領域很感興趣，會鑽研學習投入，會花一點時間，但可以說是全新冒險。

2.出國！學習！X100

雙子會一直想出遠門，或是進修，想要體驗更多自由的感覺，會想出國，而且時間和金錢也都很夠。

3.超級自戀+超級有魅力

雙子越來越自戀，也越來欣賞自己的獨特之處和優點，新的一年會進入很好的狀態。

♋️巨蟹座：

1.我要認真發大財啦

巨蟹座之前對金錢態度隨性，更在意人際關係。2024會認真賺錢，金錢是成就感來源，也賺得更多。

2.閉關修練功力大增

巨蟹座會開始減少不必要的人際關係，專注自己想做的事情上，會想好好放鬆身心靈，生活可能不像以前那樣熱鬧，心裡更自在。

3.容易拿下喜歡的人

不管有沒有伴侶，巨蟹座2024可以看清楚自己想要的感情狀態並前進。

♌️獅子座：

1.精緻照顧自己身心靈

獅子座之前很忙，現在想要照顧一下身心靈，把之前的付出補回來。

2.家庭和伴侶關係很和諧

獅子座會想照顧重要的人，或是家人。

3.網路機運貴人爆炸多

獅子座會變成網路小天才，網路上有很多機會，無論感情或經營事業，今年是很好的一年，要善用科技力量。

♍️處女座：

1.高調發財轉為低調休息

之前處女作事情喜歡登高一呼，讓大家一起來。2024處女座會想把事情流程化，自己會去做，不用親力親為。

2.帶領他人一起成長

處女2024超有方向感，知道怎樣做才更好，所以會需要帶領別人往更好方向走。

3.找到超契合的伴侶&夥伴

處女座會從愛情市場中畢業，想做的事情很多，也很忙，愛情的佔比會變小，沒有那麼重要。

♎️天秤座：

1.我好想浪跡天涯啊啊啊

對人生的好奇心，可以在2024實現，可以多走訪很多地方，盡量學習。

2.家庭議題找到愉快平衡

之前花很多時間處理家庭議題，可能是父母、伴侶或其他家人，2024終於找到平衡了。

3.低調休息轉為高調發財

2024天枰座實力變強，開始想要說出你心裡的話，讓別人聽到。

♏️天蠍座:

1.我成為超級專業人士

天蠍座前幾年學了很多東西，過去的經驗讓你2024更有底氣，成就專業更進一步。

2.我手氣財運莫名的好

財運特別好，天蠍座在投資上可以更積極，可以更大膽一點投資。

3.我的重心在經營家庭

天蠍很關心怎樣為家人付出，或是想買房子，不會把重心全放事業。

♐️射手座：

1.工作上有階段性成功

之前花很多時間投入事業，2024工作上看到成果了，也讓你很滿意。

2.大家都願意幫助我

2024貴人特別多，無論桃花或工作，要多幫助別人，也讓別人來幫你。

3.經營生活小日常很快樂

工作取得一定高度，射手座開始享受邊玩邊工作。

♑️摩羯座：

1.我學會放過自己放輕鬆

終於知道怎麼放過自己了，摩羯座之前對自己要求很高，慢慢會覺得夠了，會放下對高標準要求好好生活。

2.我更多的做喜歡的事

摩羯座還是喜歡工作，但是會更想做自己有成就感的事情，選擇權在自己身上。

3.我重新調整好我的定位

之前有點在摸索，2024會找到你滿意的人生定位，還可以深耕好好發展。

♒️水瓶座：

1.桃花多多開滿樹

桃花變多，魅力超強，無論同性或異性都很想跟你交朋友。

2.找到了答案

過去幾年很順流，2024水瓶座目標更清晰。

3.繼續為理念戰鬥！

為自己的理念奮鬥，會認真分享理念，做你認為該去做的事情。

♓️雙魚座：

1.尊重自己並得到他人尊重

過去幾年雙魚座都在成就別人，2024是別人來配合你，多去練習，以自己為重心過生活。

2.消耗的社交全部斷捨離

雙魚座身邊有些不適合的朋友，你之前太寬容，2024可能就斷捨離，也覺得很輕鬆。

3.處理家庭關係的好時機

今年也很適合處理家庭議題，無論是和家人相處，或是買房子、找房子都是很好的時間點。

◎本文內容已獲米薩小姐占星誌、yahoo TV 授權，未經同意禁止取用轉載。

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