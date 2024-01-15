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唐綺陽星座運勢週報：射手有突破性發展 天蠍魅力足桃花多

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片 林澔一
星座專家唐綺陽。本報資料照片 林澔一

【唐綺陽星座運勢週報1/15-1/21】

星象影響：冥王進水瓶、日冥合相

冥王進水瓶，感受時代的改變，嘗試挑戰、突破框架，人生有機會翻轉。日冥合相，影響到固定星座(金牛、獅子、天蠍、水瓶)身體、金錢理財及事業層面，生活及價值觀將發生改變。

12星座個別運勢：

巨蟹：有利海外事務但過程繁瑣，感情聚少離多適合獨處

處女：工作方面好事多磨，意識到戀愛問題趕緊改善

魔羯：凡事適可而止要當心過勞，戀情避免過度情緒化

水瓶：職場上處理金錢事務，與對象經歷價值觀磨合

牡羊：心思金錢花費在應酬上，感情方面當心爛桃花

雙子：事業點子太多帶來困擾，避免跟情人說教

獅子：改善個性上的弱點，重視對象給的改進建議

雙魚：被上司看好交付重任，與另一半走務實路線

金牛：回顧過去為生活做總結，感情上對浪漫無感

天秤：事業穩紮穩打保持進度，喜歡務實的對象

天蠍：有不錯的成果跟好消息，魅力十足桃花多

射手：大膽嘗試有突破性發展，風趣幽默受人欣賞

星座運勢 獅子 價值觀 唐綺陽 另一半

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