別錯過1月這幾天！你的星座專屬幸運日

已經進入了2024年，這也是今年以來第一次的星座專屬幸運日專欄喔！你們期待中的2024年，會遇到哪些幸運事件呢？是甜甜的愛情，還是擔任一個足以發揮能力的工作？或者，希望瘦身成功，重回身材巔峰？無論是什麼，2024都會是一個全新的開始。現在就跟著科技紫微網，在1月的大旺日裡尋找屬於你的驚喜吧！

牡羊座

超級大旺日：4日、6日、15日、23日、27日、28日

4日：單身者適合主動出擊，老夫老妻適合製造浪漫的情調。

6日：財運暢通無阻，只要勇於開口，多能心想事成。

15日：桃花紛飛，易有好運降臨。

23日：人際關係暢通無阻，有利拓展事業、開發財源。

27日：有得財的機會，輕輕鬆鬆就有鈔票進入口袋。

28日：行動力十足，有利於新計畫的迅速推行，成功的機率大。

金牛座

超級大旺日：9日、11日、12日、20日

9日：金錢方面有錦上添花的機緣，得財不費力，還有小小的偏財運。

11日：工作順利，有機會得到長輩的照顧。

12日：有付出必有收穫，有利於業務工作者與藝術創作者。

20日：小投資，大收穫。生意上會得到他人的暗中幫助。

雙子座

超級大旺日：6日、7日、13日、20日、23日

6日：各方面運勢都不錯的一天，心情開朗。

7日：有得財、獲得禮物的機會，多數是意料之外的收穫。

13日：心情舒暢的一天，桃花紛飛。

20日：異性緣佳，是談情說愛的好日子。

23日：好機運多，在外易遇到金主與賺錢機會，有利洽商。

巨蟹座

超級大旺日：5日、10日、14日、16日、23日、27日

5日：異性緣相當好的一天，好好把握「丘比特之箭」吧。

10日：工作精力旺盛，辦事效率大為提高。

14日：有收到驚喜禮物或錢財的機會，商務接洽者適合在競爭中得財。

16日：金錢難題有望在今日解決，長輩是你的大貴人。

23日：事業運極佳，今日你的勇氣膽識十足，非常有利於推動改革事宜。

27日：適合投資理財的好日子，有機會賺一筆，千萬別錯過今日的大好財運。

獅子座

超級大旺日：8日、13日、15日、21日、23日

8日：今日會有喜訊，如升遷、或受到重用等。

13日：愛情甜美的日子，心情舒暢。

15日：有異性主動邀約，感情進展順利。

21日：精力旺盛，即使有很多事情需要處理，也能輕鬆應付。

23日：財富回收期，先前的辛勤耕耘，今日即是開花結果時。

處女座

超級大旺日：1日、8日、14日、22日、31日

1日：心情開朗，工作積極。有賺外快的機會，注意把握。

8日：財運太棒了，正財、偏財都有喔！是投資理財的好日子。

14日：精力旺盛，有利推行新計畫，勇於開口多能心想事成。

22日：得財順心，財源不錯，雖然都是小財，但有總比沒有好。

31日：事業進展順利，貴人很多，容易得到長輩、上司的協助。

天秤座

超級大旺日：3日、20日、28日、29日

3日：做事得心應手，有金錢入帳的機會，得財比預期中的多一點。

20日：財富回收期，先前的辛勤耕耘，將在今日開花結果。

28日：小財不斷，收入可觀。有進大財的跡象，但還得一步步來。

29日：輕鬆得財的一天。今日你口才極佳，不用花費太多心力就有收穫。

天蠍座

超級大旺日：1日、21日、24日、25日、27日

1日：大膽示愛的好日子，單身者有機會遇到理想中的另一半。

21日：運勢佳，求職者機會多，易獲得朋友幫忙，得到很多可供選擇的職缺。

24日：有不錯的偏財運，有好機會就買個彩券試試手氣吧。

25日：財運順遂的一天，缺錢時不妨找長輩協助，易得幫助。

27日：心情很好，沒有什麼煩惱的事情。

射手座

超級大旺日：10日、11日、16日、20日

10日：事業運旺，能在競爭中得到應當的報酬，有利於業務工作者。

11日：有桃花運，容易吸引異性的目光，也可利用好運勢擴展人脈。

16日：你自信的一面突顯，魅力十足。

20日：做事情很有方向感，貴人運旺，出門辦事進展相當順利。

摩羯座

超級大旺日：6日、7日、12日、19日

6日：財運暢通無阻，有利於金錢活動，但不適合投資。

7日：有桃花運，容易引來異性。

12日：口才佳，頭腦清晰，人際關係提升。

19日：選擇的機會多，預定的目標都可以完成，也有出風頭的機會。

水瓶座

超級大旺日：18日、20日、23日、27日

18日：工作忙碌，但可表現的地方很多，有利發揮才能。

20日：心情很好，做起事來特別有勁，處理問題時也有貴人相助。

23日：財運暢通，只要勇於開口，多能心想事成。

27日：很有衝勁，遇到任務只管放手去做，就能實現目標。

雙魚座

超級大旺日：1日、4日、7日、13日

1日：充滿活力，忙碌中能有收穫，愈積極收穫愈多。

4日：財運旺盛，能馬上得到回報。

7日：令人羡慕的財運，正財、偏財都有喔。

13日：開心愉快的一天，交友機會多。

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