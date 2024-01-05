把握農曆正月的運氣！四生肖財運如火如荼 兩生肖桃花滿開
即將迎來農曆新年，根據陸媒《搜狐網》，農曆正月到來時，有這四個生肖若能把握機會，有機會迎來財運，其中一個生肖更有機會招來桃花，讓新的一年能夠美滿順遂。
生肖鼠
屬鼠者在正月時，財運便會如火如荼，有望擺脫事業挫折，更能專注於眼前避免分心。除此之外，屬鼠者也會在未來兩個月得到貴人財務相關的幫助，只要好好努力、抓住機會，方能成功。
生肖牛
屬牛者在農曆正月，因財氣入宅，會使財氣增加。不過，未來5天可能會有健康問題，要小心喉嚨、胃部方面的症狀，此外，若心情不好，晚上應該早點休息，不要熬夜。
生肖猴
當屬猴者的運氣開始流動，財運有望不停增加，讓自己的生活變更好，此外，在未來兩個月，屬猴者的桃花運也開始倍增，他會意識到，除了賺錢打拼，也需要有人陪伴一起享受生活。
生肖龍
屬龍者若獲得了福氣，便有機會改變財運不順的窘境，當運氣很強時，要趕緊抓住機會，當運氣來臨，不只錢財，也會桃花滿開，只要堅持生活，便能迎來好運、迎來繁榮的生活。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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