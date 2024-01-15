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抽中大獎！尾牙「3生肖」手氣超旺 羊有巨大驚喜、第一名財運不請自來

聯合新聞網／ 非貓不可
抽獎是多半員工尾牙中最期待的橋段。 圖／聯合報系資料照
抽獎是多半員工尾牙中最期待的橋段。 圖／聯合報系資料照

經歷辛苦的一年後，終於到了年終尾牙，在尾牙各類節目中，抽頭獎是每個人心中的期許，也是尾牙活動中的重頭戲，在十二生肖中，就有幾個生肖特別容易中大獎，讓自己在2023年裡華麗落幕，一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：蛇

冰冷的寶寶常讓人感覺到不易親近，但卻又常表現得溫文儒雅、斯文有禮，他們給人的距離感是與生俱來的，蛇寶寶常常活在自己的世界裡，冷眼看待每一件事物，有時話不多，心思卻很縝密，長久下來，就多了一種特殊的感應連結，這股非凡的意識讓蛇寶寶更添神秘，在今年尾牙的時候，蛇寶寶可以試著動用這股力量，讓自己的念力不斷發散，就有機會如願以償，獲得大獎。

第二名：羊

羊寶寶溫和仁慈，不喜與人衝突，凡事都以和為貴，充滿耐心與包容力，而且樂善好施，願意發揮自己的同情心去幫助身邊的每一個人，並且不求回報，因此常常能在群體中獲得好人緣，所以在無形中累積了不少福報，這些善良的行為也讓老天爺看在眼裡，在2024年的尾牙抽獎中，羊寶寶非常有機會得到巨大驚喜，抽中令人羨慕的大獎，不僅讓自己開心過年，也拔得好彩頭。

第一名：豬

憨厚而又充滿精力的寶寶，有時看似慵懶，沒有想法，但只要確立了目標，就會很浪漫的追逐，認為只要精誠所至，必定能金石為開，那種開朗樂觀的態度常常令人感到敬佩，所謂天公疼憨人，傻人有傻福，豬寶寶天生就有不錯的運氣，他們努力不懈的精神，通常能得到圓滿的結果，而在尾牙的抽獎中，豬寶寶一樣有不錯的好運，或許他們並不在意是否中大獎，但大獎卻非常有機會不請自來。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

尾牙 生肖

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