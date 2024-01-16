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龍年12生肖「錢包招財幸運色」曝光！編號尾數41百元鈔宜當錢母

聯合新聞網／ 綜合報導
星座命理專家艾菲爾老師列出12生肖最「聚財」的錢包顏色，以及2024年專屬的發財錢母，教你如何財源滾滾來。 示意圖／ingimage
星座命理專家艾菲爾老師列出12生肖最「聚財」的錢包顏色，以及2024年專屬的發財錢母，教你如何財源滾滾來。 示意圖／ingimage

正所謂「一元復始、萬象更新」，新的一年裡，不少人會選擇添購新物品，棄舊迎新。其中，錢包是人們日常生活中最重要的物品，因此錢包的顏色也是影響財運的重要關鍵。星座命理專家艾菲爾老師列出12生肖最「聚財」的顏色，以及2024年專屬的發財錢母，教你如何財源滾滾來。

艾菲爾老師在臉書粉專表示，每個人都有適合自己的聚財顏色，除了用生肖判斷，也可以好好查看自己的八字喜忌，像是命理忌火，就不要用紅色錢包；命理忌金，則不能用白色或金色丶黃色的錢包，且無論什麼色系的錢包，都建議以深色皮夾為主。

生肖五行為木的虎、兔

宜用：綠色、藍色

忌用：白色（白色屬金，金剋木）

原因：綠色是木的代表色，可以增強木的生旺氣，有助於提升財運和事業運。藍色是水的代表色，可以滋養木，讓木更茁壯，有助於增加收入和財富。這兩種顏色的錢包都可以讓屬虎、屬兔的朋友在新的一年裡，有更多的財源滾滾來。

生肖五行為火的蛇、馬

宜用：紅色、紫色

忌用：藍色（藍色屬水，水剋火）

原因：紅色是火的代表色，可以增強火的旺盛氣，有助於提升人氣和桃花運。紫色是火中帶金的顏色，可以增加貴人運和權力運，有助於提升地位和名聲。這兩種顏色的錢包都可以讓屬蛇、屬馬的朋友在新的一年裡，有更多的機會和好運。

生肖五行為土的牛、龍、羊、狗

宜用：黃色、棕色

忌用：綠色（綠色屬木，木剋土）

原因：黃色是土的代表色，可以增強土的穩定氣，有助於提升健康和家庭運作。棕色是土中帶木的顏色，可以增加學習和創造力，有助於提升智慧和才能。這兩種顏色的錢包都可以讓生肖牛、龍、羊、狗的朋友在新的一年裡，有更多的安全感和成就感。

生肖五行為金的猴、雞

宜用：白色、金色

忌用：紅色（紅色屬火，火剋金）

原因：白色是金的代表色，可以增強金的清潔氣，有助於提升品味和形象。金色是金中帶火的顏色，可以增加活力和魅力，有助於提升自信和吸引力。這兩種顏色的錢包都可以讓屬猴、屬雞的朋友在新的一年裡，有更多的魅力和風采。

生肖五行為水的鼠、豬

宜用：黑色、灰色

忌用：黃色（黃色屬土，土剋水）

原因：黑色是水的代表色，可以增強水的深沉氣，有助於提升智慧和隱藏力。灰色是水中帶土的顏色，可以增加實力和耐力，有助於提昇實力和堅持力。這兩種顏色的錢包都可以讓屬鼠、屬豬的朋友在新的一年裡，有更多的智慧和堅持。

錢母發財

艾菲爾老師提到，2024年最佳的解憂方式就是「發財」，因此找到專屬的發財錢母非常重要。艾菲爾老師透露，編號尾數41的百元鈔，非常適合在今年當錢母使用。根據內政部戶政司的「年歲對照表」，2024將迎來甲辰龍年，由於在60甲子年中，「甲辰年」排名第41，所以印有41尾數的百元大鈔，是今年最能旺發財運的幸運錢母。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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