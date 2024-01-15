唐綺陽星座運勢週報：射手有突破性發展 天蠍魅力足桃花多

金牛工作運方面，太陽與冥王星齊聚志業宮位，會開始嘗試開副業賺錢，或是微型創業，一個人管理工作上的各種事務，雖然辛苦，但也因此覺得比較自由，自己單獨能掌握財富密碼。某些金牛座則是會升任主管職，但考驗也較多。

2024-01-14 00:00