「這些星座」當小三還囂張？牡羊直接勾引、摩羯討名分、她高調認愛

現代社會開放，很多人就算介入別人感情，當起小三外遇也理直氣壯，不覺得有什麼不對，也不在意外人的眼光。命理網站旺好運分享「這些星座就是最囂張的小三」，快看看都有哪些人，多多提防他們。

第三名：天秤座

天秤座其實如果成為第三者會很被動，因為他們不喜歡要遮遮掩掩的戀情，但也因為這樣讓他們內心更想要正大光明的談一場戀愛，因此就會既矛盾又不甘的想去破壞別人。

第二名：牡羊座

牡羊座非常懂得交際，而且也很會散發魅力，如果成為別人的第三者，他們會運用這些自我特質去勾引對方，並且藉由這個性格去拉攏對方身旁的所有人，手段相當高招。

第一名：摩羯座

摩羯座本身就是蠻高冷型性格，對自己追求的事情也是非常執著，因此如果當上第三者，他們不僅會有一股臉皮很厚的高冷氣息，還會想辦法搶奪屬於自己的名份。

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