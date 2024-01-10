恐生病賠錢惹官司？4生肖要「安太歲」..老師教這樣做：在家點光明燈

龍年到，有四個生肖的人需要「安太歲」，他們破太歲、害帶歲、犯太歲或是沖太歲，總之會影響運勢。清水孟國際塔羅小孟老師在臉書分享，不想去廟裡人擠人排隊搶點光明燈，在家做這件事，也能簡單「安太歲」，讓你運勢順順順。

小孟老師說，「台灣宮廟光明燈都已經漲價，可以自製光明燈，在家裡客廳或房間，的45度角處放一盞燈，燈底座貼上自己的姓名出生年月日（農曆），24小時打開。」

牛：破太歲，容易感冒，慎防跌倒

屬牛的人，要特別注意在農曆年過後容易感冒生病，也容易會被傳染疫情，如果你的長輩是屬牛的，更要幫他們安光明燈，容易會在浴室，或者是戶外跌倒摔倒。

兔：害太歲，注意小人，不宜借款

屬兔子的人，一定要特別注意小人，因為害太歲的關係最容易被陷害，另外也不要輕易地借款給他人，要不然容易會收不回帳款。

龍：犯太歲：易有官司，不宜遲到早退

屬龍的人要特別注意，因為你們在龍年是犯太歲，所以要特別當心官司糾紛，在工作場合裡面不可以遲到早退，要不然容易會被抓包。

狗：沖太歲，工作精神較差，投資失利

屬狗的人是沖太歲，在工作之中也比較容易精神渙散，心情也會比較煩悶，建議你遠離心情比較低落的同事，另外想要投資的人千萬記得在龍年要小心謹慎，不要投資太多的錢，以免投資套牢。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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