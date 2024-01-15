唐綺陽星座運勢週報：射手有突破性發展 天蠍魅力足桃花多
【唐綺陽星座運勢週報1/15-1/21】
星象影響：冥王進水瓶、日冥合相
冥王進水瓶，感受時代的改變，嘗試挑戰、突破框架，人生有機會翻轉。日冥合相，影響到固定星座(金牛、獅子、天蠍、水瓶)身體、金錢理財及事業層面，生活及價值觀將發生改變。
12星座個別運勢：
巨蟹：有利海外事務但過程繁瑣，感情聚少離多適合獨處
處女：工作方面好事多磨，意識到戀愛問題趕緊改善
魔羯：凡事適可而止要當心過勞，戀情避免過度情緒化
水瓶：職場上處理金錢事務，與對象經歷價值觀磨合
牡羊：心思金錢花費在應酬上，感情方面當心爛桃花
雙子：事業點子太多帶來困擾，避免跟情人說教
獅子：改善個性上的弱點，重視對象給的改進建議
雙魚：被上司看好交付重任，與另一半走務實路線
金牛：回顧過去為生活做總結，感情上對浪漫無感
天秤：事業穩紮穩打保持進度，喜歡務實的對象
天蠍：有不錯的成果跟好消息，魅力十足桃花多
射手：大膽嘗試有突破性發展，風趣幽默受人欣賞
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