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唐綺陽星座運勢週報：天蠍事業有所突破 水瓶對另一半別強勢

聯合新聞網／ 唐綺陽
星座專家唐綺陽。本報資料照片 林澔一
星座專家唐綺陽。本報資料照片 林澔一

【唐綺陽星座運勢週報1/8-1/14】

星象影響：水星進魔羯、日冥入相中

水星進魔羯，對於理念的落實更有想法，學習讓理想更務實，不能只是空談未來，要提出可行性的具體方案。日冥入相中，生活產生變化，感受時代的改變及產業和高階人士的起落。

12星座個別運勢：

金牛：當心過勞使身體出現狀況，感情上需要被照顧

獅子：別讓負能量侵蝕自己，戀愛問題可請教朋友

射手：有必需品的支出，與對象溝通避免意氣用事

魔羯：工作上需要溝通協調，要感恩被戀人點出問題

雙子：職場穩紮穩打扶搖直上，感情多花心思製造浪漫

天蠍：事業部分有所突破，主動點才不會錯失戀愛機會

水瓶：落實想法會獲得支持，對另一半避免太強勢

雙魚：工作上要搞定對方情緒，戀情上學會控制自我脾氣

牡羊：事業上發揮潛能大膽出擊，對另一半要以柔克剛

巨蟹：貴人運佳，案子可行性高，感情能感受對方的誠意

處女：工作部分有好事發生，感情強勢會受對方包容

天秤：合作與簽約需小心謹慎，遇到欣賞你的桃花

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座運勢 另一半 唐綺陽 每週星座運勢

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