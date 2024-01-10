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衝啊！12星座誰最愛特賣撿便宜 牡羊當成戰場、這星座「就等出清拍賣」

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座的人特別喜歡趁特賣會撿便宜。圖片來源／ingimage
有些星座的人特別喜歡趁特賣會撿便宜。圖片來源／ingimage

新年到來，家家戶戶除舊佈新的同時，往往也會趁機添購許多東西。許多商家更是看準這個機會，推出像是福袋等優惠的特賣。日本網站「占TV」就分析，在十二星座裡頭，誰對特賣撿便宜特別沒抵抗力。

第12名 雙魚座

一想到人擠人搶破頭的特賣會，雙魚座就會敬而遠之。

第11名 射手座

儘管或許會到現場看看，但終究會認為「應該也用不到」結果什麼也沒買。

第10名 水瓶座

水瓶如果想買東西，就會直接上網買，不想去實體特賣會人擠人。

第9名 雙子座

雙子平常就會注意有什麼實惠的商品，因此碰上節慶特賣，也不會感覺便宜到哪。

第8名 魔羯座

理性的魔羯座認為便宜是種陷阱，因此買太多才是浪費錢。

第7名 金牛座

由於擅於忍耐，因此金牛座碰到特賣會人潮隊伍，也能夠適應其中。

第6名 獅子座

喜歡節慶的獅子座，把特賣會視為一種活動，每年都非常期待。

第5名 天秤座

本來就喜歡購物的天秤座，更是不會輕易放過特賣會。

第4名 天蠍座

天蠍座相信賣剩的東西包含著福氣，因此會特別在快結束時去挖寶。

第3名 處女座

本來就是12星座最節儉的處女座，碰到有撿便宜的機會，自然不會放過。他們反而會認為，平常東西想買就買，完全不等特價，才是奇怪的行為。他們還會徹底蒐集情報，做好哪天去哪裡買什麼的規劃，確保自己能便宜買到想要的東西。

第2名 牡羊座

好勝心強的牡羊座，把特賣會視為一種「競爭」。在混雜的人群中，若是能夠比別人搶先一步，買到想要的限量商品，會讓他們更有成就感。這種與平時氣氛不同，有如戰場的空間裡，正是牡羊座發揮的場合。

第1名 巨蟹座

巨蟹是屬於「庶民派」的星座，平時或許比較低調，不過當有機會以低廉價格，買到破盤價的高級商品，對他們來講非常具有吸引力。特別是結束營業的出清大特賣，價格往往都是最便宜的，更受到巨蟹座的喜愛。

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