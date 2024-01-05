今年財運爆棚Top5生肖... 鼠猴多斜槓、羊廣結善緣 「第一名告別衰運」強勢回歸

2024年終於到了，命理老師湯鎮瑋分享影片，公布2024年財運爆棚的生肖前五名，一起來看看自己有沒有上榜！

第五名：屬猴／親力親為 勞碌有回報

2024年對於屬猴的朋友來說是三合年，所以正財運會比較好，賺錢的機會也比較多。但是這些機會會讓你有些勞碌，而且必須要親力親為才看得到錢財。但是相對於其他人來說，屬猴的朋友因為正財運的加持，你的勞碌一定會有所回報。

除此之外，「華蓋星」也一同入座，也代表著屬猴的朋友可以好好展現自己，像是一些工作的邀約會對應到你的專業，這時候請不要錯過，好好的去爭取。湯鎮瑋老師也建議屬猴的朋友在新的一年可以過上斜槓人生，找找自己的第二專長或副業，但副業不要脫離本業太多。

需要特別注意的是，有一顆「白虎星」入座，代表的是如果屬猴的朋友在賺錢的同時也容易破財，請一定要多多布施，參加心經除障迎財神法會、上供下布施都是不錯的選擇。

第四名：屬馬／八方來財 別有大頭症

「八座星」在2024年飛入，他代表的是八面玲瓏、八方來財，更是有心想事成的象徵，如果想要在功名運上有口碑或是考試的升級等等，只要專一去努力，都很有機會實現。

但是「天狗星」和「弔客星」這兩顆星的出現，也會破壞屬馬的朋友的財富能量， 當事情進展得很順利的時候也要有憂患意識，千萬不能有大頭症，要量力而為，千萬不能有貪念。

第三名：屬羊／福星高照 人脈通錢脈

屬羊的朋友在2024年有「福星」來高照，俗話都說賺錢要靠福報，但是屬羊的朋友的福報其實都是過往自己累積而來的，但如果覺得2024年卡卡的，也就代表你福報累積的不夠，所以要趁著2024年去廣結善緣、累積福報。

而屬羊的朋友如果平常就有在廣結善緣，在2024年都可以順風順水，好像善緣都會幫你促成一切，可以利用人脈通錢脈。而屬羊的朋友在新的一年，也可能會有工作調度或轉換跑道的機會，這些都可以成就你在事業更上一層樓，要好好把握。

第二名：屬鼠／正財機會多 斜槓是上策

對於屬鼠的朋友，2024年也是三合年，同樣代表著有很多賺錢的好機會，也是憑藉著自己的專業與知識，讓你得到很多正財的機會。所以屬鼠的朋友千萬不能懶惰，趁著這個好時機去衝刺， 讓自己穩定在「我要賺錢」的想法上，這樣也會讓你離財神更近。

和屬猴的朋友一樣，屬鼠的朋友也可以在這個時間多多發展第二專長，在本業上也可以考取證照或進修，讓你在新的一年更有方向。屬鼠的朋友如果有動產、不動產、理財、基金等規劃，2024年也絕對是一個好時機。

第一名：屬雞／強勢回歸 適合投資置產

恭喜屬雞的朋友，在經過2023年正沖太歲的影響，終於要強勢回歸了！屬雞的朋友不但逢六合年，「紫微星」、「龍德星」也都來入座，在去年你可能習慣了破財，但你也因此有了抵抗力了，所以要趁著這一波去好好衝刺。

屬雞的朋友正財運很旺，這也包含了在工作上的表現，你都會有不錯的口碑。跟屬鼠的朋友一樣，如果有動產、不動產、理財、基金等等的買賣，都是很好的。但需要特別注意的是當你累積到了一定財富千萬不可以大意亂花錢，也不要過度展現財富，否則很容易大起大落。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

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