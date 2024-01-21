殺破狼週運勢／天蠍戀情出現變數 獅子工作效率驚人

殺破狼2024年1月22日～1月28日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星進入志業宮位，與火星、水星齊聚，在職場展現工作效率，並承接十分重要的任務或案件，成為眾人矚目的焦點。某些白羊座暫時代理管理職，能力深受肯定，有機會升職。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，並受到冥王星與木星影響，不想委屈自己在一段三角關係中，決定慧劍斬情絲，與對方分手。某些白羊座則是腳踏兩條船被發現，落得兩頭落空的下場。

金錢運方面，在金錢宮位的木星受到滿月影響，花在人際關係、戀愛、娛樂、追星、子女、寵物......身上的金錢較多，嚴重超支，月底必須省吃儉用過日子。某些白羊座則是遇到消費糾紛，買到瑕疵品無法退貨，覺得生氣。

人際關係方面，在人際關係的太陽與冥王星受到滿月影響，參與某些團體，容易被道德勒索，使得你被迫參與自己不願意做的事情。此外，不要當他人情感上的垃圾桶，容易公親變事主。

金牛座：

整體運勢

遠行運方面，金星進入遠行宮位，與火星、水星齊聚，會規劃較為豪華的行程，可盡情享受奢侈的服務，到許多嚮往的景點打卡。某些金牛座則是會跟較為昂貴的旅行團，到不熟悉的國家觀光。

工作運方面，太陽與冥王星齊聚志業宮位，正嘗試小成本創業，或是自己多兼職一個副業，增加收入，業績頗佳。然而太陽與冥王星受到在家宅宮位的滿月能量影響，在家工作的金牛座作息會比較混亂，或是工作時常被家人打擾。

本週須注意的部分

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，與家人會有些衝突，鬧情緒，家庭氣氛不愉快。某些金牛座則是家中發生需要修繕的問題，工作與住宅兩頭燒，會是十分疲倦的時期。

健康運方面，木星與天王星齊聚命宮，木星受到滿月能量影響，工作與家庭兩頭燒，有過勞的傾向，代謝系統變差，略顯發福。內分泌也因為太過操勞而失調，皮膚會長出疹子或是痘痘，有時間請多放鬆休息。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，與火星、水星齊聚，偏財運佳，記得對發票，中獎率頗高。有投資習慣的雙子座，目前投資標的指數不錯，可選擇相對高點獲利了結。

感情運方面，金星進入情慾宮位，與火星、水星齊聚，與喜歡的人親密關係頻繁，藉由魚水之歡使得雙方情感更為甜蜜。還在曖昧狀態的雙子座，可能會以肉體關係確定彼此的感覺，進而進一步交往。

本週須注意的部分

工作運方面，土星與海王星齊聚志業宮位，滿月亦發生在面試宮位，拿到新工作的錄取通知，但是待遇比目前的單位差很多，感到猶豫不決，思考是否要轉換到新的領域。

健康運方面，金星進入疾厄宮位，與火星、水星齊聚，當心著涼感冒或病毒感染，引發喉嚨發炎、發燒以及呼吸系統疾病。並要注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。

巨蟹座：

整體運勢

感情運佳，金星進入感情宮位，和水星、火星齊聚，與喜歡的人有很多共處、約會的時光，親蜜關係較頻繁，沈浸在兩人世界中，感到幸福。單身的巨蟹座會在某些場合遇到有好感的對象。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，受到木星影響，容易衝動購物，買了自己並不是很需要的東西。某些巨蟹座則是一口氣把大筆的信用卡債都付清，但生活費用也因此所剩無幾。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星受到在金錢宮位的滿月能量影響，會被一些不熟的朋友要求出錢請客，覺得周遭都是些酒肉朋友。某些巨蟹座會與人發生財務糾紛，甚至需要尋求法律途徑解決。

健康運方面，太陽與冥王星齊聚疾厄宮位，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸的症狀千望不要輕忽。同時留意泌尿系統的問題，除了多喝水外，也須吃些維護私密處的食物。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，與火星、水星齊聚，在職場表現亮眼，並正在執行重要的案件，工作效率十分驚人，一個人可以當很多人用，但也因此容易過勞。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，受到進入感情宮位的冥王星影響，與情感對象容易鬧情緒，雙方在此時容易決定分手，或是分道揚鑣。某些獅子座則是掌控欲較強烈，把喜歡的人嚇跑，不想和你往來。

金錢運方面，土星與海王星齊聚財務宮位，每個信用卡帳單都十分沈重，以債養債的結果，最後越欠越多錢。有投資習慣的獅子座，目前套牢在高點，同時又很缺錢，會認賠出脫，將投資商品先變現。

健康運方面，金星進入健康宮位，與火星、水星齊聚，工作過勞，免疫系統變差，當心著涼感冒或病毒感染，引起喉嚨發炎、發高燒以及呼吸系統的問題。並要注意刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高。

處女座：

整體運勢

感情運方面，金星進入戀愛宮位，與水星、火星齊聚，與喜歡的對象由性而愛，確認關係，雙方在這段時間相處甜蜜。單身的處女座會在某些場合邂逅有好感的對象，兩人有很多交流的機會，或許有可能脫單。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽與冥王星，受到滿月能量影響，不喜歡職場複雜的人際關係，對工作感到倦勤，有丟辭呈的衝動。某些處女座決定以居家辦公的方式工作，不想被閒雜人等干擾。

健康運方面，太陽與冥王星進入健康宮位，工作有過勞的傾向，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、胸口疼痛、心悸的症狀，千萬不要輕忽，同時需注意泌尿系統的毛病。

學業運方面，在學業宮位的木星受到滿月能量影響，期末考的成績公佈，超出預期地不太理想，需要在寒假補修學分。某些處女座則是堆積一大堆報告、作業未繳，需要熬夜把作業補完，才能順利放假。

天秤座：

整體運勢

家宅運方面，金星進入家宅宮位，與火星、水星齊聚，住宅有許多問題需要修繕、重新裝潢，不過裝修進度很有效率，很快就能入住了。某些天秤座與家人誤會冰釋，和好如初。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，受到木星與冥王星影響，會在此時退出一個團體，或是與某些朋友反目，封鎖對方聯絡管道。此時不要介入他人的情感問題，容易公親變事主。

金錢運方面，在財務宮位的木星受到人際關係宮位的滿月影響，使用信用卡或電子支付系統消費，會因為商品不合適，想要退貨，但退貨手續十分麻煩，甚至因此造成消費糾紛。

感情運方面，太陽與冥王星進入戀愛宮位，受到滿月能量影響，有情敵介入戀情，會展現強烈的佔有慾，但會使對方感到驚嚇。某些天秤座腳踏兩條船被發現，落得兩頭落空的下場。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，金星進入面試、考試宮位，同時滿月發生在志業宮位。會辭掉原來的工作，跳槽到新的領域，很多單位都極為賞識你，會在眾多公司中挑選最適合自己長期發展的工作。

旅遊運方面，金星進入旅遊宮位，與水星、火星齊聚，好不容易能出遠門一趟，會把過去想朝聖的景點一次遊覽完成，並入住較高級的旅店，行程十分緊湊，但你會覺得很值得。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與海王星齊聚在戀愛宮位，在感情宮位的木星受到滿月能量影響，常常各忙各的，無法好好見面，並覺得約會很麻煩，使得戀情出現變數。

家宅運方面，進入家宅宮位的太陽與冥王星受到滿月能量的影響，家人各自忙碌，回到家常常只有自己一個人，連口熱飯都吃不上，覺得有些寂寞，甚至會開始討厭回家。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入金錢宮位，與火星、水星齊聚。薪資待遇獲得調整，積蓄會增加許多。某些射手座則是會積極接許多兼差與外快，以應付預期之外的支出。

遠行運方面，滿月發生在遠行宮位，會接受外派的工作，或是到外地留學、出差、旅行，一切的計畫都已塵埃落定，即將啟程。某些射手座則可能結束海外的任務、工作、學業，回到故鄉。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星受到遠行宮位的滿月能量、與交通宮位的太陽影響，會不斷需要為了公事跑外務或是出差。某些射手座常常要待命解決突發狀況，精神處在緊繃狀態。

交通運方面，進入交通宮位的太陽與冥王星受到滿月能量影響，容易發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高。即便走路或是搭乘大眾運輸工具，也常遇到冒失的駕駛，需要特別注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，金星進入命宮與水星、火星齊聚，木星與天王星亦齊聚在戀愛宮位，桃花旺盛，會被許多人表示好感。感情穩定的摩羯座，目前正懷有身孕，等待孩子降臨。

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，受到冥王星影響，會一口氣把債務還清，但生活費已經所剩無幾。有投資習慣的摩羯座，會趁著標的指數還算不錯的時候出脫，獲利了結。

本週須注意的部分

健康運方面，金星進入命宮，與水星、火星齊聚，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高。同時容易著涼感冒，或病毒感染，造成喉嚨發炎、發燒，以及呼吸系統問題，這段時間需注意身體健康。

學習運方面，土星與海王星齊聚學習宮位，對某些科目與課程感到倦怠，無法突破障礙，會想放棄學習。參加各類考試則容易看錯題目，或太過緊張，成績不理想。

水瓶座：

整體運勢

家宅運方面，木星與天王星齊聚家宅宮位，在整理家中雜物的時候，會發現一些令人懷念的舊東西，或是過世的長輩留給你的寶物。某些水瓶座則是會搬家到環境比較舒適的地方，生活重新開始。

工作運方面，太陽與冥王星進入命宮，工作方式會有極大的改變，會以居家辦公或接案的型態生活，避免接觸一些人際關係，時間安排也較為自由有彈性。某些水瓶座則是會成為司法體系的公務人員。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，與交往對象發生不愉快，吵到要分手或離婚的程度。某些水瓶座被曖昧對象封鎖，對方似乎人間蒸發，自己也不知做錯了什麼。

健康運方面，太陽與冥王星進入命宮，會發現較為難纏的疾病，必須要花很長的時間治療。同時注意心血管與泌尿系統方面的問題，金星、火星、冥王星齊聚心靈宮位，睡眠狀況不佳，並常常莫名焦慮，當心罹患心理方面的疾病。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，金星進入人際關係宮位，與水星、火星齊聚，交際應酬的邀約較多，會參與各種大型活動。某些雙魚座則是會加入一個團體，並認識許多志同道合的新朋友。

考試運方面，木星與天王星齊聚考試宮位，期末考成績超出預期的好，連不拿手的科目也能僥倖及格。參加各類競賽或是證照考試，能通過重重考驗，獲得資格認證。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，會結束一個職務或任務，卸下重擔。某些雙魚座則是要當心被無預警裁員，或是受不了職場壓力，丟下辭呈，離開不健康的工作環境。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，受到心靈宮位的冥王星影響，容易吃壞肚子，罹患腸胃炎，女性則要注意婦科方面的問題。睡眠品質不佳，經常做噩夢，莫名感到焦慮，需注意心理方面的疾病。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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