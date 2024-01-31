少根筋容易被騙星座！巨蟹爛好人、雙魚太天真、「這星座」衝第一先陣亡
你遇過少一根筋的人嗎？不只做事迷迷糊糊，還容易被騙，甚至事後才恍然大悟自己被欺負了。命理網站旺好運分享，「這些星座在生活上，總是少根筋」，快看看都有誰上榜。
第三名：巨蟹座
巨蟹座平時總是溫柔且熱心，他們很不喜歡與人作對，所以總是當爛好人，願意相信對方是善良的，但最後吃虧，落入圈套的總是自己，這一切都要怪罪於自己少根筋，不會看人。
第二名：雙魚座
雙魚座雖然心思細膩，但有時候還是挺迷糊的，他們不太會看場面，也不太會掌控自己的情緒，所以常常被人佔便宜，而且自己還沒有知覺，都是等到最後一刻才知道自己被騙了。
第一名：牡羊座
牡羊座的性格很豪爽直接，只要有任何目標就會直接去執行，往往不會想太多，雖然這樣行動力十足，但也常常因為在沒有準備的情況下，導致很多細節都沒注意到，容易白忙一場。
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