唐綺陽星座運勢週報：天蠍事業有所突破 水瓶對另一半別強勢
【唐綺陽星座運勢週報1/8-1/14】
星象影響：水星進魔羯、日冥入相中
水星進魔羯，對於理念的落實更有想法，學習讓理想更務實，不能只是空談未來，要提出可行性的具體方案。日冥入相中，生活產生變化，感受時代的改變及產業和高階人士的起落。
12星座個別運勢：
金牛：當心過勞使身體出現狀況，感情上需要被照顧
獅子：別讓負能量侵蝕自己，戀愛問題可請教朋友
射手：有必需品的支出，與對象溝通避免意氣用事
魔羯：工作上需要溝通協調，要感恩被戀人點出問題
雙子：職場穩紮穩打扶搖直上，感情多花心思製造浪漫
天蠍：事業部分有所突破，主動點才不會錯失戀愛機會
水瓶：落實想法會獲得支持，對另一半避免太強勢
雙魚：工作上要搞定對方情緒，戀情上學會控制自我脾氣
牡羊：事業上發揮潛能大膽出擊，對另一半要以柔克剛
巨蟹：貴人運佳，案子可行性高，感情能感受對方的誠意
處女：工作部分有好事發生，感情強勢會受對方包容
天秤：合作與簽約需小心謹慎，遇到欣賞你的桃花
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🔶殺破狼／2024年12星座整體運勢（上） 金牛人生轉捩點、處女財務恐漏洞
🔷殺破狼／2024年12星座整體運勢（下）天秤獲良好收益、射手準備脫單
🔶2024整體運勢(上)／「這生肖」倒數第1恐破財、龍犯小人、兔少去醫院
🔷2024整體運勢(下)／鼠防小人、2生肖注意血光災、第1名當心樂極生悲
🔶殺破狼／2024年財運最旺＆最慘星座TO3 水瓶職涯衝擊、第一名豐衣足食不擔憂 🔷殺破狼／2024年星座感情運「最好、最壞」前三！射手曲折離奇 處女恐遇爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言